DGAP-News: Ungarischer Bahnkonzern setzt auf USU Software Asset Management (deutsch)

Ungarischer Bahnkonzern setzt auf USU Software Asset Management

24.09.2021 / 09:14

MÁV-Volán-Gruppe nutzt USU-Lösung zur wirtschaftlichen Steuerung ihrer

Softwarelizenzen

Möglingen - 24. September 2021. Der ungarische Bahnkonzern MÁV-Volán hat ein

Projekt zur wirtschaftlichen Nutzung der unternehmensweiten Softwarelizenzen

mit USU Software Asset Management erfolgreich umgesetzt. Hauptziel des

Projekts war der kostentransparente Softwareeinsatz vor allem der großen

Hersteller wie z.B. IBM, Adobe, Microsoft, VMWare oder Oracle durch ein

professionelles, international etabliertes Gesamtsystem. Die Implementierung

erfolgte durch LicenseCore Zrt., den ungarischen Kompetenzpartner von USU im

Bereich Software Asset Management (SAM).

In der ersten Projektphase ermittelten die Experten die auf allen Clients

und Servern installierte Software. Die Inventardaten wurden in einem zweiten

Schritt in das USU-Lizenzmanagementsystem geladen und verarbeitet. Dies

garantiert heute nicht nur die Minimierung von rechtlichen und finanziellen

Risiken, sondern auch der Softwarekosten.

"Wir sehen täglich die Einhaltung der Lizenzbestimmungen der MÁV-

Volán-Gruppe in Bezug auf die großen Hersteller. Die Lizenzdaten im

USU-System sind eine große Hilfe bei einem möglichen Herstelleraudit.

Darüber hinaus können wir dadurch unsere kurz- und langfristigen

Lizenzkosten optimieren", sagt András Vidra, General Director of IT and

Technology Systems bei MÁV-Volán-Gruppe.

Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar.

USU

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer

Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der

heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere

Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu

reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer

Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit

bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften

USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS

zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN

DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: http://www.usu.com

°