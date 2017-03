DGAP-News: Veränderung im Vorstand der SFC Energy AG (deutsch)

Veränderung im Vorstand der SFC Energy AG

Brunnthal/München, 31. März 2017 - Der Vorstand für den Bereich Finanzen der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), Steffen Schneider, hat den Aufsichtsrat der SFC Energy AG um eine vorzeitige Beendigung seines Vorstandsvertrages gebeten, um eine Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung nutzen zu können. Als Mitglied des Vorstands und CFO der SFC Energy AG hat Steffen Schneider das Ressort Finanzen seit dem 1. September 2014 geführt. Der Aufsichtsrat bedauert die Entscheidung von Steffen Schneider, ist seinem Wunsch nach einer vorzeitigen Aufhebung der vertraglichen Verpflichtungen jedoch nach sorgfältiger Abwägung nachgekommen. Herr Schneider wird gemäß Vereinbarung mit dem Aufsichtsrat mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2017 am 17. Mai 2017 im besten beiderseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand ausscheiden.

Seine Tätigkeiten im SFC Konzern als CFO wird Gerhard Inninger übernehmen. Er berichtet an den Vorstandsvorsitzenden Dr. Peter Podesser, der das Finanzressort im Vorstand übernehmen wird. Herr Inninger war bereits von 2011 bis 2014 Finanzvorstand bei der SFC Energy AG.

"Wir danken Steffen Schneider schon jetzt für seinen unermüdlichen und erfolgreichen Einsatz. Mit exzellenten Leistungen hat er in sehr anspruchsvollen Zeiten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der SFC Energy AG geleistet. Dafür danke ich ihm im Namen des Aufsichtsrats ausdrücklich. Der Aufsichtsrat wünscht Steffen Schneider für seinen beruflichen und persönlichen Weg alles Gute", sagt Tim van Delden, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SFC Energy AG.

Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG, sagt: "Steffen Schneider hat die Arbeit des Vorstands nicht nur durch seine ausgewiesene Expertise und Erfahrung geprägt, sondern auch durch seine Persönlichkeit bereichert. Seine Verdienste um die Erhaltung der finanziellen Stärke waren von großer Bedeutung bei der Weiterentwicklung der SFC Energy AG. Auf diesem Fundament wird der Vorstand die erfolgreiche Arbeit fortsetzen. Wir freuen uns auf die zukünftige erneute Zusammenarbeit mit Gerhard Inninger."

Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 36.000 verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada, sowie Vertriebsniederlassungen in den USA und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857 ISIN: DE0007568578).

