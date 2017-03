DGAP-News: United Game Tech plant Börsenlisting (deutsch)

United Game Tech plant Börsenlisting

United Game Tech plant Börsenlisting

Malta, 29. März 2017 - Die United Game Tech, ein Technologieunternehmen und fuhrender Anbieter von Sportwetten, plant kurzfristig die Handelsaufnahme seiner Aktien im Freiverkehr der Börse Berlin. Vor dem Hintergrund seines Wachstumskurses möchte sich das Unternehmen einem breiteren Aktionärskreis öffnen und plant für das laufende Geschäftsjahr weitere Kapitalmaßnahmen durchzuführen. Das Unternehmen hatte bereits im Oktober 2016 eine erfolgreiche Kapitalerhöhung durchgeführt. Im Rahmen einer überzeichneten Privatplatzierung hatte die United Game Tech damals 500.000 neue Aktien zu einem Preis von 2,00 Euro je Aktie an Family Offices und andere institutionelle Investoren in Deutschland und der Schweiz ausgegeben und somit 1 Million Euro eingenommen.

"Die geplante Börsennotierung ist ein weiterer Schritt der strategischen Entwicklung unseres Unternehmens. Wir sehen die Börse als langfristige Kapitalquelle zur Finanzierung unseres geplanten Wachstums", sagt Alexander Zucker, CEO von United Game Tech.

Die United Game Tech bietet uber ihre Tochterunternehmen Retail- und Online-Sportwetten unter den Marken digiBet und bancobet in Deutschland, Osterreich und Belgien an. Die eigenentwickelte Software-Losung wird daruber hinaus auch als Whitelabel-Losung unter der Marke bancobet durch einen lokal regulierten Lizenznehmer in Rumanien betrieben.

Im November 2016 wurde die neue, eigenentwickelte Softwareplattform seiner Premiummarke digiBet erfolgreich auf den Markt gebracht. Sie ist auf das künftige Wachstum des Unternehmens ausgerichtet, voll skalierbar und mit einigen interessanten Innovationen ausgestattet. Sie ist auch die Grundlage für weitere Neuerungen, die fortlaufend in kurzen Abständen integriert werden sollen. Im Jahr 2017 wird die United Game Tech als Plattformbetreiber unter anderem technische Innovationen im Bereich Zahlungssysteme, der Verarbeitung der Odds-Streams und mobile Applikationen für seine Kunden sowohl für Sportwetten als auch für Online-Gaming auf den Markt bringen.

An das System der United Game Tech Gruppe sind uber 1.000 Automaten in uber 300 Points of Sale angeschlossen.

Über die United Game Tech plc Die United Game Tech plc ist ein Technologieunternehmen und führender Anbieter von Sportwetten. Das Unternehmen tritt dabei sowohl als Serviceanbieter für Geschäftskunden als auch als Glücksspielbetreiber unter einigen der bekanntesten Marken des europäischen Wettgeschäfts wie digiBet und bancobet auf. Zusammen mit seinen eigenentwickelten Softwarelösungen für Geschäftskunden und seinen Onlineplattformen bietet das Unternehmen Millionen Kunden in einem rasant wachsenden Markt die ideale Gaming-Plattform.

Kontakt:

Investor Relations Kirchhoff Consult Telefon: 040/60918634 Fax: 040/60918660 Email: ugt@kirchhoff.de

