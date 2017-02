DGAP-News: VIB Vermögen investiert in Grundstücke mit einer Gesamtfläche von über 100.000 m² (deutsch)

VIB Vermögen investiert in Grundstücke mit einer Gesamtfläche von über 100.000 m²

Neuburg/Donau, 03. Februar 2017 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, erwirbt zwei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 105.500 m² in sehr attraktiven Logistikregionen in Bayern.

In Gersthofen in der Nähe Augsburgs kaufte das Unternehmen ein Grundstück mit einer Fläche von circa 38.500 m². Das multifunktionale Nutzungskonzept sieht eine potentielle Nutzfläche von rund 24.000 m² vor. Das Grundstück verfügt über eine sehr gute Infrastruktur durch die Anbindung an die A8 sowie zu den Bundesstraßen 2 und 17.

Das zweite Grundstück liegt in Schwarzenbruck, in direkter Nähe zu Nürnberg. Auf einer Grundstücksfläche von etwa 67.000 m² sind vermietbare Logistikflächen mit circa 30.000 m² projektiert, die individuell in Abschnitte von 5.000 bis 10.000 m² aufteilbar sind.

Beide Grundstücke, für die bereits Baurecht besteht, befinden sich derzeit in der weiteren Vermarktung. Nach entsprechender Vorvermietung kann die Realisierung kurzfristig erfolgen.

Darüber hinaus prüft und sichert sich die VIB aktuell auch in anderen Regionen weitere Grundstücke wie etwa in Erding im Großraum München. Diese befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Baurechtsentwicklung.

"In einer Studie unter Führung von bulwiengesa über Logistik und Immobilien 2016 wurde den Regionen Augsburg und Nürnberg eine hohe Attraktivität für Logistikplayer attestiert und als "Hidden Champions" ein hohes Nachfragepotential unterstellt. Damit liegen wir mit den jüngsten Grundstückskäufen genau richtig, um durch Eigenentwicklungen weiteres Portfoliowachstum zu generieren. Mit unseren erfolgreichen Aktivitäten im Interpark Kösching und den jetzt erworbenen Flächen bestätigen wir unsere Positionierung als Experte für Logistikimmobilien", so Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG.

Kontakt

Investor Relations:

VIB Vermögen AG Petra Riechert Luitpoldstr. C70 86633 Neuburg/Donau Tel: + 49 (0)8431 504-952 Fax: + 49 (0)8431 504-973 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de

Profil der VIB Vermögen AG

Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr über 20 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"- Strategie: Zum einen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen, zum anderen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

