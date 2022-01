DGAP-News: Veganz Group AG: Veganz kooperiert exklusiv mit Aramark (deutsch)

Veganz Group AG: Veganz kooperiert exklusiv mit Aramark

Veganz kooperiert exklusiv mit Aramark

Berlin, 10.01.2022. Mit Veganz und Aramark schließen sich zwei Pioniere mit

dem Ziel zusammen, vegane, klimafreundliche Ernährung noch mehr Menschen

zugänglich zu machen. Die exklusive Kooperation wird in allen

Aramark-Geschäftsbereichen umgesetzt, der Fokus liegt dabei auf dem Sport-

und Eventbereich sowie der Betriebsgastronomie. Der Startschuss fällt

pünktlich zum Veganuary 2022, zu dem Klassiker neu und vegan aufgelegt

werden.

Das Berliner Unternehmen Veganz ist für seine innovative Vielfalt an veganen

Produkten von Snacks bis zu Fleisch- und Fisch-Ersatzprodukten bekannt. Ab

Januar 2022 werden diese und das umfangreiche Know-how und die langjährige

Erfahrung des Unternehmens im Gebiet der pflanzenbasierten Ernährung im

Rahmen der exklusiven Kooperation eingesetzt.

Immerhin 30 Prozent* des globalen CO2 Ausstoßes gehen auf tierische

Lebensmittelproduktion zurück, vegane Gerichte mit Produkten von Veganz

bieten eine leckere klimafreundliche Alternative. Zum Beispiel gibt es Chili

sin Carne sowie vegane Pendants zu Kebab-Teller, Gyros oder auch Currywurst

mit bewährten und neuen Veganz-Zutaten, die den Gerichten eine besondere

Note verleihen. Damit verfolgt Aramark seine Nachhaltigkeitsstrategie "Be

well. Do well." weiter, der konsequente Ausbau des veganen Portfolios ist

dabei ein wichtiges Ziel.

"Es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung und für beide Parteien

eine Win-Win-Situation. Wir unterstützen Veganz mit unserer Expertise dabei,

im Außer-Haus-Markt mehr Fuß zu fassen und gleichzeitig können wir unser

Portfolio an leckeren klimafreundlichen Gerichten erweitern. Das

hervorragende Markenimage als ,Deutschlands innovativste Food-Marke 2021'

passt außerdem ideal zu unseren Leitlinien", so Arnd Rune Thomas,

Geschäftsführer Operations bei Aramark.

In den neuen, gemeinsam entwickelten Gerichten werden verschiedene

Veganz-Produkte wie Sojageschnetzeltes oder vegane Bratwurst eingesetzt.

Einige davon hat Veganz speziell für die langfristig angelegte Kooperation

mit Aramark entwickelt. Ein großer Teil wird in der neuen Veganz Food

Factory am Standort Werder/Havel produziert.

"Wir freuen uns darüber, dass wir gemeinsam mit Aramark noch mehr Menschen

mit unseren klimafreundlichen Produkten erreichen können und das Angebot in

den Gastronomien weiter ausbauen", sagt Jan Bredack, Gründer und

Vorstandsvorsitzender bei Veganz.

Damit führen die Innovationsunternehmen Aramark und Veganz Gäste an trendige

vegane Ernährung heran und bieten eine große Auswahl an Gerichten, die ohne

tierische Produkte auskommen.

Quelle: Science, Vol 360, Issue 6392, Reducing food's environmental impacts

through producers and consumers, Poore/Nemecek, published June 1, 2018 (

https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987.full)

Weitere Informationen über Veganz und zu den Produkten erhalten Sie hier.

Bildmaterial finden Sie zum Download in unseren Brand Assets hier.

Über Veganz Group AG

Veganz - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzenbasierte

Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane

Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden

Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und

den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle

Produktportfolio umfasst rund 120 Produkte in 17 Kategorien und ist in mehr

als der Hälfte aller europäischen Länder und in mehr als 22.000 Points of

Sale (POS) weltweit erhältlich (exklusive der drei Veganz-Filialen in

Berlin). Daneben wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich um

hochwertige, innovative Artikel erweitert und die nachhaltige

Wertschöpfungskette stetig verbessert. Für dieses Engagement wurde Veganz in

einem exklusiven Handelsblatt-Ranking 2021 zur innovativsten

Lebensmittelmarke Deutschlands gewählt.

Medienkontakt: Kim Julia Matthies | presse@veganz.de | +49 30 2936378 108

Über Aramark

Als Anbieter für Catering und Service Management zählt Aramark in

Deutschland zu den führenden Dienstleistern in diesem Markt. Rund 9.400

Mitarbeiter sind bundesweit für die Aramark Holding Deutschland GmbH mit

Sitz in Neu-Isenburg tätig. Das bundesweit zweitgrößte Catering-Unternehmen

betreut etwa 500 Kunden in den Bereichen Betriebsgastronomie, Sport-,

Freizeit- und Messegastronomie sowie Klinik-, Senioren-, Schul- und

Kita-Catering. Hinzu kommen rund 4.000 Unternehmen, die von Aramark

Refreshment Services beliefert werden.

