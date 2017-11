DGAP-News: UMT United Mobility Technology AG: Neues Aufsichtsratsmitglied bei der UMT United Mobility Technology AG (deutsch)

UMT United Mobility Technology AG: Neues Aufsichtsratsmitglied bei der UMT United Mobility Technology AG

München, 07. November 2017

Corporate News

Neues Aufsichtsratsmitglied bei der UMT United Mobility Technology AG

Herr Clemens Jakopitsch ist neues Mitglied des Aufsichtsrats der UMT United Mobility Technology AG. Der 34-jährige Unternehmensberater wurde, auf Vorschlag der UMT United Mobility Technology AG, durch das Amtsgericht München bestellt.

Herr Jakopitsch ist selbstständiger Unternehmensberater mit Büros in Wien, Leoben und Ludmannsdorf, Österreich. Als Geschäftsführer der Behördenengineering Jakopitsch berät er Unternehmen und Institutionen im Bereich Gewerbe- und Umweltrecht sowie Technik/Technologie und unterstützt sie darüber hinaus in Verwaltungsverfahren. Des Weiteren ist Herr Jakopitsch als Sachverständiger und externer Auditleiter bei der Implementierung von Zertifizierungsstandards in Großunternehmen tätig. Sein Studium der internationalen Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzwirtschaft und Industrial Management absolvierte Herr Jakopitsch an der Universität in Wien.

Der Aufsichtsrat der UMT United Mobility Technology AG setzt sich zusammen aus Walter Raizner (Aufsichtsratsvorsitzender), Markus Wenner und Clemens Jakopitsch.

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG ist als FinTech-Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Mobile Payment und Blockchain-Lösungen, insbesondere für Großkunden wie z. B. PAYBACK (American Express Gruppe), spezialisiert. Das Unternehmen betreibt dabei als White-Label-Technologieanbieter eine der größten Mobile Payment Plattformen in Europa. Als zentrale Schnittstelle agiert die UMT zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist derzeit bei über 13.650 Filialen und 66.500 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können 13 Mio. Nutzer die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Ergänzend dazu bietet die UMT ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Kundenbindungsprogramme und Smart Data entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.

Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN 528610, ISIN DE0005286108) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

