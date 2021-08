DGAP-News: Unity Group: Replatforming - die Herausforderung wachsender E-Commerce-Unternehmen. Wie behält man bei einem Plattformwechsel trockenen Füßen? (deutsch)

Unity Group: Replatforming - die Herausforderung wachsender E-Commerce-Unternehmen.



Wie behält man bei einem Plattformwechsel trockenen Füßen?

Die Transformation des Online-Shoppings schreitet in einem noch nie

dagewesenen Ausmaß voran. Gleichzeitig wachsen die Bedürfnisse und

Erwartungen aktueller und potenzieller Kunden, die online einkaufen, in

erstaunlicher Geschwindigkeit. Doch etwas, das viele E-Commerce-Sites als

große Wachstumschance sehen, ist auch eine Herausforderung. Im Wettlauf um

das bestmögliche Einkaufserlebnis verlieren viele E-Tailer aufgrund der

Einschränkungen veralteter Systeme. Die Gewinner werden diejenigen sein, die

rechtzeitig die Vorteile des Replatformings erkennen und damit die täglich

tiefer werdende technologische Verschuldung stoppen.

Die Zukunft rückt näher

In den letzten 1,5 Jahren hat die Pandemie die E-Commerce-Branche um gut 5-7

Jahre nach vorne gebracht. Elemente wie hoher Traffic, effiziente Logistik,

schnelle Kauf- und Rückgabeprozesse, Bonusanreize und Personalisierung sind

heute keine Ausnahme, sondern unverzichtbare Must-haves. Leider hat die

Umsetzung mit diesen Anforderungen nicht Schritt gehalten. Laut Forrester

Research glauben sogar 78 % der Unternehmen, dass ihre Plattformen nicht in

der Lage sind, Bestellungen über mehrere Kanäle effizient zu verwalten, und

für 74 % kann das aktuelle System nicht nach Bedarf skalieren.

Die heutige E-Commerce-Plattform sollte anspruchsvolle Kunden einfach (und

schnell) bedienen und in der Lage sein, eine wachsende Anzahl von Systemen

und Implementierungsverbesserungen zu erweitern und mit ihnen zu verbinden.

Andernfalls wächst die technische Verschuldung - die Distanz, die ein

bestimmtes Unternehmen von seinen direkten Konkurrenten in Bezug auf

notwendige digitale Transformationslösungen trennt - und wirkt sich sehr

negativ auf die finanzielle Leistung eines Unternehmens aus. Letztendlich

führt die Nichteinführung moderner digitaler Kanäle oder Technologien zu

Gewinnverlusten oder einer Verringerung der Geschäftsdynamik.

Plattform Veränderungen treiben das Geschäft voran

Veraltete Systeme sind für viele Unternehmen tägliche Realität, die folglich

mit mangelndem Support zu kämpfen haben, neue Funktionalitäten nicht

implementieren, in andere Systeme integrieren oder gar große

Auftragsvolumina und steigende Kosten aufgrund mangelnder Skalierbarkeit

bewältigen müssen. In einer solchen Situation sollte das Replatforming nicht

verschoben werden, denn jeder Tag ist echte Geldverschwendung.

Daher wird der Übergang von alter Technologie zu neuen Lösungen zu einem

Schlüsselfaktor auf dem heutigen Markt.

"Angesichts der Reife des E-Commerce-Marktes in ganz Europa sind die meisten

unserer Kunden dabei, ihre bestehenden Lösungen neu aufzustellen. Es gibt

verschiedene Faktoren, die zu dieser Entscheidung führen - einige stehen im

Zusammenhang mit neuen Geschäftsinitiativen, wie dem Eintritt in Märkte oder

die Neugestaltung des Omnichannel-Kundenerlebnisses, aber die meisten sind

auf technische Probleme und Einschränkungen zurückzuführen, auf die unsere

Geschäftspartner während der Entwicklung gestoßen sind." - erklärt Piotr

Wrzalik, Managing Partner bei Unity Group.

Die Migration von einem veralteten System zu einer modernen Alternative ist

ein wichtiger Prozess für jede Organisation, erfordert jedoch einen gut

entwickelten Aktionsplan und eine Strategie. Die Umsetzung eines solchen

Projekts ist jedoch sehr einfach, sofern wir es einem erfahrenen

Technologiepartner anvertrauen. Andernfalls können die Verluste sehr hoch

sein.

"Die Wahl einer neuen Lösung ist nur der Anfang der Transformationsreise.

Der Migrationsprozess kann mühsam sein und Sie müssen sich um

Geschäftskontinuität, SEO, Kundendatenintegrität, Sicherheit usw. bei der

Planung und Umsetzung einer neuen Plattform für unseren Kunden." - fügt

Piotr Wrzalik hinzu, dessen Unternehmen bereits mehrere Dutzend ähnlicher

Projekte abgeschlossen hat, unter anderem für Unternehmen wie Gemini Polska.

Replatforming - eine E-Commerce-Investition, die sich auszahlt

Der Replatforming-Prozess stellt E-Commerce-Manager vor viele

Herausforderungen. Zunächst gilt es, die zu erreichenden Hauptziele klar zu

definieren, wichtige Entscheidungen zur Wahl der richtigen Lösung zu treffen

und den Migrationsprozess bewusst und realistisch zu planen. Gleichzeitig

hat es eine Formel für den optimalen Funktionsumfang und die Architektur

einer modernen E-Commerce-Plattform, die für alle Unternehmen geeignet ist.

