DGAP-News: VARTA AG: VARTA AG erhöht Profitabilität und bestätigt im Bereich V4Drive Zusammenarbeit mit Automobilhersteller (deutsch)

VARTA AG: VARTA AG erhöht Profitabilität und bestätigt im Bereich V4Drive Zusammenarbeit mit Automobilhersteller

12.05.2021 / 07:00

Corporate News zu den Geschäftszahlen Q1 / 2021

* Konzernumsatz wächst in den ersten drei Monaten 2021 um 2,9% von

198,5 Mio. EUR auf 204,3 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

* Bereinigtes EBITDA liegt bei 59,9 Mio. EUR (Q1 2020: 51,7 Mio. EUR).

Dies entspricht einem Anstieg von 15,9% im Vergleich zum Vorjahr.

* Neue Segmentbezeichnung betont Fokus auf Lithium-Ionen-Geschäft:

"Microbatteries & Solutions" heißt künftig "Lithium-Ion Solutions

& Microbatteries".

* Der Umsatz in diesem Segment stieg um 2,7 % auf 121,9 Mio. EUR

(2020: 118,7 Mio. EUR).

* Segment Household Batteries entwickelt sich weiter sehr positiv.

Umsatz und Verkaufszahlen im Bereich Energy Storage Systems haben

sich im Vorjahresvergleich verdoppelt.

* Household Batteries: Umsatz steigt um 3,4% auf 82,4 Mio. EUR (2020:

79,7 Mio. EUR)

* Erster Kunde aus dem Automotive-Bereich für neue

Lithium-Ionen-Rundzelle V4Drive

* Aufbau der Pilotlinie für Lithium-Ionen-Rundzellen im Plan

* Weitere, größere Lithium-Ionen-Rundzellen geplant

Ellwangen, 12. 5. 2021. Die VARTA AG setzt mit neuen Batterieformaten ihre

erfolgreiche Lithium-Ionen-Strategie fort. Für die neue

Hochleistungsrundzelle V4Drive im Format 21700 gibt es nun einen ersten

Kunden aus dem Automobilbereich. Zudem kündigte das Technologieunternehmen

aus Ellwangen (Baden-Württemberg) an, künftig auch andere, größere

Lithium-Ionen-Rundzellen zu entwickeln. VARTA konnte im ersten Quartal 2021,

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, den Konzernumsatz um 2,9% auf 204,3 Mio.

EUR steigern. Das bereinigte EBITDA stieg um knapp 16% auf 59,9 Mio. EUR. "VARTA

hat seine Profitabilität weiter gesteigert. Wir blicken optimistisch auf die

zweite Jahreshälfte", sagt Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender der VARTA

AG. "Alle Segmente tragen weiter zum Wachstum unseres Unternehmens bei und

konnten die guten Zahlen weiter steigern. Die Eigenschaften unserer neuen

Lithium-Ionen-Rundzellen treffen auf sehr großes Kundeninteresse. Damit

erschließen wir uns neue und größere Geschäftsfelder. Mittlerweile haben wir

für unsere V4Drive auch einen ersten Kunden im Automotive-Bereich für uns

gewinnen können. VARTA bleibt mit seiner Innovationsstrategie erfolgreich."

Besonders für das zweite Halbjahr erwartet VARTA einen Anstieg von Umsatz

und Geschäftsergebnis durch neue Kundenaufträge im Bereich der True Wireless

Stereo Headsets (TWS). "Um unseren Fokus auf das erfolgreiche Geschäft mit

unseren Lithium-Ionen-Batterien zu betonen, haben wir uns entschlossen,

unser Segment Microbatteries & Solutions künftig Lithium-Ion Solutions &

Microbatteries zu nennen", sagt Schein.

Armin Hessenberger, Finanzvorstand (CFO) der VARTA AG, ergänzt: "VARTA ist

ein durch und durch gesundes Unternehmen. Durch unsere weiter gestiegene

Profitabilität und unsere geringe Verschuldung haben wir die Möglichkeit,

weiter massiv in das Lithium-Ionen-Geschäft zu investieren und gleichzeitig

unseren Aktionären erstmals eine Dividende zu zahlen. Die Entscheidung fällt

die Hauptversammlung im kommenden Monat."

VARTA AG - Konzern

in Mio. EUR Q1 2020 Q1 2021

Umsatz 198,5 204,3 2,9%

Bereinigtes EBITDA 51,7 59,9 15,9%

Bereinigte EBITDA-Marge 26 % 29,3% +3,3 PP

Segment Lithium-Ion Solutions & Microbatteries wächst um 2,7%

Der Umsatz im Segment Lithium-Ion Solutions & Microbatteries ist im

Geschäftsjahr 2021 von 118,7 Mio. EUR auf 121,9 Mio. EUR gestiegen. Dies

entspricht einem Umsatzwachstum von 2,7% im Vergleich zum Vorjahr. Die

Entwicklung bei den wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen für

Hightech-Consumerprodukte, insbesondere für kabellose Premium-Kopfhörer

(TWS), war wie erwartet. Negativ haben sich die USD/EUR

Währungskursentwicklung und die Anpassung der Preise im nicht-strategischen

Bereich der Assemblierung, also der Konfektionierung der Batterieableiter

für den Kunden, ausgewirkt. Neue Kundenprojekte werden in der zweiten

Jahreshälfte umsatz- und ergebniswirksam werden.

