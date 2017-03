DGAP-News: Union Investment setzt bei der Riester-Rente stärker auf Aktien (deutsch)

Union Investment setzt bei der Riester-Rente stärker auf Aktien

- Ab 1. Juli 2017 höherer Aktienfondsanteil für Sparer der UniProfiRente

- Rückumschichtung in Aktienfonds bei UniProfiRente nun möglich

- UniProfiRente Select erhält einen Mindestanteil des Aktienfonds

Frankfurt, 13. März 2017 - Riester-Kunden von Union Investment können zum 1. Juli 2017 von einem deutlich höheren Aktienfondsanteil profitieren. Alle Anleger in der UniProfiRente mit keinem oder einem sehr geringen Aktienfondsanteil erhalten in der Regel zum Stichtag 1. Juli 2017 einmalig eine Aktienfondsquote von zehn Prozent. Darüber hinaus ist zukünftig eine stufenweise Rückumschichtung des Bestandes von dem Renten- in den Aktienfonds möglich. Bei der UniProfiRente Select erhält der Anleger bei Neuverträgen abhängig von der Restlaufzeit des Vertrags einen dauerhaften Mindestanteil der Aktienfonds von bis zu 30 Prozent. Die bisherige optionale Gewinnsicherung entfällt.

"Um unseren Kunden unabhängig vom Marktumfeld eine bessere Rendite bieten zu können, erhöhen wir den Aktienfondsanteil deutlich", erläutert Wolfram Erling, Leiter Zukunftsvorsorge bei Union Investment, den Schritt. Bei der UniProfiRente werden zwei Maßnahmen vorgenommen, die für alle Neu- und Bestandskunden gelten. So werden in der Regel einerseits alle Anleger mit keinem oder einem sehr geringen Aktienfondsanteil am 1. Juli 2017 eine Aufstockung des Aktienfonds UniGlobal Vorsorge auf zehn Prozent erhalten. Anderseits wurde das Produktkonzept weiterentwickelt.

Rückumschichtung in Aktienfonds bei UniProfiRente ist nun möglich

Bislang blieb das einmal vom Aktienfonds in den Rentenfonds umgeschichtete Kapital dauerhaft im Rentenfonds. Rückumschichtungen in den Aktienfonds waren im Produkt nicht vorgesehen. Ebenso erfolgten bisher die Einzahlung entweder vollständig in den Aktienfonds oder in den Rentenfonds.

In Zukunft wird die Chancenkomponente in diesem System deutlich gestärkt. Auch nach Kursrückgängen fließen in der Regel immer zehn Prozent der Einzahlungen weiter in den Aktienfonds. Außerdem verbleiben bei einer Umschichtung des Bestandes zehn Prozent im chancenreicheren Aktienfonds. Neu ist ebenfalls, dass das Vermögen schrittweise wieder in den Aktienfonds zurückfließen kann, wenn sich die Märkte erholen. So ist sogar eine vollständige Rückumschichtung in den Aktienfonds möglich "Mit der Umstellung können unsere Kunden auch im Niedrigzinsumfeld möglichst lange von den Vorteilen einer hohen Aktienfondsquote profitieren und haben somit die Chance auf eine möglichst hohe Rente", betont Erling.

UniProfiRente Select erhält Mindestanteil des Aktienfonds von bis zu 30 Prozent

Bei der zweiten Riester-Lösung von Union Investment, der UniProfiRente Select, gibt es ebenfalls eine deutliche Weiterentwicklung für Neukunden: Damit Anleger in allen Marktphasen einen höheren Anteil des Aktienfonds in ihrem Depot haben, wird eine restlaufzeitabhängige Mindestaktienfondsquote eingeführt. Der Mindestanteil des Aktienfonds liegt bei einer Laufzeit von mehr als 35 Jahren bei 30 Prozent. Bis zu einer Restlaufzeit von 5 Jahren fällt die Mindestquote um 1 Prozent pro Jahr. Beträgt die Laufzeit weniger als 5 Jahre gibt es keinen Mindestanteil mehr. Die tatsächliche Aktienfondsquote wird weiterhin für jeden Kunden individuell ermittelt und kann über diesen Werten liegen. So ist für jeden Kunden eine Aktienfondsquote von 100 Prozent möglich und wird auch angestrebt. Mit der Einführung des Mindestanteils entfällt bei der UniProfiRente Select die optionale Gewinnsicherung.

Für Bestandskunden der UniProfiRente Select ändert sich nichts. Für sie bleibt die optionale Gewinnsicherung erhalten, sie können jedoch nicht von der neuen Mindestaktienfondsquote profitieren.

"Die in der Vergangenheit erzielten Renditen zeigen, dass das System der Riester-Rente bei Riester-Fondssparplänen gut funktioniert. Riestern wird zu Unrecht häufig schlecht geredet", betont Erling. "Riester-Fondssparpläne bleiben eine der vernünftigsten, wenn nicht das vernünftigste Altersvorsorgekonzept. Keine andere Form der Altersvorsorge bietet auf lange Sicht vergleichsweise hohe Ertragschancen - und das ohne Verlustrisiko für den Anleger."

