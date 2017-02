DGAP-News: UMT United Mobility Technology AG: PAYBACK App gewinnt Preis 'Goldene Transaktion' - Mobile Payment Technologie kommt von UMT (deutsch)

UMT United Mobility Technology AG: PAYBACK App gewinnt Preis 'Goldene Transaktion' - Mobile Payment Technologie kommt von UMT

München, 02. Februar 2017

Corporate News

PAYBACK App gewinnt Preis "Goldene Transaktion" - Mobile Payment Technologie kommt von UMT

Mobile Payment erfreut sich in Deutschland steigender Beliebtheit. Im Rahmen der Payment-Konferenz "Payment Exchange 2017" in Berlin wurde nun erstmals der Preis "Goldene Transaktion" verliehen. Ausgezeichnet werden damit herausragende und innovative Lösungen im Mobile Payment-Bereich. Der erste Platz ging an die PAYBACK App, die mit ihrer integrierten Payment- Funktion die beste Payment-Lösung des Jahres liefert. Die Kombination aus Punktesammeln, Couponaktivieren und mobilem Bezahlen überzeugte die Initiatoren des Awards und die Jury gleichermaßen. "Die App von PAYBACK zeichnet sich durch die smarte Verbindung mehrerer für die Kunden relevanter Services aus", so RatePay-Gründerin Miriam Wohlfarth, Mitglied der Jury, bei der Verleihung der "Goldenen Transaktion". Die UMT United Mobility Technology AG(WKN 528610, ISIN DE0005286108) ist verantwortlich für die Technologie der Payment-Funktion in der PAYBACK App.

"Wir gratulieren PAYBACK zu diesem Award, den wir gleichzeitig als eine Würdigung und Auszeichnung unseres Know-hows sehen", kommentiert Dr. Albert Wahl, Gründer und CEO der UMT AG, und ergänzt: "Das bestärkt unsere These, dass die Zukunft in der nutzerfreundlichen Kombination von Payment- Anwendungen mit Loyalty-Lösungen liegt." Zu den Anforderungen der Jury gehörten eine Verbesserung des Bezahlvorgangs, eine Optimierung der Conversion, eine verbesserte Usability und ein echter Mehrwert für den Nutzer. Die Kriterien waren recht umfangreich und anspruchsvoll. "Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit unserer Lösung die hohen Anforderungen erfüllen konnten", so Dr. Wahl.

Michael Eichhorn, Leiter der Abteilung Mobile & Location Based Services (LBS) bei PAYBACK: "Wir sind stolz darauf, der erste Preisträger der ,Goldenen Transaktion' zu sein. Diese Auszeichnung bestärkt uns darin, dass wir bei der Konzeption und Umsetzung der neuen PAYBACK App die richtigen Entscheidungen und Vorstellung der Partnerunternehmen und Kunden getroffen haben. Durch die Verbindung von Loyalty und Payment haben wir das mobile Bezahlen für Verbraucher und Händler im selben Maße attraktiver gestaltet." Mit insgesamt 29 Millionen Kunden schafft PAYBACK somit einen Mehrwert, den andere nicht haben.

Die neue PAYBACK App wurde im Juni 2016 in den Markt gebracht und ist mit 10,5 Mio. Downloads bereits eine der beliebtesten Shopping Apps in Deutschland. Die hohe Nachfrage gründet auch auf ihrer technologischen Vielseitigkeit. Zwei führende Technologien, QR und NFC, sind in einer Lösung vereint und die User können beides für den Bezahlvorgang nutzen.

Aktuell ist es möglich, mit der PAYBACK App bei Alnatura, Aral, dm-drogerie markt, GALERIA Kaufhof und real,- zu bezahlen und Punkte zu sammeln. In 2017 werden weitere große Partner ebenfalls die Bezahlfunktion anbieten, darunter REWE. Das Punktesammeln und Couponaktivieren ist bereits bei allen großen PAYBACK Partnern möglich.

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG bietet ihren Kunden auf internationaler Basis Dienstleistungen und Lösungen, insbesondere für mobile und elektronische Zahlungssysteme sowie im Bereich Data Analytics. Als Grundlage dient hierbei die eigene Mobile Payment und Loyalty Plattform, welche vorwiegend im Rahmen einer Lizenzierung als White Label Lösung angeboten wird.

Ergänzend dazu werden zur Verkaufsförderung entlang der gesamten Wertschöpfungskette Beratungsleistungen zu den Themen Mobile Payment und Loyalty im Geschäftskundenbereich angeboten.

Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN 528610, ISIN DE0005286108) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Entry Standard der Deutsche Börse AG notiert.

Kontakt:

UMT United Mobility Technology AG Investor Relations Anna Kroh Brienner Straße 7 80333 München E-Mail: investor.relations@umt.ag Tel.: +49 89 20500-680 Fax: +49 89 20500-555 www.umt.ag

