DGAP-News: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG verlängert Zeichnungsfrist der Kapitalerhöhung (deutsch)

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG verlängert Zeichnungsfrist der Kapitalerhöhung

21.11.2019 / 17:57 CET/CEST

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG verlängert Zeichnungsfrist der Kapitalerhöhung

Leopoldsdorf - 21. November 2019 - Der Vorstand der VST BUILDING

TECHNOLOGIES AG ("VST") hat beschlossen, die Zeichnungsfrist der aktuellen

Barkapitalerhöhung im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten

Anlegern von ursprünglich 22. November bis zum 29. November 2019 zu

verlängern. Die Gesellschaft hat bislang Zeichnungsaufträge im unteren

einstelligen Mio.-Euro-Bereich erhalten. Darüber hinaus haben bereits

weitere Investoren ihr konkretes Interesse an einer Zeichnung von Aktien der

Gesellschaft signalisiert. Da die Beteiligung dieser Investoren von VST als

relevant eingeschätzt wird, die Investoren aber für ihre Entscheidung noch

Zeit benötigen, wird die Zeichnungsfrist um eine Woche ausgedehnt.

Kamil Kowalewski, Vorstand der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: 'Im Rahmen von

Gesprächen mit Investoren haben wir erfreuliches Interesse an der Zeichnung

unserer Aktie verzeichnet. Da wir den Investoren genügend Zeit für ihre

Investmententscheidung geben wollen, haben wir entschieden, die

Zeichnungsfrist zu verlängern. Um unsere Aktie für Investoren noch

attraktiver zu machen, ist die Aktie - neben der Börsennotiz im direct

market plus in Wien - nun auch in Deutschland im m:access der Börse München

und im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Auch wurde die

Aktie unlängst in den Xetra-Handel der Deutschen Börse einbezogen.'

Kontakt

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG

Ansprechpartner: Jennifer Lohrmann

Telefon: +43 2235 81 071 770

E-Mail: info@vstbuildingtechnologies.com

Feuerwehrstraße 17

A-2333 Leopoldsdorf

www.vstbuildingtechnologies.com

edicto GmbH

Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

edicto GmbH

VST@edicto.de

Telefon: +49 69 905505-56

