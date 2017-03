DGAP-News: Veritas Investment GmbH: Erfolgreicher Start ins neue Jahr (deutsch)

Veritas Investment GmbH: Erfolgreicher Start ins neue Jahr

PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 06. MÄRZ 2017

Erfolgreicher Start ins neue Jahr

- Alle Fonds zu Ende Februar im Plus

- Erfreuliche Entwicklung aus 2016 setzt sich fort

- Erste Wertuntergrenze heraufgesetzt

Das neue Jahr startet für Veritas Investment erfreulich. Gleich in den ersten Wochen des Jahres weisen die 23 Anteilklassen aller Fonds eine positive Performance auf (Stichtag 28.02.2017).

Börsenampel steht auf Grün

Nachdem der Börsenampel Fonds Global (R) (DE0009763268) bereits 2016 mit +5,72 Prozent abgeschlossen hat, zeigt dieser auch in den ersten zwei Monaten des Jahres 2017 bereits wieder ein Plus von 2,67 Prozent. Der Aktieninvestitionsgrad des Börsenampel Fonds Global liegt zwischen 20 Prozent und 100 Prozent und wird durch das gruppeneigene Börsenampelsignal gesteuert. Das Börsenampelsignal soll einen klaren Gesamttrend an den internationalen Aktienbörsen identifizieren und diesen durch grüne, gelbe und rote Signale anzeigen. Derzeit steht die Börsenampel auf Grün. Der Investitionsgrad beträgt momentan100 Prozent. "Nachdem die Ampel am 29.03.2016 auf Grün umgesprungen ist, legte der Fonds kontinuierlich zu. Derzeit erkennen wir noch keinen Abbruch von diesem Trend", so Geschäftsführer Hauke Hess zur Entwicklung des Börsenampel-Fonds.

Ausgezeichneter Fonds entwickelt sich weiter positiv

Auch der ETF-PORTFOLIO GLOBAL (DE000A0MKQK7) kann sein positives Momentum aus 2016 weiter halten. Bis zum 28.02.2017 erwirtschaftete dieser bereits ein Plus von 4.67 Prozent. 2016 lag seine Performance bei 9.93 Prozent. Damit gehörte er laut Finanzenverlag zu den besten Aktien-Dachfonds des Jahres 2016. Der ETF-PORTFOLIO GLOBAL belegte dementsprechend in der Kategorie Dachfonds Aktienfonds / 1-Jahresperformance den zweiten Platz bei der diesjährigen Verleihung der EuroFundAwards. "Gerade für Anleger, die weltweit an den Aktienmärkten partizipieren , sich aber gleichzeitig nicht jeden Tag mit der Komplexität der internationalen Finanzmärkte befassen wollen, ist der ETF-PORTFOLIO GLOBAL ein interessantes Produkt - und das auch noch ohne Ausgabeaufschlag", fasst Hess die Merkmale des Fonds zusammen.

Wertuntergrenze bei Veri-Safe angehoben

Der Veri-Safe (A) (DE000A114530) erzielte zum Stichtag 28.02.2016 eine positive Performance von 0,6 Prozent und übersprang damit seine vordefinierte Hürde von +0,5%. Dies führte zum automatischen nachziehen seiner Wertuntergrenze um 0,5%. Das von der Veritas-Gruppe selbst entwickelte risikominimierende System Risk@Work ist die Basis für die niedrige Schwankungstoleranz von 2,5 Prozent. Risk@Work ist in der Lage, Verlustszenarien zu simulieren, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9999 Prozent (1:1 Mio.) zu keinem Zeitpunkt überschritten werden. Dieses hochmoderne Risikomaß gleicht einem Sicherheitsnetz, das Anleger selbst in volatilen Marktphasen vor möglichen Verlusten über die Wertuntergrenze hinaus bewahren soll. "Mit dem Nachziehen der Wertuntergrenze kann der Fonds nun nur noch 2 Prozent seines Jahresanfangswertes verlieren - zumindest mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:1 Million", so Hauke Hess zur bisherigen Wertentwicklung des konservativsten Fonds von Veritas Investment.

Der Mischfonds Veri-Safe gehört zu der relativ kleinen Gruppe von Fonds, die potentielle Wertverluste über eine fest definierte Verlustbegrenzung eindämmen wollen. Eine negative Wertentwicklung soll beim Veri-Safe auf einen Verlust von höchstens 2,5 Prozent p.a. begrenzt werden. Wertzuwächse über 0,5 Prozent hinaus führen zum Nachziehen dieser Wertuntergrenze auf 2,5 Prozent Differenz zum aktuellen Fondspreis.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds.

PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH Ralf Droz mainBuilding, Taunusanlage 18 60325 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73 Email: r.droz@veritas-investment.de www.veritas-investment.de

RISIKOHINWEISE:

Bitte beachten Sie: Die Veritas Investment GmbH bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der Veritas Investment GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die Veritas Investment GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt die Veritas Investment GmbH keine Haftung für in dieser Meldung von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz Eugen-Straße 8-10/5/ TOP 11, A-1040 Wien.

