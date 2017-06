DGAP-News: UMT veröffentlicht freiwilligen Konzernabschluss 2016 und Ausblick 2017 (deutsch)

UMT veröffentlicht freiwilligen Konzernabschluss 2016 und Ausblick 2017

01.06.2017





München, 01.06.2017

Corporate News

UMT veröffentlicht freiwilligen Konzernabschluss 2016 und Ausblick 2017

Die UMT United Mobility Technology AG hat ihren Geschäftsbericht 2016 veröffentlicht. Der erstmals als Konzernabschluss nach HGB erstellte Bericht ist auf der Website der Gesellschaft unter www.umt.ag verfügbar.

- Gesamtleistung um 109,2% auf TEUR 4.745 (Vorjahr: TEUR 2.268) gestiegen

- Rohergebnis auf Konzernebene mehr als verdreifacht auf TEUR 3.759 (Vorjahr: TEUR 1.052)

- Konzernjahresüberschuss in Höhe von TEUR 207 (Vorjahr: TEUR -917) mit einem Ergebnis je Aktie in Höhe von EUR 0,01 (Vorjahr: EUR -0,06)

- Das gezeichnete Kapital erhöhte sich um EUR 1.588.805 von EUR 15.888.051 auf EUR 17.476.856

Ausblick:

Aufgrund der guten Auftragslage und der bestehenden Verhandlungen mit potenziellen Kunden geht das Management der UMT AG von einem Konzernumsatz- und Ertragswachstum im zweistelligen Prozentbereich für 2017 aus. "Bargeldloses Bezahlen, insbesondere Mobile Payment, ist ein unaufhaltsamer Megatrend. Dies lässt sich eindrucksvoll an unseren Geschäftszahlen ablesen. Die UMT United Mobility Technology AG konnte im Geschäftsjahr 2016 mit deutlichen Steigerungen bei Gesamtleistung, Gewinn und Eigenkapital ihre Kennzahlen wesentlich verbessern. Wir wollen diese Ausgangslage nutzen, um weiterhin dynamisch und nachhaltig zu wachsen", sagt Dr. Albert Wahl, CEO der UMT United Mobility Technology AG.

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG ist als FinTech-Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Mobile Payment-Lösungen, insbesondere für Großkunden wie z.B. PAYBACK (American Express Gruppe), spezialisiert. Das Unternehmen betreibt dabei als White-Label-Technologieanbieter eine der größten Mobile Payment Plattformen in Europa. Als zentrale Schnittstelle agiert die UMT zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist derzeit bei über 10.000 Filialen und 50.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können 11 Mio. Nutzer die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Ergänzend dazu bietet die UMT ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Kundenbindungsprogramme und Smart Data entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.

Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN 528610, ISIN DE0005286108) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

Kontakt:

UMT United Mobility Technology AG Investor Relations Anna Kroh Brienner Straße 7 80333 München E-Mail: investor.relations@umt.ag Tel.: +49 89 20500-680 Fax: +49 89 20500-555 www.umt.ag

ISIN: DE0005286108 WKN: 528610

