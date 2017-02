DGAP-News: Urs Wietlisbach wird Verwaltungsrat bei Entrepreneur Partners AG (deutsch)

Urs Wietlisbach wird Verwaltungsrat bei Entrepreneur Partners AG

01.02.2017 / 11:29

Zürich, 1. Februar 2017 - Die Entrepreneur Partners AG, ein FINMA- regulierter Vermögensverwalter mit Sitz in Zürich, hat heute bekannt gegeben, dass Urs Wietlisbach den Verwaltungsrat ergänzen und sich an der Firma beteiligen wird.





Der Finanzfachmann Urs Wietlisbach, einer der Gründer der Partners Group, nimmt Einsitz in den Verwaltungsrat und wird mit seinem Wissen einen aktiven Beitrag im Ausbau des unabhängigen Vermögensverwalters Entrepreneur Partners leisten.

Oliver Ganz, Mitgründer und CEO der Entrepreneur Partners, schätzt an Urs Wietlisbach vor allem die Kenntnisse des Finanzmarktes und den unternehmerischen Tatendrang: "Wir können zweifellos von Urs Wietlisbach profitieren. Seine Erfahrung als Unternehmer und Investor sowie sein Netzwerk in der Finanzbranche werden für die Entrepreneur Partners nützlich sein. Das Anlageumfeld ist in den letzten Jahren deutlich anspruchsvoller geworden und deshalb müssen wir das Knowhow in unserer Firma im Bereich von nicht-traditionellen Anlagen weiter stärken. Urs Wietlisbach wird uns hierbei eine grosse Unterstützung sein."

Urs Wietlisbach sagt zu seinem Engagement bei der Entrepreneur Partners: "Die Anforderungen der Kunden an ihre Vermögensverwaltung haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Ein unabhängiger Beratungsansatz verbunden mit Interesse an verschiedensten Anlageformen und -möglichkeiten sind die Basis einer starken Positionierung im Markt. Mir gefällt insbesondere, wie die Entrepreneur Partners ihre Kompetenz im Bereich Aktien Schweiz/ Deutschland/Österreich mit nicht-traditionellen Anlagemöglichkeiten im Bereich Private Markets, Versicherungen und Immobilien ergänzt und so für Kunden Mehrwert generiert."

Der Verwaltungsrat der Entrepreneur Partners AG wird sich nach der Wahl von Urs Wietlisbach aus dem Präsidenten Werner Dubach (u.a. VR Datacolor und Conzzeta), Jürgen Dormann (ehemals VR ABB, Adecco und Sulzer), Heinz Roth (u.a. VR Meyer Burger und Walter Meier) sowie neu Urs Wietlisbach zusammensetzen.

Für weitere Informationen: Oliver Ganz, CEO Entrepreneur Partners AG Telefon +41 44 488 40 12, oliver.ganz@enpa.ch www.enpa.ch

Über die Entrepreneur Partners AG Die Entrepreneur Partners AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltungs- Boutique mit Kernkompetenz in der Beratung von Unternehmerinnen und Unternehmern, vermögenden Privatpersonen und institutionellen Anlegern. Gegründet 2008, verwaltet die Entrepreneur Partners AG heute mit einem Team von 15 Mitarbeitenden Kundenvermögen im Umfang von rund CHF 2 Milliarden. Zudem managt die Entrepreneur Partners AG die beiden Anlagefonds Tavau Swiss Fund und Trias L/S Fund.

Die Firma hat ihren Standort in Zürich und ist im Besitz der Partner und des Verwaltungsrats, der sich aus erfahrenen Unternehmerpersönlichkeiten zusammensetzt. Die Entrepreneur Partners AG verfügt über eine Bewilligung als Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen der FINMA. Weitere Informationen unter www.enpa.ch.

