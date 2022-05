DGAP-News: VAT Group AG Generalversammlung 2022: Aktionäre genehmigen alle Vorschläge des Verwaltungsrats (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "VAT Group":

VAT Group AG Generalversammlung 2022: Aktionäre genehmigen alle Vorschläge des Verwaltungsrats

^

VAT Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

VAT Group AG Generalversammlung 2022: Aktionäre genehmigen alle Vorschläge

des Verwaltungsrats

17.05.2022 / 14:00

---------------------------------------------------------------------------

Die Aktionäre der VAT Group AG haben an der heutigen Generalversammlung

allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt, einschliesslich der

Ausschüttung einer um 22% erhöhten Dividende von CHF 5.50 pro Aktie.

Die Versammlung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung Nr. 3 des

Schweizerischen Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus

(COVID-19) ohne physische Teilnahme der Aktionäre abgehalten. Alle

rechtlichen Vorschriften wurden eingehalten und die Aktionäre gebeten, ihr

Stimmrecht über eine elektronische Plattform oder durch schriftliche

Vollmachtserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben. Die

Aktionäre hatten auch die Möglichkeit, dem Verwaltungsrat im Vorfeld der

Generalversammlung Fragen oder Anmerkungen zu unterbreiten. Es gingen jedoch

keine ein. Zusätzlich konnte die Generalversammlung über eine

Videoübertragung verfolgt werden.

Die Sitzung fand am Sitz der VAT-Gruppe in Haag, Schweiz und in Anwesenheit

des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Roger Föhn statt. Simon Niklaus

vertrat die externe Revisionsstelle KPMG. Mike Allison, CEO und Benno

Lichtsteiner, Leiter Legal & Compliance der VAT sowie sechs

Verwaltungsratsmitglieder waren ebenfalls anwesend. Dr. Martin Komischke,

Präsident des Verwaltungsrates der VAT, leitete die Generalversammlung über

einen Video-Link.

Insgesamt 19'001'521 Aktien wurden durch den unabhängigen

Stimmrechtsvertreter vertreten. Das entspricht 63.33 Prozent des

Aktienkapitals des Unternehmens.

«Es ist bedauerlich, dass wir heute und im dritten Jahr in Folge unsere

Generalversammlung in Abwesenheit unserer geschätzten Aktionärinnen und

Aktionären abhalten müssen», sagte Dr. Martin Komischke, Vorsitzender des

Verwaltungsrats. «Die COVID-19-Pandemie ist immer noch eine Bedrohung und

die Gesundheit und das Wohlergehen aller unserer Stakeholder -

Mitarbeitende, Kunden, Lieferanten, die Gemeinden, in denen wir tätig sind,

und natürlich unsere Aktionärinnen und Aktionäre - ist für uns von grösster

Bedeutung. Wir freuen uns darauf, Sie alle hoffentlich im Jahr 2023 wieder

persönlich zu treffen.»

22% höhere Dividende von CHF 5.50 je Aktie genehmigt

Dr. Komischke wurde als Präsident des Verwaltungsrates wiedergewählt. Urs

Leinhäuser, Karl Schlegel, Dr. Hermann Gerlinger, Dr. Libo Zhang und Daniel

Lippuner wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr bis zur

Generalversammlung 2023 als Mitglieder des Verwaltungsrates bestätigt. Im

Weiteren wurde Maria Heriz neu in den Verwaltungsrat gewählt, als Ersatz von

Heinz Kundert der sich nicht zur Wiederwahl stellte.

Die Aktionäre bestätigten Dr. Martin Komischke als Mitglied des

Nominierungs- und Vergütungsausschuss (NCC). Neu wurden Urs Leinhäuser,

Hermann Gerlinger und Libo Zhang als Mitglieder des NCC gewählt. Karl

Schlegel und Heinz Kundert stellten sich nicht zur Wiederwahl.

Die Aktionäre stimmten der Ausschüttung einer Dividende von CHF 5.50 pro VAT

Namenaktie zu: CHF 5.25 stammen aus aufgelaufenen Gewinnen und CHF 0.25 aus

Reserven aus Kapitaleinlagen. Die Dividende wird am 24. Mai 2022 ausbezahlt.

Der letzte Handelstag mit Anspruch auf eine Dividende ist der 18. Mai 2022.

Ab dem 19. Mai 2022 werden VAT-Aktien ex-Dividende gehandelt. Die Aktionäre

genehmigten auch den Geschäftsbericht 2021, die Jahresrechnung der VAT Group

AG und die konsolidierte Jahresrechnung.

Der Vergütungsbericht 2021 wurde von einer grossen Mehrheit der Aktionäre in

einer Konsultativabstimmung gebilligt. Die Aktionäre genehmigten in

separaten, bindenden Abstimmungen auch die kurzfristige variable Vergütung

der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021, den maximalen Gesamtbetrag

für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023, den

maximalen Gesamtbetrag für die langfristige variable Vergütung der

Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 und den maximalen Gesamtbetrag

der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die nächste

Amtsperiode bis zur Generalversammlung 2023.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

VAT Group AG

Communications & Investor Relations

Michel R. Gerber

T +41 81 772 42 55

investors@vat.ch

Finanzkalender 2022

Donnerstag, 19. Mai 2022 Ex-Datum

Dienstag, 24. Mai 2022 Dividendenausschüttung

Donnerstag, 4. August 2022 Halbjahresergebnis 2022

Donnerstag, 13. Oktober 2022 Q3/2022 Trading-Update

Freitag, 2. Dezember 2022 2. VAT Kapitalmarkttag, Zürich

ÜBER VAT

VAT ist der weltweit führende Entwickler, Hersteller und Lieferant von

High-End-Vakuumventilen. VAT-Vakuumventile sind geschäftskritische

Komponenten für fortschrittliche Herstellungsprozesse innovativer Produkte

des täglichen Lebens, wie z. B. tragbare Geräte, Flachbildschirme oder

Solarpanels. VAT ist in zwei verschiedenen Berichtssegmenten organisiert:

Ventile und Global Service, die hochwertige Vakuumventile,

Multi-Ventil-Module, kantengeschweisste Faltenbälge und zugehörige

Mehrwertdienste für eine Vielzahl von Vakuumanwendungen anbieten. Die VAT

Group ist ein Global Player mit über 2'500 Mitarbeitenden und

Hauptproduktionsstandorten in Haag (Schweiz), Penang (Malaysia) und Arad

(Rumänien). Der Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf CHF 901

Mio.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: VAT Group AG

Seelistrasse 1

9469 Haag

Schweiz

Telefon: +41 81 771 61 61

Fax: +41 81 771 48 30

E-Mail: reception@vat.ch

Internet: www.vatvalve.com

ISIN: CH0311864901

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1354701

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1354701 17.05.2022

°