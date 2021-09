DGAP-News: USU erstmals im Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for IT Service Management Tools 2021 erwähnt (deutsch)

USU erstmals im Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for IT Service Management Tools 2021 erwähnt

USU einziger deutscher Hersteller unter 11 globalen Anbietern

Möglingen, 14. September 2021.

USU, führender Anbieter von Lösungen für das IT und Customer Service

Management, gab heute bekannt, dass er von Gartner erstmals in den aktuellen

Magic Quadrant für IT Service Management (ITSM)-Tools aufgenommen wurde.

Damit ist USU als einer von nur 11 Anbietern weltweit und als einziger

deutscher Hersteller gelistet.

Laut Gartner sind "IT Service Management Tools für IT-Infrastruktur- und

-Betriebsorganisationen von entscheidender Bedeutung, um mit den von ihnen

erbrachten Dienstleistungen einen geschäftlichen Mehrwert zu erzielen". Die

Kundenzufriedenheit spielt eine entscheidende Rolle bei der Auswahl eines

neuen ITSM-Tools. Was Kunden über das Tool und seinen Anbieter sagen, hat

einen Einfluss. Nach Meinung der USU-Kunden auf Gartner Peer Insights

erreicht USU IT Service Management eine hervorragende Bewertung von 4,9 von

maximal möglichen 5,0 (Stand: 14. September 2021, zu den Kundenbewertungen

von USU IT Service Management auf Gartner Peer Insights).

"Wir sind stolz auf die Erwähnung im Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for IT

Service Management Tools 2021. Für uns ist die Breite und Tiefe einer

ITSM-Lösung als Teil eines ganzheitlichen IT-Managements entscheidend, damit

sich die Projektinvestition rasch amortisiert. Daher bieten wir neben der

Unterstützung der ITSM-Kernprozesse ergänzende integrierte Lösungen für

Software Asset Management, IT Service Monitoring bzw. für weitere

Disziplinen wie IT Financial Management oder Wissensmanagement an", so

USU-Vorstand Dr. Benjamin Strehl.

Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar.

Ein ausführlicherer Blogartikel beleuchtet drei wichtige Erkenntnisse aus

dem Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for IT Service Management Tools 2021 aus

Sicht von USU.

Gartner "Magic Quadrant for IT Service Management Tools", Rich Doheny, Keith

Andes, Chris Matchett, 30. August 2021.

Gartner Haftungsausschluss:

GARTNER und MAGIC QUADRANT sind eingetragene Marken und

Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen

Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit

Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Die Bewertungen von Gartner Peer Insights stellen die subjektive Meinung

einzelner Endanwender auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen dar und

repräsentieren nicht die Ansichten von Gartner oder seinen

Tochtergesellschaften. Gartner empfiehlt keinen der in seinen

Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder

Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit

den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die

Research-Publikationen von Gartner geben die Meinung der Research-Abteilung

von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt

werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende

Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher

Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer

Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der

heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere

Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu

reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer

Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit

bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften

USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS

zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN

DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen sind unter www.usu.com verfügbar.

