DGAP-News: VAXIMM kündigt Präsentationen auf wissenschaftlichen Kongressen und Branchenkonferenzen an (deutsch)

VAXIMM kündigt Präsentationen auf wissenschaftlichen Kongressen und Branchenkonferenzen an

VAXIMM kündigt Präsentationen auf wissenschaftlichen Kongressen und

Branchenkonferenzen an

28.09.2018 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





VAXIMM kündigt Präsentationen auf wissenschaftlichen Kongressen und

Branchenkonferenzen an

Basel (Schweiz) und Mannheim (Deutschland), 28. September 2018 - Die VAXIMM

AG, ein schweizerisch/deutsches Biotechnologieunternehmen, das auf die

Entwicklung oraler T-Zell-Immuntherapien spezialisiert ist, gab heute

bekannt, dass das Unternehmen im vierten Quartal 2018 auf mehreren

Veranstaltungen vertreten sein wird.

Sachs 18th Annual Biotech in Europe Forum

4.-5. Oktober 2018

Basel, Schweiz

Dr. Heinz Lubenau, Chief Operating Officer von VAXIMM, wird am 4. Oktober

2018 um 15:30 Uhr MEZ eine Unternehmenspräsentation geben. VAXIMM wird bei

der Veranstaltung zudem für Einzelgespräche zur Verfügung stehen. Für eine

Terminvereinbarung melden Sie sich bitte über das Meeting-System der

Veranstaltung an. Das von Sachs Associates organisierte Biotech in Europe

Forum zieht rund 650 Delegierte an, die in die Biotech- und Life

Science-Industrie investieren oder Partnerschaften anvisieren. Weitere

Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.

13th Meeting of the European Association of Neuro-Oncology (EANO)

10.-14. Oktober 2018

Stockholm, Schweden

In einer Posterpräsentation (#P01.031) mit dem Titel "VXM01 phase I study in

patients with progressive glioblastoma - final results" werden Daten von

VAXIMMs am weitesten fortgeschrittenem oralen T-Zell-Immuntherapieprogramm

VXM01 vorgestellt. Das Poster wird während Poster Session I, Glioma -

Clinical Aspects, am 12. Oktober 2018, 17:00 bis 18:00 Uhr MEZ präsentiert.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.

BIO-Europe(R) 2018

5.-7. November 2018

Kopenhagen, Dänemark

VAXIMM wird eine Unternehmenspräsentation geben und auf der Konferenz für

One-on-one-Gespräche zur Verfügung stehen. Für die Vereinbarung eines

Termins mit VAXIMM melden Sie sich bitte über das Meeting-System der

Konferenz, partneringONE, an. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden

Sie hier.

23rd Annual Meeting and Education Day of the Society for Neuro-Oncology

(SNO)

15.-18. November 2018

New Orleans, LA, USA

In einer Posterpräsentation (#ATIM-35) mit dem Titel "VXM01 phase I study in

patients with progressive glioblastoma - final results" werden Daten von

VXM01 vorgestellt. Das Poster wird am 16. November 2018, 19:30 bis 21:30 Uhr

Ortszeit präsentiert. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie

hier.

Über VAXIMM:

Die VAXIMM AG ist ein privates, schweizerisch/deutsches

Biotechnologie-Unternehmen, das orale T-Zell-Vakzine als aktive

Immuntherapien für Krebspatienten entwickelt. VAXIMMs Impfstoff-Plattform

basiert auf abgeschwächten, sicheren und oral verabreichten Bakterien, die

modifiziert zur Stimulation der patienteneigenen zytotoxischen T-Zellen

eingesetzt werden, um tumor-spezifische Strukturen gezielt anzugreifen. Zur

Pipeline des Unternehmens gehören komplementäre Produktkandidaten, die auf

verschiedene Tumorstrukturen zielen. Der am weitesten fortgeschrittene

Produktkandidat VXM01 aktiviert Killerzellen, die sich gegen das

tumor-spezifische Gefäßsystem und bestimmte, die Immunantwort unterdrückende

Zellen richten, und erhöht damit die Infiltration von Immunzellen in soliden

Tumoren. VXM01 befindet sich in der klinischen Entwicklung für die

Behandlung verschiedener Tumorarten, wie Bauchspeicheldrüsenkrebs, Darmkrebs

und Hirntumoren. VAXIMM hat mit China Medical System Holdings (CMS) eine

Kollaborationsvereinbarung geschlossen, die CMS die gesamten Rechte an den

bestehenden Programmen von VAXIMM in China und weiteren asiatischen Ländern

(exklusive Japan) gewährt. CMS hat sich an VAXIMM beteiligt. Zu den weiteren

Investoren gehören BB Biotech Ventures, M Ventures, Sunstone Capital und

BioMed Partners. Die VAXIMM AG hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Die

hundertprozentige Tochtergesellschaft VAXIMM GmbH mit Sitz in Mannheim ist

für die operative Durchführung der Entwicklung verantwortlich. Für weitere

Information besuchen Sie bitte: www.vaximm.com.

Kontakt:

VAXIMM AG

Dr. Heinz Lubenau

Tel.: +49 621 8359 687 0

E-Mail: info@vaximm.com

Medienanfragen:

MC Services AG

Katja Arnold, Jessica Breu

Tel: +49 89 210228 0

E-Mail: vaximm@mc-services.eu

