DGAP-News: Varengold Bank AG: Feststellung des Jahresabschlusses 2016 (deutsch)

Hamburg, 30. Mai 2017 - Der Aufsichtsrat der Varengold Bank AG (Symbol: VG8) hat in seiner gestrigen Sitzung den durch die Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers AG mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 festgestellt. Wie bereits in unserer Corporate News vom 31. März 2017 mitgeteilt, verzeichnet die Bank für das Geschäftsjahr 2016 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR -1.486 (Vorjahr: TEUR -13.218).

Die Varengold Bank AG wird den testierten Jahresabschluss Ende Juni 2017 veröffentlichen.

Kontakt: Frau Sanja Szabo (Head of Corporate Development)

Varengold Bank AG
Große Elbstraße 14
22767 Hamburg
Deutschland

