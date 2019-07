DGAP-News: Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (HGB, nicht testiert) (deutsch)

Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (HGB, nicht testiert)

Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des

Geschäftsjahres 2019 (HGB, nicht testiert)

31.07.2019 / 16:45

Die SM Wirtschaftsberatungs AG hat aufbauend auf ihren erfreulichen

Geschäftszahlen für das Jahresauftaktquartal das erste Halbjahr des

Geschäftsjahres 2019 mit der in dieser Höhe erwarteten Gewinnsteigerung

abgeschlossen und weist zum 30.06.2019 einen Gewinn aus der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit in Höhe von 2,1 Mio. Euro (Vorjahr minus 0,42 Mio. Euro)

aus. Der Jahresüberschuss nach Steuern erreichte zum 30.06.2019 1,70 Mio.

Euro (Vorjahr minus 0,42 Mio. Euro).

Wie bereits mitgeteilt, wurden im laufenden Geschäftsjahr stille Reserven

aufgrund von bereits im Geschäftsjahr 2018 beurkundeten und in 2019

vollzogenen Immobilientransaktionen seitens ihrer Tochtergesellschaften

offengelegt, wodurch eine Vergleichbarkeit mit den Geschäftszahlen der

Vorjahresperiode nur eingeschränkt möglich ist.

Ebenso wie der gesamte Konzern der RCM Beteiligungs AG, dem die SM

Wirtschaftsberatungs AG mit ihren Tochtergesellschaften angehört, hat die

Gesellschaft die in den letzten Jahren konsequent vorangetriebene

Fokussierung ihres Immobilienportfolios nun nahezu abgeschlossen und

konzentriert sich mit ihren Immobilieninvestitionen nun auf den Großraum

Dresden sowie auf aussichtsreiche nicht nur dem Wohnimmobilienbereich

zuzuordnende Immobilien sowie auf Immobilien mit überdurchschnittlichem

Entwicklungspotenzial. Im Rahmen dieser Immobilieninvestitionsstrategie

wurde das gesellschaftsübergreifende Immobilienportfolio im abgelaufenen

Quartal im Bereich der Tochtergesellschaften bereits wieder um zwei

annähernd 6.500 m² Fläche umfassende Immobilien, die der aktuell verfolgten

Investitionsstrategie entsprechen und nach Abschluss ihrer bereits geplanten

Entwicklung ein Investitionsvolumen von ca. 6,5 Mio. Euro ausmachen werden,

erweitert.

Das Periodenergebnis der Tochtergesellschaft SM Beteiligungs AG, an der die

SM Wirtschaftsberatungs AG zu ca. 94,4 % beteiligt ist und die entsprechend

dem Beschluss der Hauptversammlung zum 1.1.2019 aufgelöst worden ist, ist in

den vorgenannten Geschäftszahlen noch nicht enthalten. Die SM Beteiligungs

AG weist nach dem Verkauf ihrer letzten Immobilie und der damit verbundenen

Aufdeckung stiller Reserven zum 30.6.2019 einen Gewinn aus der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit in Höhe von 0,89 Mio. Euro (Vorjahresperiode 0,10 Mio.

Euro) aus.

SM Wirtschaftsberatungs AG

Der Vorstand

Pressehinweis: Mit dieser Mitteilung wird die ursprünglich für den 9.8.2019

vorgesehene Mitteilung zum Halbjahresabschluss der Gesellschaft vorgezogen.

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen,

Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren

diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG.

Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren

unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung

erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine

Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die

Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten

Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen

Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities

Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft

werden.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Deutschland

Telefon: +49 (0)70 31 - 46909-60

Fax: +49 (0)70 31 - 46909-66

E-Mail: info@smw-ag.de

Internet: www.smw-ag.de

ISIN: DE000A1RFMZ1

WKN: A1RFMZ

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), Stuttgart

