DGAP-News: VERIANOS SE erzielt Vermietungserfolge in 2020 und ernennt Alejandro Valero Nadal zum Partner (deutsch)

VERIANOS SE erzielt Vermietungserfolge in 2020 und ernennt Alejandro Valero Nadal zum Partner

VERIANOS SE erzielt Vermietungserfolge in 2020 und ernennt Alejandro Valero

Nadal zum Partner

09.12.2020

VERIANOS SE erzielt Vermietungserfolge in 2020 und ernennt Alejandro Valero

Nadal zum Partner

* Im Gesamtjahr 2020 rund 37.000 qm neu vermietet

* Trotz Corona-Pandemie erfolgreiche Vermietung von Büro- und

Einzelhandelsflächen

* Alejandro Valero Nadal wird per 1. Januar 2021 zum Partner ernannt

Köln/Frankfurt am Main, 9. Dezember 2020 - Die VERIANOS SE, das

börsengelistete Immobilienunternehmen (ISIN: DE000A0Z2Y48) mit Fokus auf

Value Investments im Europäischen Small- and Mid-Cap Immobiliensegment,

zieht eine positive Bilanz in der Vermietung der von der Gesellschaft

gemanagten Gewerbeimmobilien im laufenden Jahr und gibt einen weiteren

Vermietungserfolg bekannt. Mit Mietbeginn am 1. November 2021 wurden 400 qm

Einzelhandelsfläche in der Gürzenichstraße in Köln in unmittelbarer Nähe zum

Heumarkt langfristig an Deutschlands größte Innungskrankenkasse IKK classic

vermietet. Insgesamt wurden im Jahr 2020 bislang rund 37.000 qm im

Objektbestand von VERIANOS neu vermietet, darunter erfolgreiche Abschlüsse

bei Büro- und Einzelhandesflächen wie etwa im Louisen-Center in Bad Homburg,

wo auf ca. 3.900 qm das Marken-Modehaus SiNN als neuer Ankermieter einzieht,

sowie in Bonn-Beuel, wo die Deutsche Post und die Postbank rund 2.850 qm

Bürofläche belegen.

Ole Sichter, Managing Partner der VERIANOS SE und verantwortlich für

Transaktionen und Assets: "Die erzielten Neuvermietungen insbesondere der

Büro- und Einzelhandelsflächen sind, speziell vor dem Hintergrund der

Corona-Pandemie, ein toller Erfolg unseres Asset Managements und des

gesamten VERIANOS-Teams. Sie belegen eindrucksvoll die Werthaltigkeit

unserer Objekte. Wieder einmal hat sich unsere Flexibilität und

Schnelligkeit als entscheidender Erfolgsfaktor erwiesen. Auf dieser Basis,

aber auch mit Blick auf unsere starke Investitionspipeline sowie diverse

laufende und anstehende Sanierungen im Bestand, blicken wir erwartungsvoll

auf 2021 und sind zuversichtlich, auch im kommenden Jahr erfolgreiche

Abschlüsse zu erzielen."

Darüber hinaus gibt die VERIANOS SE eine weitere Personalie bekannt. Zum 1.

Januar 2021 wird Alejandro Valero Nadal zum Partner der Gesellschaft

befördert. Alejandro Valero Nadal ist seit Juli 2015 Teil des VERIANOS-Teams

und fungiert als Leiter des Bereichs Asset Management und International

Business. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in der

Immobilienwirtschaft mit besonderem Schwerpunkt auf Asset-Management-Themen

sowie Portfolio- und M&A-Transaktionen im internationalen Umfeld. Für die

EPM Assetis GmbH, Teil der Bilfinger Gruppe, und Hudson Advisors

verantwortete er unter anderem die Steuerung diverser Wohn- und

Gewerbeimmobilienportfolios in Deutschland, Spanien, Portugal und

Großbritannien.

Ole Sichter: "Ich möchte meinem Kollegen Alejandro Valero Nadal ganz

herzlich zur Ernennung als Partner gratulieren und freue mich, mit ihm

gemeinsam die Weiterentwicklung des Asset Managements der VERIANOS SE

voranzutreiben."

Über VERIANOS

VERIANOS ist ein börsengelistetes Immobilienunternehmen (ISIN DE000A0Z2Y48)

mit Sitz in Köln sowie Standorten in Frankfurt, Madrid, Mailand und

Valencia. Das Unternehmen versteht sich als Real Estate Partner für Family

Offices, vermögende Privatpersonen, institutionelle Anleger,

Fondsinitiatoren und Finanzinstitute, der an der Schnittstelle von

Immobilien- und Kapitalmärkten agiert. Mit den Geschäftsbereichen Investment

und Advisory realisiert VERIANOS für Kunden individuelle Investmentprodukte

und anspruchsvolle Beratungs- und Finanzierungsmandate. Das

Leistungsspektrum erstreckt sich hierbei von der Entwicklung und

Strukturierung von Anlageprodukten bis hin zum aktiven Management der

dahinterstehenden Vermögenswerte. Fokus sind Value-Investments in Small- &

Mid-Cap Immobilien sowie Repositionierungs- und Restrukturierungskonzepte.