Jeder hat in dieser Hinsicht seine eigenen Besonderheiten und

unterschiedliche Bedürfnisse.

Diejenigen Marktführer, die sich der potenziellen Vorteile bewusst sind,

haben jedoch bereits die Anstrengungen unternommen, um ein Replatforming zu

betreiben. Dazu gehört auch Gemini Poland, das diesen Prozess bereits

abgeschlossen hat und nun die Früchte erntet. Dieser Gigant des

Apothekenmarktes schlägt vor, wo der strategische Wandel anzusetzen ist:

"Gemini Polen ist einer der Marktführer auf dem E-Apotheken-Markt in Europa.

Vor drei Jahren haben wir unser Geschäft und die aktuellen Trends eingehend

bewertet, um die besten Lösungen zu finden, die unser Wachstumspotenzial

steigern können. Wir konzentrierten uns bei der Entwicklung neuer

Funktionalitäten und Performance-Fragen. Die Suche nach einer neuen

Plattform und die reibungslose Migration darauf war für uns ein strategisch

wichtiges Projekt, das wir sorgfältig planen und termingerecht umsetzen

mussten. Das Ergebnis ist eine moderne, auf Microservices basierende

Plattform, die skalierbar und einfach ist und eine schnelle Markteinführung

für neue Funktionen und Ideen unserer Geschäftsinteressenten bietet" -

erklärt Patryk Dolewa, IT Director bei Gemini Polen.

Der Trend ist eindeutig - Kunden wollen und werden Produkte zunehmend online

kaufen. Darüber hinaus suchen sie nach immer neueren Einrichtungen und

wählen die Unternehmen aus, die ihren Erwartungen entsprechen. Daher ist für

die meisten Unternehmen ein Replatforming in einem bestimmten Stadium ihrer

Geschäftsentwicklung unvermeidlich. Wie der Ausbruch der Pandemie im Jahr

2020 bereits gezeigt hat, lohnt es sich nicht, strategische Entscheidungen

aufzuschieben und vorab zu handeln, um mögliches Konsumverhalten zu

antizipieren. Nur so wird es möglich sein, die Chance zu nutzen, die vor

allen E-Shops liegt.

Missionsbildung oder Marktteilnehmer schließen sich zusammen

Der polnische E-Commerce-Markt ist stark durch die Stärke seiner einzelnen

Akteure, und daher konzentrieren sich immer mehr Unternehmen, die sich mit

der digitalen Transformation der Wirtschaft befassen, auch auf die Förderung

von Aktivitäten und Bildungsmaßnahmen zum Thema Replatforming. Die Unity

Group bietet in naher Zukunft eine solche Initiative an.

Am 2. September um 14:00 Uhr veranstaltet das Unternehmen auf der

ClickMeeting-Plattform eine Podiumsdiskussion mit dem Titel "Replatforming

Done Right: Focusing Your E-Commerce for the Future", das sich speziell an

E-Commerce-Manager richtet, die ein klar definiertes Geschäftsziel haben und

verstehen die aktuelle Marktsituation.

Während des virtuellen Treffens sprechen Branchenexperten: Patryk Dolewa

(Gemini Polska), Jens Fauth (Experience One), Piotr Wrzalik (Unity Group)

und and Robin Müller (Tagesspiegel) über die Hauptfaktoren des

Replatformings und der Steigerung der Effizienz von wichtige Kaufprozesse,

die Erfüllung der wachsenden Nachfrage nach einem besseren digitalen

Kundenerlebnis, die Anpassung an die immer beliebter werdenden

Multi-Experience- und Mobile-First-Ansätze sowie die häufigsten

Herausforderungen des Plattformwechselprozesses. Sie werden auch auf

Skalierbarkeit, Headless Commerce, Site-Performance, SEO, die Verlagerung

von Unternehmen in die Cloud und betriebliche Flexibilität eingehen.

Die Veranstaltung wird von der Unity Group zusammen mit SIBB, ITCorner und

Experience One organisiert.

Unity Group

/ Information

Unity Group realisiert die digitale Transformation des Handels . Das

Unternehmen hat über 500 erfolgreiche Projekte umgesetzt und bietet

Lösungen in 4 Schlüsselbereichen:

KUNDEN / E-Commerce-Lösungen, Self-Service-Portale und digitale

Erlebnisplattformen zur Erhöhung des Umsatzes und zur Verbesserung der

Kundenbindung.

PROZESSE / von Produktinformationen, Preisgestaltung, Bestands- und

Auftragsmanagement bis hin zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen

für nachhaltige Effizienz.

DATEN / Business Intelligence- und Datenanalyselösungen, die

Unternehmen vorantreiben.

KERN / robuste, skalierbare und sichere IT-Architektur, die das

Geschäft antreibt.

Das interdisziplinäre Expertenteam der Unity Group hat mit führenden

Marken wie Leroy Merlin, Nestle, McDonald's, SIG, Swiss Re, Credit

Agricole, Deutsche Bank, Volkswagen Group, Hyundai, OnniBus, GATX,

GLS, Wittchen, Atlas, Domiporta, MyBenefit, LPP, RTV Euro AGD und

vielen anderen zusammengearbeitet. [1]www.unitygroup.com

