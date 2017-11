DGAP-News: USU KCenter gewinnt CUSTOMER Contact Center Technology Award 2017 (deutsch)

USU KCenter gewinnt CUSTOMER Contact Center Technology Award 2017

08.11.2017





Knowledge Center für innovative Kundenservice-Technologien und eine optimierte Customer Experience ausgezeichnet

Möglingen, 08. November 2017 - Das Medienunternehmen TMC hat das USU-Produkt Knowledge Center mit dem Contact Center Technology Award 2017 ausgezeichnet, der durch das US-Fachmagazin CUSTOMER präsentiert wird.

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Sie zeigt, dass das Interesse an unseren "Aktiven" Wissensmanagement-Technologien für professionelle Service-Center auch in den USA sehr groß ist", so Sven Kolb, Geschäftsführer der USU AG.

Knowledge Center geht weit über klassische Wissensdatenbank-Lösungen hinaus, die sich meist auf das Verwalten und Durchsuchen von Dokumenten beschränken. Die intelligente USU-Lösung unterstützt aktiv sämtliche Service-Prozesse, bereitet die Inhalte für Service-Mitarbeiter automatisch auf und liefert schnell und bedarfsgerecht alle relevanten Informationen.

"Herzlichen Glückwunsch an USU KCenter für die Auszeichnung mit dem CUSTOMER Contact Center Technology Award 2017. Knowledge Center wurde aufgrund der innovativen Technologien, exzellenter Qualität und einzigartiger Funktionalitäten ausgewählt, die sich positiv auf die Customer Experience auswirken", sagte Rich Tehrani, CEO von TMC. "Wir freuen uns, diese Leistung entsprechend anzuerkennen."

Der 12. Contact Center Technology Award, präsentiert durch das CUSTOMER Magazin, ehrt Anbieter und Produkte, die innovative Technologien als Schlüsselinstrument für exzellenten Kundenservice einsetzen. Dieser Preis zeichnet ihren Erfolg als Innovatoren, Vordenker und Marktmacher in der Call Center- und Kundenservice-Branche aus.

Die Ergebnisse des CUSTOMER Contact Center Technology Award 2017 wurden im CUSTOMER Magazin veröffentlicht.

USU KCenter stellt sein Portfolio professioneller Knowledge Management-und Self-Service-Lösungen als Gold-Sponsor auf der führenden Veranstaltung für Customer Services, The Customer Service Summit, vom 16-17. November 2017 in New York aus.

Diese Pressemitteilung ist unter https://www.kcenterusu.com/de/ sowie unter https://www.usu.de abrufbar.

USU AG

Die 1977 gegründete USU AG gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken.

Der USU-Geschäftsbereich KCenter ermöglicht modernen Service-Organisationen mit Hilfe intelligenter Knowledge-Management- und Self-Service-Lösungen exzellente Servicequalität zu liefern und die Zufriedenheit ihrer Kunden zu steigern.

Die USU AG ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: https://www.usu.de

Kontakt

USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 / 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 / 48 67 108 E-Mail: t.gerick@usu-software.de

USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: f.sorge@usu-software.de

°