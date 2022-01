DGAP-News: VERIANOS SE erreicht wichtige Meilensteine im Gesamtjahr 2021 (deutsch)

VERIANOS SE erreicht wichtige Meilensteine im Gesamtjahr 2021

^

DGAP-News: VERIANOS SE / Schlagwort(e): Immobilien

VERIANOS SE erreicht wichtige Meilensteine im Gesamtjahr 2021

13.01.2022 / 09:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

VERIANOS SE erreicht wichtige Meilensteine im Gesamtjahr 2021

* Fundraising für 2021 mit verwaltetem Eigenkapital in Höhe von über EUR

100 Mio. erfolgreich abgeschlossen

* Assets under Management mit geplanten Verkaufspreisen von über EUR 400

Mio.

Köln, 13. Januar 2022 - Die VERIANOS SE (ISIN: DE000A0Z2Y48) hat mit Blick

auf das Geschäftsjahr 2021 wichtige Meilensteine erreicht. So verwaltet das

Unternehmen über diverse Investment Vehikel nun insgesamt Eigenkapital in

Höhe von über EUR 100 Mio. für Investitionen in Immobilien mit hohem

Wertschöpfungspotenzial in Europa. Für das bereits vorhandene

Immobilienportfolio (Assets under Management) geht die Gesellschaft von

einem Verkaufswert von über EUR 400 Mio. aus. Hierunter befinden sich

zahlreiche wohnwirtschaftliche Projekte und Quartiersentwicklungen in

deutschen und spanischen Metropolregionen.

Durch die Ende 2021 abgeschlossene Kapitalerhöhung hat die VERIANOS SE ihre

Eigenkapitalposition weiter gestärkt und die Grundlagen für das weitere

Wachstum geschaffen. Zum Jahreswechsel wurden bereits weitere Akquisitionen

für eine Quartiersentwicklung im Rheinland getätigt und darüber hinaus

besteht eine spannende, internationale Akquisitionspipeline für das

Geschäftsjahr 2022.

Tobias Bodamer, Managing Partner der VERIANOS SE: "Auch im neuen Jahr werden

wir unseren starken historischen Track Record fortsetzen und Investments mit

attraktivem Wertschöpfungspotenzial für unsere Investoren umsetzen. Hierbei

suchen wir verstärkt Investment Opportunitäten im Segment

Value-Add/Opportunistic mit unserem derzeitigen Fokus Deutschland, Spanien

und Italien sowie Portfolio-Transaktionen im Bereich von EUR 100 - 500 Mio.,

auch pan-Europäisch. Wir öffnen uns hierbei ebenso Joint-Venture Investments

mit anderen Investoren und können dabei insbesondere auch in komplexen

Situationen Mehrwert schaffen. Derzeit zeigt sich starkes

Investoreninteresse in unserem Segment, was unter anderem an den teilweise

sehr hohen Preisniveaus und Rückschlagsrisiken in den Risikoklassen Core und

Core+ liegt. Das Marktumfeld bleibt so auch für unser weiteres Fundraising

in diesem Jahr günstig."

Über VERIANOS

VERIANOS ist ein Real Estate Private Equity Unternehmen, das gemeinsam mit

langfristig orientierten, privaten Investoren Immobilien mit hohem

Wertschöpfungspotential in Europa erwirbt. Dabei fokussiert sich VERIANOS

auf Impact und Value Investments im Small- & Mid-Cap Segment

(Einzel-Objektvolumina zwischen EUR 2 und 25 Mio.).

Kontakt:

VERIANOS SE

Tobias Bodamer

T +49 221 200 46 105

Mail: ir@verianos.com

Finanz- und Wirtschaftspresse:

IR.on AG

Martin Grünter

T +49 221 9140 970

Mail: verianos@ir-on.com

---------------------------------------------------------------------------

13.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: VERIANOS SE

Gürzenichstraße 21

50667 Köln

Deutschland

Telefon: +49 221 20046100

Fax: +49 221 20046140

E-Mail: ir@verianos.com

Internet: www.verianos.com

ISIN: DE000A0Z2Y48

WKN: A0Z2Y4

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), Hamburg, Stuttgart

EQS News ID: 1268135

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1268135 13.01.2022

°