Die Produktgruppen Microbatteries und Power Pack Solutions haben sich sehr

positiv entwickelt. Bei den Hörgerätebatterien profitiert VARTA von der

Zunahme der Nachfrage nach wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen. Im

Geschäft mit den Power Pack Solutions setzt sich das hohe Wachstum fort.

Das bereinigte EBITDA ist von 40,8 Mio. EUR auf 45,9 Mio. EUR angestiegen (+12,5

%), was einer überproportionalen Steigerung gegenüber der Umsatzentwicklung

entspricht. Die Ergebnissteigerung ist das Resultat aus weiteren

Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen. Daraus resultiert eine bereinigte

EBITDA-Marge von 37,6 % im Verhältnis zum Umsatz, was einer Verbesserung der

bereinigten EBITDA-Marge um 3,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr

entspricht.

Segment Lithium-Ion Solutions & Microbatteries

in Mio. EUR Q1 2020 Q1 2021

Umsatz 118,7 121,9 2,7%

Bereinigtes EBITDA 40,8 45,9 12,5%

Bereinigte EBITDA-Marge 34,3% 37,6% +3,3 PP

Segment Household Batteries entwickelt sich weiter positiv, hohe Nachfrage

nach Energiespeichern

Das Segment Household Batteries umfasst das Geschäft der Consumer Batteries

und die Energiespeicherlösungen. Der Umsatz ist im Geschäftsjahr 2021 von

79,7 Mio. EUR auf 82,4 Mio. EUR gestiegen. Dies entspricht einem Umsatzwachstum

von 3,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Das bereinigte EBITDA ist von 10,9 Mio.

EUR auf 13,9 Mio. EUR angestiegen (+27,5 %), was einer überproportionalen

Steigerung gegenüber der Umsatzentwicklung entspricht.

Das Geschäft mit den Consumer Batteries hat durch die Fokussierung auf das

Markengeschäft seine Profitabilität gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich

verbessert. Das Geschäft mit Energiespeicherlösungen ist im Geschäftsjahr

sehr dynamisch gewachsen und hat sich gegenüber dem Vorjahresquartal

verdoppelt und konnte so weitere Marktanteile hinzugewinnen. Die bereinigte

EBITDA-Marge liegt bei 16,9 % im Verhältnis zum Umsatz, was einer

Verbesserung um 3,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr entspricht und

knüpft so an das erfolgreiche vierte Quartal 2020 an.

Segment Household Batteries:

in Mio. EUR Q1 2020 Q1 2021

Umsatz 79,7 82,4 3,4%

Bereinigtes EBITDA 10,9 13,9 27,5%

Bereinigte EBITDA-Marge 13,7% 16,9% +3,2 PP

Ausblick: Neue Lithium-Ionen-Rundzellen eröffnen neue Märkte, Start der

Pilotlinie im Plan

Das strukturelle Wachstum der Kernmärkte, starke Marktposition in diesen

Kernmärkten sowie die weiterhin hohen Investitionen in die Erweiterung der

Produktionskapazitäten werden zu einer positiven Geschäftsentwicklung 2021

führen. Dieser Ausblick beruht auf der Annahme konstanter Währungskurse.

Das Unternehmen ist auch angesichts der weltweit anhaltenden Covid-19

Pandemie und der schwankenden Infektionsraten weiterhin sehr gut

aufgestellt. Die Produktion an den eigenen Standorten läuft seit Beginn der

Pandemie ohne Unterbrechungen, Auswirkungen auf die Lieferketten gab es

nicht. [1]

Durch neue Kundenprojekte und -Aufträge im Bereich CoinPower wird sich im

zweiten Halbjahr die positive Geschäftsentwicklung beschleunigen. Zudem wird

die Entwicklung neuer Lithium-Ionen-Rundzellen weitere Geschäftsfelder

eröffnen. Der Aufbau der Pilotlinie für die neue Lithium-Ionen-Rundzellen im

Format 21700 am Standort Ellwangen läuft nach Plan. Der Start der

Pilotproduktion erfolgt zum Jahresende.

Quartalsbericht unter:

https://www.varta-ag.com/publications/

Termine:

17. Juni 2021 Hauptversammlung

13. August 2021 Halbjahresbericht 2021

11. November 2021 Zwischenmitteilung 3. Quartal 2021

Kontakt:

Bernhard Wolf Dr. Christian Kucznierz

Head of Investor Relations Head of Corporate Communications

Tel: +49 79 61 921-2969 T: +49 79 61 921 2727

[1]bernhard.wolf@varta-ag.com christian.kucznierz@varta-ag.com

1. mailto:bernhard.wolf@varta-ag.com

Über VARTA AG

Die VARTA AG produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio

von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu

kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, und

setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards.

Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten

"Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.

Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das

Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen

(Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft.

Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA im vielen Bereichen

der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und

ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der

Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment

"Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter

Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und

Leuchten sowie Energiespeicher.

Der VARTA AG Konzern beschäftigt derzeit nahezu 4.800 Mitarbeiter. Mit fünf

Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie

Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen

Tochtergesellschaften der VARTA AG derzeit in über 75 Ländern weltweit

tätig.

[1] Beeinträchtigungen des Geschäfts unserer Kunden durch COVID-19 sind

ebenso wenig auszuschließen wie Wechselkursschwankungen zwischen USD und

EUR. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung waren diese Effekte nicht absehbar und

konnten deshalb im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden.

