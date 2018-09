DGAP-News: Veritas Investment GmbH: La Française Group stärkt maßgeblich den Standort Deutschland mit dem Erwerb der Veritas Gruppe (deutsch)

Veritas Investment GmbH: La Française Group stärkt maßgeblich den Standort Deutschland mit dem Erwerb der Veritas Gruppe

DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Firmenübernahme

Veritas Investment GmbH: La Française Group stärkt maßgeblich den Standort

Deutschland mit dem Erwerb der Veritas Gruppe

10.09.2018 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 10. SEPTEMBER 2018

La Française Group stärkt maßgeblich den Standort Deutschland mit dem Erwerb

der Veritas Gruppe

La Française erwirbt die in Frankfurt ansässige Veritas Investment GmbH

sowie die in Hamburg beheimatete Veritas Institutional GmbH. Die Akquisition

steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen

Aufsichtsbehörden sowie die Erfüllung weiterer, für solche Transaktionen

üblicher Voraussetzungen.

Die Veritas Gruppe ist seit 1991 aus Frankfurt und seit 2007 auch aus

Hamburg heraus erfolgreich am deutschen Markt tätig und verwaltet ein

Anlagevermögen von über 7 Milliarden Euro. Als Asset-Management-Boutique

konzentriert sich die Veritas ausschließlich auf das Portfoliomanagement mit

innovativem Risikomanagement-Ansatz für institutionelle und private

Investoren.

Der Erwerb der beiden deutschen Gesellschaften ist ein weiterer konsequenter

Schritt des französischen Asset Managers, sein Geschäft international weiter

auszubauen, und unterstreicht die große strategische Bedeutung des deutschen

Marktes für die La Française Group. So wird sich La Française mit einem

verwalteten Vermögen von 8 Milliarden Euro und 48 Mitarbeitern an zwei

zentralen Standorten (Hamburg und Frankfurt) in Deutschland als bedeutender

lokaler Player etablieren.

In Europa verfügt die La Française Group nun - neben Paris - an den

Standorten Frankfurt und Hamburg über Investmentteams, die Asset

Management-Dienstleistungen sowohl im Wertpapier- als auch Immobilienbereich

erbringen. Gleichzeitig wird die internationale Vertriebsplattform des

Unternehmens durch den Zusammenschluss deutlich gestärkt.

Mit dieser Akquisition erreicht La Française gleich zwei Ziele seiner

Strategie 2020: den Ausbau des verwalteten Vermögens auf deutlich über 70

Milliarden Euro und die Ausweitung der internationalen Anlegerbasis auf mehr

als 25% des verwalteten Vermögens.

"Die Übernahme beendet eine achtzehnmonatige Suche nach einem geeigneten

lokalen Partner. In unserer Geschäftsentwicklungsstrategie haben wir den

deutschen Markt schon sehr früh als eine Priorität erkannt, so dass diese

Akquisition unsere Positionierung als lokaler Player, der sowohl den

Wertpapier- als auch Immobilienbereich abdeckt, stärkt. Veritas ist in

Deutschland für sein Risk@Work-Modell und seinen

Multi-Asset-Investmentansatz bekannt, die unsere Asset-Management-Expertise

sehr gut ergänzen", so Patrick Rivière, Managing Director der La Française

Group.

"Mit der La Française Group haben wir den idealen Partner gefunden, mit dem

wir gemeinsam am deutschen Markt und international wachsen können und der

unsere Investmentexpertise und tiefgehende Marktkenntnis schätzt. Als Teil

der Credit Mutuel Nord Europe bietet uns La Française die besten

Voraussetzungen, unser Geschäft weiter auszubauen", unterstreicht Dr. Dirk

Rogowski, Geschäftsführer der Veritas Investment GmbH und Veritas

Institutional GmbH, die Bedeutung des Zusammenschlusses.

ÜBER LA FRANÇAISE

Seit 40 Jahren entwickelt La Française Kernkompetenzen im Asset Management

für Dritte.

La Française verfolgt ein Multi-Expertise-Geschäftsmodell, das in vier

Kernbereiche strukturiert ist: Wertpapiere, Immobilien, Investmentlösungen

und Direktfinanzierung. Die Unternehmensgruppe spricht institutionelle und

Privatkunden weltweit an.

Mit 596 Mitarbeitern verwaltet La Française an den Standorten Paris,

Frankfurt, Genf, Stamford (CT, USA), Hongkong, London, Luxemburg, Madrid,

Mailand, Seoul und Singapur ein Vermögen von über 70,5 Milliarden Euro

(Stand 30.06.2018).

Credit Mutuel Nord Europe (CMNE), eine Bankassurance-Gruppe in

Nordfrankreich und Belgien mit einem regulatorischen Eigenkapital von 3,3

Mrd. Euro (per 31.12.2017), hält 99% der Stimmrechte an La Française (per

27.04.2018).

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach

deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am

deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique

konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset

Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.

Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken

konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen

und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige

Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen

Einflüssen.

Mit unserem 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und

Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer

Investmentstrategien und Fonds.

ÜBER VERITAS INSTITUTIONAL

Veritas Institutional GmbH ist seit 2007 als Finanzportfolioverwalter von

Hamburg aus erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als Asset Management

Boutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz:

Portfolioverwaltung mit einem innovativen Risikomanagement für

institutionelle Investoren.

Der Großteil unserer Produkte und Dienstleistungen basiert auf der von uns

im Jahr 2007 entwickelten Risk@Work-Methode. Das Management von

Extremereignissen (Tail-Risks) ist eine der wesentlichen Stärken unseres

unabhängig von Prognosen oder Korrelationsschätzungen arbeitenden Modells.

Ziel ist die bessere Kalibrierung und Nutzung von knappen

Risikokapitalbudgets.

Pressekontakt:

La Française:

Pascale Cheynet +33 1 43 12 64 25 pcheynet@la-francaise.com

Caroline Babouillard +33 1 44 56 10 27 cbabouillard@la-francaise.com

Heidi Rauen +49 (0)69 33 99 78 13 hrauen@klimek-advisors.com

Veritas:

Hauke Hess +49 (0)40 300 929 161 HH@vi-hh.com

Ralf Droz +49 (0)69 97 57 43 73 r.droz@veritas-investment.de

Veritas Investment GmbH

Ralf Droz

mainBuilding, Taunusanlage 18

60325 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73

Email: r.droz@veritas-investment.de

www.veritas-investment.de

RISIKOHINWEISE:

Bitte beachten Sie: Die Veritas Investment GmbH bietet keine Anlageberatung.

Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen

Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte

Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen

wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und

Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links

zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der Veritas

Investment GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die Veritas

Investment GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus

übernimmt die Veritas Investment GmbH keine Haftung für in dieser Meldung

von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den

dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um

Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige

Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Allein verbindliche Grundlage

für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt

mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres-

und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen

Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der

Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und

in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris,

Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.

