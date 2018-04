DGAP-News: Villeroy & Boch AG: Villeroy & Boch erzielt Umsatz- und Ergebnisanstieg (deutsch)

Villeroy & Boch AG: Villeroy & Boch erzielt Umsatz- und Ergebnisanstieg

Presseinformation

Mettlach, 20. April 2018

Zwischenbericht zum ersten Quartal 2018:

Villeroy & Boch erzielt Umsatz- und Ergebnisanstieg

* Konzernumsatz wächst um 3,4 % auf 208,0 Mio. EUR

* EBIT steigt um 5,7 % auf 11,1 Mio. EUR

* Umsatz- und Ergebnisziele für das Gesamtjahr 2018 bestätigt

Umsatzentwicklung: 3,4 % über Vorjahr

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 hat der Villeroy & Boch-Konzern

seinen Umsatz im Vorjahresvergleich um 3,4 % auf 208,0 Mio. EUR gesteigert.

Auf kursbereinigter Basis, das heißt gerechnet zu Währungskursen des

Vorjahres, betrug der Umsatzzuwachs 5,7 %. Demnach beeinflussten negative

Währungseffekte den Umsatz in besonderem Maße, wobei die größten Abwertungen

aus dem US-Dollar, dem Chinesischen Renminbi und der Schwedischen Krone

resultierten. Unter Einbezug der Erlöse aus dem Lizenzgeschäft lag der

Umsatz bei 209,7 Mio. EUR.

Der Auftragsbestand zum 31. März 2018 erhöhte sich im Vergleich zum 1.

Januar des laufenden Jahres um 3,4 Mio. EUR auf 110,4 Mio. EUR. Hiervon

entfielen 94,7 Mio. EUR auf den Unternehmensbereich Bad und Wellness und

15,7 Mio. EUR auf den Unternehmensbereich Tischkultur.

EBIT um 5,7 % auf 11,1 Mio. EUR verbessert

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im ersten Quartal 2018 um

5,7 % auf 11,1 Mio. EUR. Grund hierfür war vor allem die sehr gute Umsatz-

und Ergebnisentwicklung im Bereich Bad und Wellness.

Entwicklung in den Unternehmensbereichen

Der Unternehmensbereich Bad und Wellness steigerte seinen Umsatz in den

ersten drei Monaten des Geschäftsjahres um 6,3 % auf 147,1 Mio. EUR.

Kursbereinigt lag das Umsatzplus mit 8,3 % noch höher.

Im europäischen Heimatmarkt wuchsen die Umsätze vor allem in Nordeuropa

(+6,2 %) und in den Benelux-Staaten (+3,7 %). In Deutschland wurde eine

Steigerung um 1,4 % erreicht. Außerhalb Europas ist besonders die

Entwicklung in China mit einem Plus von 61,5 % hervorzuheben, welches unter

anderem auf die große Nachfrage nach ViClean-Dusch-WCs zurückzuführen ist.

Der Unternehmensbereich Tischkultur erzielte im ersten Quartal einen Umsatz

von 60,9 Mio. EUR und lag damit 3,0 % unter der Vorjahresmarke, was jedoch

im Wesentlichen auf negative Währungseffekte zurückzuführen ist.

Kursbereinigt wurde das Umsatzniveau des Vorjahres erreicht (62,8 Mio. EUR).

Unter Einbezug der Erlöse aus dem Lizenzgeschäft betrug der Umsatz 61,7 Mio.

EUR (kursbereinigt: 63,6 Mio. EUR).

In Europa entwickelte sich der Umsatz mit 48,0 Mio. EUR nahezu stabil (-0,6

%). Außerhalb Europas wurde im Raum Naher und Mittlerer Osten/Afrika dank

eines erfolgreichen Projektgeschäfts ein Umsatzplus von 46,4 % erreicht. In

den USA war ein fast ausschließlich währungsbedingter Umsatzrückgang zu

verzeichnen (-14,0 %; kursbereinigt: -0,6 %).

Positiv hervorzuheben ist über alle Märkte hinweg die Umsatzentwicklung im

Bereich E-Commerce. Hier wurde ein Anstieg um 8,3 % erreicht, den der

Konzern unter anderem auf forcierte Vertriebs- und Marketingaktivitäten

zurückführt.

Investitionsvolumen im ersten Quartal 2018: 4,8 Mio. EUR

In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres hat der Villeroy &

Boch-Konzern 4,8 Mio. EUR investiert (Vorjahr: 3,0 Mio. EUR), wovon 3,8 Mio.

EUR auf den Unternehmensbereich Bad und Wellness entfielen. Dort wurde vor

allem in neue Anlagen für die Keramikwerke in Mettlach, Ramos Arizpe/Mexiko

und Valence d'Agen/Frankreich investiert. Im Unternehmensbereich Tischkultur

flossen die Investitionen im Wesentlichen in Neuanschaffungen und

Modernisierungsmaßnahmen für die Produktion in Merzig sowie in neue Shops in

Spanien, England und Kanada.

Ausblick für das Gesamtjahr 2018

Für das Gesamtjahr 2018 geht der Villeroy & Boch-Konzern trotz Risiken wie

einer möglichen Verschärfung des Handelskonflikts mit den USA weiterhin von

einer robusten Expansion der Weltwirtschaft aus. "Unsere Markteinschätzung

und der positive Start ins Geschäftsjahr 2018 bestärken uns in unserer

Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr", erklärt Frank Göring,

Vorstandsvorsitzender der Villeroy & Boch AG. Demnach geht das Unternehmen

unverändert von einer Steigerung des Konzernumsatzes um 3 bis 5 % aus. Für

das EBIT wird eine Verbesserung von 5 bis 10 % erwartet.

Den vollständigen Zwischenbericht zum Download finden Sie unter:

http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/publikationen.html

Ansprechpartner bei Rückfragen:

Jessika Rauch

Head of PR

Tel: +49(0)6864 81-1344

Mail: presse@villeroy-boch.com

oder

Nicole Hofmann

Corporate Communications

Tel: +49(0)6864 81-1365

Mail: presse@villeroy-boch.com

