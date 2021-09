DGAP-News: USU gewinnt erneut Platin-Award für Geschäftsbericht (deutsch)

USU gewinnt erneut Platin-Award für Geschäftsbericht

^

USU gewinnt erneut Platin-Award für Geschäftsbericht

16.09.2021

Möglingen, 16. September 2021.

Der USU-Geschäftsbericht erzielte beim diesjährigen Wettbewerb der

international besten Geschäftsberichte erneut die höchste Auszeichnung. In

der Kategorie Software dekorierte die League of American Communications

Professionals (LACP) den USU-Report 2020 mit Platin. Bei LACP wurden

weltweit etwa 1.000 Beiträge eingereicht und nach verschiedenen Kriterien

beurteilt. Unter den Top 100-Berichten aus aller Welt landete die

USU-Publikation auf Platz 17, bei den TOP-50-Reports aus EMEA auf Rang fünf.

Zusätzlich honorierte LACP das Cover des Geschäftsberichtes mit dem Award

"Best Report Cover Worldwide".

Die Jury - besetzt mit internationalen Kommunikationsexperten - vergab für

den USU-Geschäftsbericht 99 von 100 möglichen Punkten. Damit belegte USU in

der Wettbewerbskategorie "Software" weltweit den ersten Platz. USU erhielt

neben dem Titelbild auch für den Text- und Erzählstil, den ersten Eindruck,

die Kreativität, den Brief an die Aktionäre, den Finanzbericht sowie die

Klarheit der Botschaften jeweils die Höchstzahl.

" We the people of USU" lautet der Titel des USU-Reports, der in Anlehnung

an die Verfassung der USA ausgewählt wurde. Im Gespräch mit vielen

Stakeholdern der Gesellschaft entstand eine Reportage, die - aus

unterschiedlichen Perspektiven - der Frage nachspürt, welche

Werte und Tugenden für ein Unternehmen gelten müssen, damit es langfristig

erfolgreich sein kann.

"Unser Geschäftsbericht ist seit Jahren die Visitenkarte unseres

Unternehmens und viel mehr als nur ein "Zahlenwerk". Denn es spiegelt auch

unsere Unternehmenskultur und unsere soziale Verantwortung wider. Auch

deswegen freue ich mich über die hohe Auszeichnung in einem der weltweit

wichtigsten Kommunikations-Wettbewerbe.", kommentiert Bernhard Oberschmidt,

Vorstandsvorsitzender der USU Software AG, das gute Abschneiden.

Ausgezeichnet wird damit auch die hervorragende Arbeit der beteiligten

Experten: Der Reutlinger Journalist Raimund Vollmer agierte dabei als

Ideengeber und prägte durch seinen ebenso prägnanten wie unterhaltsamen Stil

den Inhalt des Geschäftsberichtes. Und für die ausdrucksstarke grafische

Umsetzung zeichnete die Asperger Agentur freework Grafik-Design

verantwortlich.

Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar.

USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer

Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der

heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere

Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu

reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer

Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit

bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften

USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS

zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN

DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen sind unter www.usu.com verfügbar.

Kontakt

USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com

