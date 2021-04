DGAP-News: USU stellt neues Quickstart-Angebot für raschen Einsatz von Chatbots vor (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "USU Software":

USU stellt neues Quickstart-Angebot für raschen Einsatz von Chatbots vor

^

DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

USU stellt neues Quickstart-Angebot für raschen Einsatz von Chatbots vor

20.04.2021 / 11:20

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Virtuelle Assistenten innerhalb von 72 Stunden einsatzbereit

Möglingen, 20. April 2021 - USU unterstützt Unternehmen künftig durch eine

sofort einsetzbare Lösung: Mit dem neuen Quickstart-Angebot profitieren

Kunden durch den wirtschaftlichen Produktiv-Einsatz von Chatbots bereits

nach 72 Stunden von den Vorteilen intelligenter virtueller Assistenten. Die

USU Chatbot-Lösung vermittelt Wissen, entlastet Teams und schafft konkrete

Mehrwerte für IT- & Customer Service, Marketing und HR.

Das USU-Angebot umfasst zum Festpreis die folgenden Leistungen:

- Kickoff & Workshop

- Eigenständige Erstellung eines Chatbots auf Basis der USU-Technologie

- Betreuung durch persönliche USU Chatbot-Experten und Unterstützung durch

Schulungsvideos

- Zugriff auf Best Practices und Moderationsvorschläge in der USU Help

Community

- Inbetriebnahme des Chatbots auf der USU SaaS-Plattform

"Gerade in den letzten Monaten ist das Interesse an kurzfristig einsetzbaren

Lösungen für das Bereitstellen und Vermitteln von Wissen rund um die Uhr

gestiegen. Mit unserem neuen Quickstart-Angebot geben wir Kunden die

Möglichkeit, schnell und einfach einen Chatbot zu erstellen und z.B. auf der

Webseite einzubinden. Dabei minimieren wir Implementierungszeiten und

Aufwände. Außerdem schaffen wir durch unser transparentes Fixpreis-Angebot

die Planungssicherheit, die viele Unternehmen in der aktuellen Zeit

benötigen", so USU-Geschäftsführer Sven Kolb.

Diese Pressemitteilung ist unter https://www.usu.com abrufbar.

USU

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer

Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der

heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere

Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu

reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer

Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit

bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften

USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS

zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN

DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300

E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108

E-Mail: falk.sorge@usu.com

---------------------------------------------------------------------------

20.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: USU Software AG

Spitalhof

71696 Möglingen

Deutschland

Telefon: +49 (0)7141 4867-0

Fax: +49 (0)7141 4867-200

E-Mail: info@usu-software.de

Internet: www.usu-software.de

ISIN: DE000A0BVU28

WKN: A0BVU2

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1186669

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1186669 20.04.2021

°