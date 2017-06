DGAP-News: Ventaleon GmbH präsentiert Ergebnisse der Phase-II-Studie mit inhalativem LASAG zur Behandlung der schweren Influenza-Infektion beim ISAM Kongress 2017 (deutsch)

Ventaleon GmbH präsentiert Ergebnisse der Phase-II-Studie mit inhalativem LASAG zur Behandlung der schweren Influenza-Infektion beim ISAM Kongress 2017

07.06.2017





Pressemitteilung

Ventaleon GmbH präsentiert Ergebnisse der Phase-II-Studie mit inhalativem LASAG zur Behandlung der schweren Influenza-Infektion beim ISAM Kongress 2017

* Bewertung von Wirksamkeit und Sicherheit von inhalativem LASAG im Vergleich zur Standardbehandlung für schwere Influenza bei hospitalisierten Patienten

* Linderung der Symptome und klinischen Krankheitsanzeichen signifikant schneller

* Keine signifikanten Sicherheitsunterschiede zwischen LASAG und Placebo

Gemünden, Deutschland, 07. Juni, 2017 - Die Ventaleon GmbH, ein Biotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung von Inhalationstherapien gegen virale Infektionen spezialisiert ist, präsentierte im Rahmen des 21. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Aerosole in der Medizin (ISAM) in Santa Fe (New Mexico, USA) Ergebnisse seiner Phase-II-Studie mit inhalativem LASAG (D,L-Lysin AcetylsalicylatGlycin) bei schwerer Influenza. LASAG, ein Präparat mit neuartigem antiviralem Wirkmechanismus, hemmt den Signalübertragungsfaktor NF-KB, der für die Replikation des Influenzavirus essentiell ist. Dies ist vermutlich der erste Inhibitor der wirtszellulären Signalübertragung, der ohne Ansatzpunkt am Virus Wirksamkeit als antivirales Medikament zeigt.

Prof. Dr. Oliver Planz, Leiter der Gruppe "Translationale Infektionsimmunologie" in der Abteilung für Immunologie der Universität Tübingen, und Co-Autor der Studie, sagte: "Die therapeutischen Interventionsstrategien gegen schwere, im Krankenhaus behandelte Influenza sind begrenzt. Die beim ISAM-Kongress vorgestellten Daten zeigen, dass eine Behandlung mit inhalativem LASAG plus Standardtherapie das Potential hat, die Zeit bis zur Linderung der Symptome bei hospitalisierten Patienten mit schwerer Influenza deutlich zu reduzieren. Ich bin auf die Ergebnisse dieser Behandlung in größeren klinischen Studien sehr gespannt."

"Wir freuen uns sehr über die Ergebnisse, die inhalatives LASAG bei Patienten mit schwerer Influenza zeigt, da sie eindeutig dafür sprechen, die Entwicklung dieses Programms voranzutreiben," sagte Dr. Ulrich Dauer, CEO von Ventaleon. "Wir haben gerade eine Phase-Ib-Challenge-Studie initiiert, um den antiviralen Effekt der LASAG-Inhalation auf das Influenzavirus nachzuweisen. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Vorbereitung von Zulassungsstudien."

Die randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte, klinische Phase-II-Studie untersuchte inhalatives LASAG in Vergleich zu einem Placebo bei der Behandlung von schwerer Influenza (gemäß Composite Symptom Score (CSS) >=14). Inhalatives LASAG oder Placebo wurde erwachsenen Patienten mit akuter, schwerer Influenza 3-mal täglich zusätzlich zur Standardtherapie verabreicht. Insgesamt 41 Patienten (LASAG: n=24; Placebo: n=17) schlossen die Studie laut Protokoll ab.

Die Zeit bis zur Linderung der klinischen Influenzasymptome war primärer Endpunkt der Studie. Die LASAG-Gruppe zeigte im Vergleich zur Placebo-Gruppe nach signifikant geringerer Zeit (38,3 Stunden gegenüber 56,2 Stunden; Satterthwaite t-Test p=0.0365) eine Linderung der Symptome. Auch der sekundäre Endpunkt, die Linderung klinischer Krankheitsanzeichen (einschließlich Körpertemperatur und Sauerstoffsättigung), war in der LASAG-Gruppe verglichen mit Placebo signifikant verbessert (24,9 Stunden gegenüber 44,1 Stunden; Einseitiger t-test p=0.00246).

LASAG wurde im Allgemeinen gut vertragen und zeigte keine signifikanten sicherheitsrelevanten Unterschiede zur Placebo Gruppe.

Basierend auf den Daten dieser Phase-II-Studie und in Kombination mit den Daten der laufenden Phase-Ib-Challenge-Studie, die gegen Jahresende 2017 erwartet werden, wird Ventaleon seine Strategie des Zulassungsprogrammes für diesen First-in-Class-Produktkandidaten gegen schwere Influenza definieren. Außerdem wird das Unternehmen das Potenzial für inhaliertes LASAG in der Therapie weiterer viraler Infektionen bei einer größeren Patientenpopulation eruieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kontakt Ventaleon GmbH Dr. Ulrich Dauer, CEO Tel.: +49-6453-58530-0 E-Mail: info@ventaleon.com

Medienanfragen MC Services AG Dr. Brigitte Keller Tel: +49 89 21022 0 E-Mail: ventaleon@mc-services.eu

Über Ventaleon GmbH: www.ventaleon.com

Die Ventaleon GmbH ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Inhalationstherapien gegen virale Infektionen spezialisiert hat. Der führende Produktkandidat des Unternehmens ist eine inhalative Form von LASAG (D,L-Lysin AcetylsalicylatGlycin), das zur Behandlung schwerer Influenza entwickelt wurde. Eine "proof of concept" Studie zeigte, dass die Zeit bis zum Abklingen der Symptome bei Influenza-Patienten mit moderaten bis schweren Symptomen bei Behandlung mit inhalativem LASAG im Vergleich zur Standardtherapie deutlich geringer ist. Das Unternehmen bereitet derzeit eine zentrale klinische Studie mit inhalativem LASAG vor. Ventaleon wurde als Spin-off von Activaero gegründet und wird von einer Gruppe führender internationaler Investoren, einschließlich Coöperatief LSP U.A, BioMedInvest II LP, Abalis Finance AG, Vesalius Biocapital I S.A., Venture Incubator AG, CatheyWorldInvestment Ltd. und BayBg, unterstützt.

