DGAP-News: VIB Vermögen bei EPRA Awards mit 'most improved Annual Report' und Gold ausgezeichnet (deutsch)

VIB Vermögen bei EPRA Awards mit 'most improved Annual Report' und Gold ausgezeichnet

19.09.2018 / 07:30

Corporate News

Neuburg/Donau, 19. September 2018 - Die VIB Vermögen gehört bei den

diesjährigen EPRA Awards zu den Unternehmen mit der größten Verbesserung in

der Umsetzung der so genannten "EPRA Best Practice Recommendations" in der

Berichterstattung und erreichte zugleich erstmals den begehrten Award in der

Kategorie Gold.

Die Finanzexperten der European Public Real Estate Association (EPRA)

untersuchen jährlich die Qualität der Finanzberichte der bedeutendsten

börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. In diesem Jahr wurden

155 Gesellschaften gemeinsam mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Deloitte bewertet. Grundlage für die Beurteilung der Berichte ist die

Übereinstimmung mit den Leitlinien der EPRA zur Qualität und

Vergleichbarkeit des Reportings, den sogenannten Best Practices

Recommendations. Die hohe Bedeutung dieser Kriterien zeigt sich erneut in

der gestiegenen Anzahl an Unternehmen, die gemäß diesen Qualitätsstandards

berichten.

"Wir freuen uns über die Auszeichnungen durch die EPRA und den Gewinn des

Gold-Awards. Die VIB Vermögen legt seit jeher sehr großen Wert auf eine

transparente und qualitativ hochwertige Berichterstattung. Die erfreuliche

Bewertung durch unabhängige Experten bestärkt uns in dieser Zielsetzung",

kommentiert Holger Pilgenröther, Finanzvorstand der VIB Vermögen AG die

diesjährige Auszeichnung.

Kontakt

Investor Relations:

VIB Vermögen AG

Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952

Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929

86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de

Profil der VIB Vermögen AG (inkl. BBI Immobilien AG)

Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien

spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren

erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen

Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen

Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access)

und Frankfurt (Open Market).

Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer

"Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits

vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue

Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und

daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit

Immobilienvermögen beteiligt.

Sprache: Deutsch

