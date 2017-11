DGAP-News: UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank-Tochter baut Sozialwohnungen in Tübingen (deutsch)

UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank-Tochter baut Sozialwohnungen in Tübingen

Heute fand das Richtfest des Wohnungsbauprojekts auf dem Hof 6 des ehemaligen Güterbahnhofs in Tübingen statt. Neben Oberbürgermeister Boris Palmer sowie weiteren Projektbeteiligten sprach auch Stefan Weber, Vorstand der UmweltBank AG, ein Grußwort. Die UPG UmweltProjekt Beteiligungen AG, eine hundertprozentige Tochter der UmweltBank, hält eine Mehrheitsbeteiligung von über 90 Prozent an der Güterbahnhof Wohnungsbau GmbH & Co. KG. Projektentwickler ist die pro.b mit Sitz in Berlin.

In dem entstehenden Stadtquartier realisiert die Gesellschaft auf den Teilabschnitten Hof 1 und Hof 6 einen Neubau mit 157 Wohn- und 9 Gewerbeeinheiten sowie über 200 PKW-Stellplätzen. "Sozialer Wohnungsbau in einer derartig hochwertigen und energieeffizienten Ausstattung ist einzigartig. Das hat uns dazu bewegt, als Gesellschafterin am Bau von neuem, bezahlbarem Wohnraum in Tübingen mitzuwirken", erklärte Beate Klemm, Vorstand der UPG.

Die neuen Wohnungen sollen Menschen aller Altersstufen und Gesellschaftsschichten zur Verfügung stehen. 60 Prozent der Wohneinheiten sind Sozialwohnungen. Diese werden mit einer Mietpreisbindung von 25 Jahren versehen und liegen preislich gut ein Drittel unter dem Mietspiegel. Sie stehen ausschließlich Mietern mit Wohnungsberechtigungsschein zur Verfügung. Die frei finanzierten Wohnungen werden ebenfalls zu Mieten unter dem Marktniveau angeboten. "Als nachhaltig ausgerichtete Bank investieren wir ausschließlich in Projekte, die unserem ökologischen und sozialen Anspruch gerecht werden. Diese Ziele sind uns wichtiger als eine maximale Rendite", erläuterte UmweltBank-Vorstand Stefan Weber.

Auch bei den Gewerbeeinheiten zeigt sich der soziale Charakter des Bauvorhabens: Die Tübinger Tafel sowie das Zentrum für Gemeindepsychiatrie beziehen dort Räume. Bei den weiteren Mietern wird ein hoher Anteil an sozialen Trägern angestrebt.

Alle Wohnungen erfüllen den KfW-40-Energiestandard, d. h. sie benötigen nur 40 Prozent der Energie eines Referenzgebäudes. Der dadurch langfristig geringere Energiebedarf macht sich für die Mieter finanziell positiv bemerkbar und schont natürliche Ressourcen.

Das Projekt soll bis Ende 2018 fertiggestellt werden. Die Vermietung der ersten Wohnungen wird voraussichtlich im 2. Quartal 2018 beginnen.

Weiterführende Informationen Mehr Informationen zu verschiedenen Kreditprojekten der UmweltBank finden Sie unter: www.umweltbank.de/kredit

Mehr Informationen zum Wohnungsbauprojekt in Tübingen finden Sie unter: www.pro-b.net/Tuebingen/Gueterbahnhof

Über die UPG UmweltProjekt Beteiligungen AG Die UPG UmweltProjekt Beteiligungen AG wurde 2016 als hundertprozentige Tochtergesellschaft der UmweltBank gegründet. Ziel der UPG ist es, das Geschäftsfeld der ökologischen und sozialverträglichen Beteiligungen im Eigenbestand zukünftig auszuweiten.

Über die UmweltBank AG Die UmweltBank verbindet seit 20 Jahren Bankgeschäfte mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sich Deutschlands grüne Bank nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Über 22.000 Umweltprojekte hat sie bereits mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert. Dabei sind Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg gleichberechtigte Ziele. In ihrem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht veröffentlicht die Bank regelmäßig eine Umwelt- und eine Handelsbilanz. 2016 hat die UmweltBank durch die Unterstützung innovativer Umweltprojekte fast 447.000 Tonnen CO2-Emissionen eingespart. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen wie bei der UmweltBank. Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar.

Kontakt UmweltBank AG, Abt. Kommunikation, Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg Tel: 0911 / 53 08 - 266, Fax: 0911 / 53 08 - 269, E-Mail: kommunikation@umweltbank.de, www.umweltbank.de

