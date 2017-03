DGAP-News: UMS United Medical Systems International AG i.L.: UMS AG berichtet über die ersten neun Monate 2016 / 17 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "UMS":

UMS AG berichtet über die ersten neun Monate 2016 / 17

Hamburg, den 14. März 2017. Die UMS United Medical Systems International AG i.L. (UMS, ISIN DE 0005493654 / WKN 549365) berichtet über die ersten neun Monate im angebrochenen zweiten Jahr der Liquidation. Die angefallenen Aufwendungen sind im Wesentlichen durch die gebildete Liquidationsrückstellung gedeckt, so dass ein Gewinn von 6 TEUR aufgrund von Zinserträgen angefallen ist.

Das Ergebnis je Aktie beträgt wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum EUR 0,00, die Guthaben bei Kreditinstituten sind aufgrund der in den ersten neun Monaten erfolgten Ausschüttungen von insgesamt 2,90 EUR je Aktie, von 15,4 Mio. EUR auf 1,8 Mio. EUR zurückgegangen. Weiterhin wurden 0,7 Mio. EUR aufgrund der vorläufigen Bescheide aus der laufenden Umsatzsteuersonderprüfung gezahlt. Das Eigenkapital beträgt dementsprechend 2,4 Mio. EUR nach 14,8 Mio. EUR zum Anfang des zweiten Liquidationsjahres. Die Eigenkapitalquote liegt damit bei 78% nach 93% am 1. Mai 2016.

Der vollständige Bericht über die ersten neun Monate ist auf der Homepage der Gesellschaft unter www.umsag.com abrufbar.

Das Unternehmen in Kürze

Die UMS International AG ist eine im Prime Standard der Deutsche Börse AG gelistete Aktiengesellschaft. Die Gesellschaft hat am 14. August 2014 ihre Beteiligung an der United Medical Systems (DE), Inc. und damit im Wesentlichen ihr gesamtes Vermögen veräußert. Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 25. September 2014 hat der Vermögensübertragung zugestimmt. Der Vertrag wurde am 11. November 2014 vollzogen. Mit Vollzug der Vermögensübertragung wurde der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft in die Verwaltung eigenen Vermögens geändert.

Auf der Hauptversammlung am 27. April 2015 wurde die Auflösung der Gesellschaft zum 30. April 2015 beschlossen.

Kontakt

Christian Möller, Tel: (040) 50 01 77-00, Fax: (040) 50 01 77-77, E-Mail: investor@umsag.com

14.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch Unternehmen: UMS United Medical Systems International AG Borsteler Chaussee 53 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 - 500 177 - 00 Fax: +49 (0)40 - 500 177 - 77 E-Mail: investor@umsag.com Internet: www.umsag.com ISIN: DE0005493654 WKN: 549365 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

