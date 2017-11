DGAP-News: Varengold Bank AG: Geplante Niederlassung in Bulgarien (deutsch)

Varengold Bank AG: Geplante Niederlassung in Bulgarien

Hamburg, 03. November 2017 - Der Vorstand der Varengold Bank AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, neben dem bereits vorhandenen Standort in London eine zusätzliche Niederlassung in Sofia, Bulgarien, zu eröffnen. Der Vorstand sieht die hervorragende Möglichkeit, die beschlossene Geschäftsstrategie der Varengold Bank mit einer Präsenz in Bulgarien auf den südost-europäischen Raum auszuweiten. Die entsprechenden notwendigen regulatorischen Schritte zur Eröffnung einer solchen Niederlassung sollen in Kürze eingeleitet werden.

Kontakt: Frau Sanja Szabo (Head of Corporate Development)

Sprache: Deutsch Unternehmen: Varengold Bank AG Große Elbstraße 14 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 / 668649-0 Fax: +49 (0)40 / 668649-49 E-Mail: info@varengold.de Internet: www.varengold.de ISIN: DE0005479307 WKN: 547930 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

