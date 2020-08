DGAP-News: Update von Therma Bright zu den Transaktionen Saringer und Orpheus (deutsch)

Update von Therma Bright zu den Transaktionen Saringer und Orpheus

^

DGAP-News: Therma Bright Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Update von Therma Bright zu den Transaktionen Saringer und Orpheus

20.08.2020 / 22:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 20. August 2020) - Therma

Bright Inc. (TSXV: THRM) ("Therma" oder das "Unternehmen"), ein

fortschrittliches Medizingeräteunternehmen, gibt hiermit ein Update in

Erwiderung auf Anfragen von Aktionären.

Saringer - Akquise von Vermögenswerten

(Benepod(R)-Schmerzlinderungstechnologie)

Wie bereits zuvor angekündigt (siehe Pressemitteilungen vom 15. Januar, 8.

April und 9. Juli 2020), hat Therma eine zufriedenstellende Due

Diligence-Prüfung abgeschlossen und beabsichtigt, die

Benepod(R)-Schmerzlinderungstechnologie und andere damit verbundene

medizinische Gerätetechnologien sowie geistiges Eigentum von Saringer Life

Science Technologies Inc. ("Saringer") zu erwerben. Das Unternehmen arbeitet

derzeit zusammen mit seinem Rechtsbeistand am Abschluss eines Kaufvertrags

über die Vermögenswerte. Dieser muss unterzeichnet werden, damit der

förmliche Erwerb dieser Vermögenswerte erfolgen kann. Therma geht davon aus,

dass diese Vereinbarung in Kürze abgeschlossen wird und wird dazu dann ein

weiteres Update geben. Die Vereinbarung muss von der TSX Venture Exchange

genehmigt werden.

Gemeinsame Entwicklung mit Orpheus - CoviSafe(TM)

Wie am 13. August 2020 angekündigt, beabsichtigen das Unternehmen und

Orpheus Medica Inc. ("Orpheus") nun den Übergang in Phase 2 ihrer

gemeinsamen Entwicklung eines Speichelschnelltests (CoviSafeTM), der das

COVID-19 verursachende Virus (SARS-CoV-2) nachweist. Es wird erwartet, dass

CoviSafe(TM) die neuartigen Biologika und fortschrittlichen Computerplattformen

von Orpheus in Verbindung mit Gerätetechnologie von Drittanbietern

integrieren wird, um einen zuverlässigen, handflächengroßen Schnelltest zum

Screening für das COVID-19-Virus in Speichel zu entwickeln. Therma

finanziert das Projekt in Phasen, abhängig vom Erreichen bestimmter

unternehmerischer und wissenschaftlicher Meilensteine. Zusätzlich wird

Therma Expertise zu Medizingeräten und regulatorischen Aspekten beitragen.

Der nächste Schritt in diesem Prozess ist die Unterzeichnung einer

förmlichen Vereinbarung zur Regelung der gemeinsamen

Entwicklungsvereinbarung der Parteien. Beide Unternehmen arbeiten derzeit

zusammen mit ihrem Rechtsbeistand daran, diese Vereinbarung zum Abschluss zu

bringen. Alle Mitarbeiter bemühen sich, dies so rasch wie möglich

voranzubringen. Die Vereinbarung muss unter Umständen auch von der TSX

Venture Exchange genehmigt werden. Das Unternehmen wird voraussichtlich

innerhalb der nächsten 10 Tage ein Update zu dieser Transaktion geben.

Gewährung von Optionen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es gemäß dem 10%-igen

fortlaufenden Aktienoptionsplan des Unternehmens und gemäß den Richtlinien

der TSX Venture Exchange bestimmten Direktoren, Führungskräften und Beratern

des Unternehmens Incentive-Aktienoptionen zum Kauf von insgesamt bis zu

13.950.000 Stammaktien des Unternehmens gewährt hat. Diese Optionen sind für

einen Zeitraum von 5 Jahren zu einem Preis von 0,22 USD pro Aktie ausübbar.

Über Therma Bright Inc.

Therma Bright ist ein fortschrittliches Medizintechnikunternehmen, das sich

darauf konzentriert, Verbrauchern und medizinischem Fachkräften hochwertige

medizinische Geräte zur Verfügung zu stellen, die ihren medizinischen und

gesundheitsmedizinischen Bedürfnissen gerecht werden. Die erste

bahnbrechende proprietäre Technologie des Unternehmens bietet effektive,

nicht-invasive und schmerzfreie Hautpflege. Therma Bright erhielt von der

FDA einen Medizinproduktstatus der Klasse II für seine Plattformtechnologie,

die zur Linderung von Schmerzen, Juckreiz und Entzündungen bei einer

Vielzahl von Insektenbissen oder -stichen indiziert ist. Das Unternehmen

erhielt 1997 von der US-amerikanischen FDA die Zulassung für die oben

genannten Ansprüche.

Therma Bright Inc. wird auf dem TSXV (TSXV: THRM) gehandelt. Weitere

Informationen finden Sie unter:

www.thermabright.com und

www.coldsores.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Therma Bright

Rob Fia, CEO

rfia@thermabright.com

Orpheus Medica.

Saeid Babaei, Vorsitzender & CEO

sbabaei@orpheusmed.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete"

Aussagen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse, wie

die Unterzeichnung einer Kaufvereinbarung über die Vermögenswerte und den

Abschluss der Übernahme der Benepod(R)-Schmerzlinderungstechnologie und

anderer Medizintechnologien von Saringer; die Unterzeichnung einer formellen

Vereinbarung mit Orpheus für die gemeinsame Entwicklung von CoviSafe(TM); den

Abschluss der Entwicklung und die Kommerzialisierung eines

COVID-19-Schnelltests und damit verbundener Instrumente sowie, falls

erforderlich, die Genehmigung beider Transaktionen durch die TSX Venture

Exchange, wie jeweils in der Pressemitteilung beschrieben. Alle diese

Aussagen bergen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten

und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen

ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit

erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, sollten nicht als

Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und

geben auch nicht unbedingt genaue Hinweise darauf, ob solche Ergebnisse

erreicht werden oder nicht. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund

einer Reihe von Faktoren und Risiken wesentlich von den erwarteten

Ergebnissen abweichen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen darauf beruhen, was die Geschäftsführung des

Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für vernünftige Annahmen

hält, kann das Unternehmen den Anlegern nicht versichern, dass die

tatsächlichen Ergebnisse diesen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen

werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen erfolgen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen

lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen,

zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach den

geltenden Wertpapiervorschriften erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie

dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden nicht nach

dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten

oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder eine Ausnahme

von dieser Registrierung liegt vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots

dar, noch soll es zu einem Verkauf der Wertpapiere in einem Staat kommen, in

dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf

rechtswidrig wäre.

To view the source version of this press release, please visit

https://www.newsfilecorp.com/release/62227

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the

associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/62227

News Source: Newsfile

---------------------------------------------------------------------------

20.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Therma Bright Inc.

Kanada

ISIN: CA8834261080

EQS News ID: 1121461

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1121461 20.08.2020

°