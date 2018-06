DGAP-News: Uniper präsentiert Aktionären für Geschäftsjahr 2017 solide Entwicklung und attraktiven Dividendenvorschlag (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

06.06.2018 / 10:14

* Alle Finanzziele für Geschäftsjahr 2017 erreicht

* Erreichen der Prognose für 2018 auf gutem Weg

* Dividendenvorschlag steigt von 0,55 EUR pro Aktie in 2016 auf 0,74 EUR

in 2017

* Unternehmensstrategie konsequent weiterentwickelt

* Uniper Aufsichtsrat empfiehlt Ablehnung des Antrags auf Sonderprüfung

Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der Uniper SE präsentierte

der Vorstandsvorsitzende Klaus Schäfer den Aktionären in der Essener

Grugahalle ein operativ und bilanziell solide aufgestelltes Unternehmen.

"Ihre Uniper ist sehr gut unterwegs", sagte Schäfer in seinen Ausführungen.

"Mit einem einzigartigen Portfolio, hoher technischer und kommerzieller

Expertise sowie einer großartigen Belegschaft sind wir für die Energiewelt

von morgen gut aufgestellt. Wir haben erneut alle Finanzziele - wie im

vergangenen Jahr versprochen - erfüllt. Damit verfügen wir nach zwei Jahren

harter Arbeit über eine gesunde finanzielle Basis, generieren verlässlich

frei verfügbare Mittel und schaffen nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre.

Unseren bisherigen soliden Weg werden wir auch künftig engagiert

weiterbeschreiten - und wir stellen uns heute schon auf die Zukunft ein,

indem wir Unipers erfolgreiche Strategie konsequent weiterentwickeln."

Uniper hatte im Geschäftsjahr 2017 ein bereinigtes EBIT von 1,1 Mrd. Euro

erzielt und lag damit im Rahmen der kommunizierten Bandbreite von 1,0 bis

1,2 Mrd. Euro. Deutlich verbessert hatten sich die Mittelzuflüsse aus dem

operativen Geschäft: Der bereinigte Funds From Operations (FFO), die für die

Bemessung des Ausschüttungspotenzials für die Uniper-Aktionäre relevante

Kennzahl, erreichte 753 Mio. Euro. Um die Aktionäre an der positiven

Geschäftsentwicklung teilhaben zu lassen, wird Uniper der heutigen

Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung in Höhe von rund 271 Mio. Euro

vorschlagen. Das entspricht 0,74 Euro je Aktie (Geschäftsjahr 2016: 0,55

Euro je Aktie) - ein Plus von rund 35 Prozent.

Nach dem ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres liegen Unipers

relevante Steuerungsgrößen trotz des erwarteten Wegfalls einiger

Ergebnisbeiträge, negativer Währungskurseffekte sowie der spät einsetzenden

kalten Temperaturen im Einklang mit der Prognose. Das bereinigte EBIT

erreichte 350 Mio. Euro in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2018.

Der bereinigte FFO stieg im selben Zeitraum mit 562 Mio. Euro gegenüber dem

Vorjahr um 120 Mio. Euro.

Strategie konsequent weiterentwickelt

Um von den künftigen Entwicklungen auf den Energiemärkten zu profitieren,

hat Uniper ihre bisherige erfolgreiche Strategie weiterentwickelt und klare

Wachstumsbereiche identifiziert. Im Bereich Europäische Erzeugung sieht

Uniper in der direkten Vermarktung ihrer Kraftwerke ein zunehmend

attraktives Wachstumsfeld. Indem das Unternehmen seinen Kunden und Partnern

Strom, aber auch andere Energieträger wie zum Beispiel Prozessdampf, aus

bestimmten Anlagen direkt verkauft, macht es sich unabhängiger von Einnahmen

aus schwankenden Energiepreisen. Beispielhaft hierfür steht der Chemie- und

Kraftwerksstandort Scholven bei Gelsenkirchen. Hier plant Uniper, die

Energieversorgung bis spätestens Ende 2022 von der bislang überwiegend

kohlebasierten Erzeugung schrittweise auf eine moderne gasbasierte Erzeugung

mittels Kraft-Wärme-Kopplung umzustellen.

Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler für künftiges Wachstum ist die Stärkung

des Gas-Midstream-Geschäfts, das Uniper regional und global weiter ausbauen

will. Dies umfasst auch das umfangreiche Portfolio des Unternehmens an

verflüssigtem Erdgas (LNG). Insbesondere in Asien wie auch in den USA und in

Europa spielt LNG eine zunehmend wichtige Rolle. Unipers Ziel ist es, Kunden

LNG künftig nicht nur als Brennstoff, sondern rund um LNG auch

maßgeschneiderte Energielösungen anzubieten. In diesem Sinne hat Uniper in

den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Absichtserklärung unterzeichnet,

die die Kraftwerke-Belieferung mit LNG und die Errichtung einer schwimmenden

Speicher- und Regasifizierungsanlage vorsieht.

Wachstumsoptionen im Bereich Internationale Stromerzeugung bieten sich für

Uniper unter anderem im Zusammenhang mit der Modernisierungsinitiative für

ältere Kraftwerke, die derzeit in Russland verabschiedet wird. Auf Basis von

Ausschreibungen soll die Verlängerung der Laufzeit der Kraftwerke

verlässlich und langfristig durch Kapazitätszahlungen vergütet werden.

Uniper prüft aktuell die genauen Regeln für die Modernisierung.

Projektentscheidungen für eine mögliche Beteiligung an dem Programm erwartet

Uniper für Ende 2018.

Uniper Aufsichtsrat empfiehlt Ablehnung des Antrags auf Sonderprüfung

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Uniper Aufsichtsrat beschlossen,

den Uniper-Aktionären zu empfehlen, auf der heutigen Hauptversammlung gegen

das Ergänzungsverlangen der Cornwall (Luxembourg) S.à.r.l. auf Sonderprüfung

zu stimmen. Gegenstand der Sonderprüfung sollen Aktivitäten des

Uniper-Vorstands sein, die im Zusammenhang mit dem laufenden öffentlichen

Übernahmeangebot des finnischen Energieunternehmens Fortum stehen. Dabei

geht es vor allem um die Genehmigung des Geschäfts durch die russischen

Behörden. "Aus unserer Sicht gibt es keinen Grund, den Antrag auf

Sonderprüfung zu unterstützen", sagte Aufsichtsratschef Bernhard

Reutersberg. "Ich bin mit der Arbeit des Vorstands sehr zufrieden und habe

keinerlei Anlass, an der Rechtschaffenheit seines Handelns zu zweifeln. Der

Vorstand hat in den letzten Jahren Uniper sehr erfolgreich

weiterentwickelt."

Uniper ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten

in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die

sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen.

Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und

Russland sowie der globale Energiehandel. Hauptsitz des Unternehmens ist

Düsseldorf.

