DGAP-News: USU steigert Leistungsfähigkeit ihrer aktiven Wissensdatenbank durch Zendesk-Integration (deutsch)

USU steigert Leistungsfähigkeit ihrer aktiven Wissensdatenbank durch Zendesk-Integration

USU meldet heute die Integration der Wissensdatenbank Knowledge Center in die führende Cloud-basierte Kunden-Service-Plattform von Zendesk Inc. Zendesk entwickelt Software für bessere Kundenbeziehungen, USU ist Spezialist für aktive Wissensdatenbanken im Service-Center. Mit Hilfe von intelligenten USU-Lösungen aktivieren Service-Organisationen ihr Wissen, um besseren Kundenservice zu erbringen.

Durch die ab sofort verfügbare Schnittstelle zu Zendesk profitieren Kunden von einem erweiterten Leistungsspektrum im Bereich Support. Egal ob am Telefon, per E-Mail, Chat, Brief, Fax, Social Media oder Website - die Kooperation beider Häuser ermöglicht es künftig Service-Mitarbeitern, bei ihrer Kunden-Kommunikation kanalübergreifend mit den gleichen, stets aktuellen Informationen zu arbeiten. Knowledge Center liefert dafür die intelligent aufbereiteten Inhalte aus dem USU-System.

Mit der technischen Integration besiegeln beide Unternehmen ihre Partnerschaft und zeigen ihre Lösungen auf der Leitmesse CallCenterWorld 2017 (USU Halle 3, Stand 4, Zendesk Halle 2, Stand C8/C10).

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Branchenführer Zendesk. Beide haben wir die Philosophie, dass Service-Organisationen mit unseren Lösungen ein überzeugendes Kundenerlebnis schaffen, um langfristig persönlichere und produktivere Kundenbeziehungen zu etablieren. Über standardisierte Schnittstellen können diese Lösungen nun einfach miteinander verknüpft werden. Das bietet Anwendern echten Mehrwert für einen individuellen und Service-orientierten Kundendialog über sämtliche Kommunikationskanäle", so Sven Kolb, Geschäftsführer der USU AG.

Diese Pressemitteilung ist unter https://www.kcenterusu.com sowie unter http://www.usu.de abrufbar

USU AG

Die 1977 gegründete USU AG gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken.

Der USU-Geschäftsbereich KCenter ermöglicht modernen Service-Organisationen mit Hilfe intelligenter Knowledge-Management- und Self-Service-Lösungen exzellente Servicequalität zu liefern und die Zufriedenheit ihrer Kunden zu steigern.

Die USU AG ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: https://www.usu.de

Kontakt

USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: 0 71 41 / 48 67 440 Fax: 0 71 41 / 48 67 300 E-Mail: t.gerick@usu-software.de

USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: f.sorge@usu-software.de

USU Software AG
Spitalhof
71696 Möglingen
Deutschland

