DGAP-News: Verwaltung der KPS AG verständigt sich auf einen neuen Termin für die ordentliche Hauptversammlung (deutsch)

22.04.2020 / 07:25

Der Vorstand der KPS AG hat sich im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat auf

einen Termin für die ordentliche Hauptversammlung der KPS AG für das

Geschäftsjahr 2018/19 verständigt.

Die Hauptversammlung soll nunmehr auf Grund der aktuellen COVID-19 Situation

sowie unter der Berücksichtigung der Fristverlängerung nach § 1 Abs. 5 des

Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschaft-, Genossenschafts-, Vereins-,

Stiftungs- und Wohneigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der

COVID-19 Pandemie voraussichtlich am 4. September 2020 stattfinden.

Eine gesonderte Einladung hierzu nebst Tagesordnung und Beschlussvorschlägen

der Verwaltung wird rechtzeitig im Bundesanzeiger bekannt gegeben.

Damit verbunden ist eine entsprechende zeitliche Verschiebung der

Gewinnverwendungsbeschlusses und einer möglichen Dividendenauszahlung.

22. April 2020

KPS AG

Der Vorstand

Über KPS

KPS ist der europaweit führende Transformationspartner für Unternehmen, die

ihr Geschäftsmodell innerhalb kürzester Zeit radikal auf den Kunden

ausrichten und innovative, digitale Prozesse sowie Technologien

implementieren wollen. KPS liefert von der Strategieberatung über

branchenspezifische Prozessketten bis zur Implementierung modernster

Technologien alles aus einer Hand. Das KPS-Team berät Unternehmen End-to-End

und integriert Warenwirtschaft, B2B und B2C E-Commerce mit Marketing- &

Sales-Prozessen. Besonders in einer digitalen Welt mit dem Kunden im Fokus

ist die Fähigkeit, Projekte schnell umsetzen zu können, ein wesentlicher

Wettbewerbsvorteil. Die KPS Rapid-Transformation(R) Methode beschleunigt

Projekte bis zu 50 Prozent und die Erfahrung und Branchenkenntnis der

KPS-Berater sichern den Erfolg jeder Projektinitiative. Mit rund 1.100

Beratern in 9 Ländern baut KPS durch richtungsweisende Projekte im digitalen

und technologischen Wandel seine Marktposition global kontinuierlich aus.

Reshape and transform rapidly. Your business in a digital world. www.kps.com

KPS AG

Beta-Straße 10H

85774 Unterföhring

Telefon: +49 (0) 89 356 31-0

Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300

E-Mail: ir@kps.com

°