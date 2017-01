DGAP-News: TwintecBaumot Group führt Sanierungsprozess der Kontec-Gruppe unter insolvenzrechtlichem Schutz fort (deutsch)

TwintecBaumot Group führt Sanierungsprozess der Kontec-Gruppe unter insolvenzrechtlichem Schutz fort

DGAP-News: TWINTEC AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung TwintecBaumot Group führt Sanierungsprozess der Kontec-Gruppe unter insolvenzrechtlichem Schutz fort

17.01.2017 / 07:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

TwintecBaumot Group führt Sanierungsprozess der Kontec-Gruppe unter insolvenzrechtlichem Schutz fort

- Im Rahmen des 2016 eingeleiteten Sanierungsprozess haben Gesellschaften der Kontec-Gruppe insolvenzrechtlichen Schutz beantragt

- Geschäftsführung sieht positive Fortführungsaussichten für die Kontec GmbH

- Operatives Geschäft der TwintecBaumot Group bleibt nach aktueller Einschätzung durch die Schutzverfahren unberührt

- Vorstand hält an positiven Erwartungen bis 2018 fest

Königswinter, 17. Januar 2017 - Die Twintec AG (WKN A0LSAT), ein Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung und Motorenentwicklung sowie Muttergesellschaft der TwintecBaumot Group, hat gestern bekannt gegeben, dass Gesellschaften der Kontec-Gruppe insolvenzrechtlichen Schutz beantragen. Dieser Schritt wurde notwendig, da die im Zuge des Sanierungsprozesses der Kontec GmbH und ihrer Tochtergesellschaft geführten Gläubigergespräche zuletzt stagnierten. Ziel des Sanierungsprozesses ist es, die Kontec-Gruppe von Altlasten zu befreien und die Restrukturierung erfolgreich und zeitnah abzuschließen. Um diesen Prozess voranbringen zu können, wurden gestern durch die Geschäftsführung beim zuständigen Amtsgericht für die betroffenen Kontec-Gesellschaften Schutzschirmverfahren bzw. Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Die Anträge sind noch am selben Tag durch das zuständige Amtsgericht bewilligt worden.

Der Vorstand der Twintec AG betont ausdrücklich, dass die Twintec AG und ihre übrigen Tochtergesellschaften von diesen Verfahren nicht betroffen sind und auch keine Auswirkungen auf das operative Geschäft der Twintec AG und ihre anderen Tochtergesellschaften erwartet werden. Das in Deutschland erst im Jahre 2012 neu geschaffene Verfahren des Schutzschirms hat zum Ziel, betroffenen Unternehmen die zur Sanierung notwendigen Schritte möglich zu machen.

Nach Zustimmung des Amtsgerichts wird die Kontec GmbH in Eigenverwaltung saniert. Es wird damit gerechnet, dass die Kontec-Gruppe nach Abschluss der Verfahren mit einer deutlich gestärkten Bilanz- und Finanzierungsstruktur als profitabler Teil der TwintecBaumot Group etabliert werden kann.

Vor diesem Hintergrund bleibt der Vorstand bei den positiven Erwartungen für die Gesamtentwicklung der TwintecBaumout Group bis 2018.

Über die TwintecBaumot Group:

Die Twintec AG ist die Konzernobergesellschaft der TwintecBaumot Group (TBG), einem führenden Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung und der Motorenentwicklung. Dabei bietet TBG ihren Kunden hochwertige Lösungen in Design & Engineering, Products & Solutions sowie Testing & Validation Services an. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt TBG branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein und deckt so die gesamte Wertschöpfungskette der Abgasnachbehandlung ab. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw und andere Nutzfahrzeuge), Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder Stationäre Anlagen) sowie wie Maritim.

Die TwintecBaumot Group verfügt mit ihren Tochtergesellschaften über rund 350 Mitarbeiter und jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Abgasnachbehandlung sowie den Bereichen Engineering Services und Testing & Validation. Weitere Schwerpunkte sind Entwicklung und Erprobung von Sensorik und Steuerung für autonomes Fahren sowie E-Mobility-Konzepte.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: http://www.twintecbaumot.de/

Die Aktie der Twintec AG notiert im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

Kontakt: cometis AG Claudius Krause Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden

Tel: +49 (0)611 - 20 585 5 - 28 Fax: +49 (0)611 - 20 585 5 - 66

E-Mail: krause@cometis.de

---------------------------------------------------------------------------

17.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: TWINTEC AG Eduard-Rhein-Straße 21 - 23 53639 Königswinter Deutschland Telefon: +49 (0)2244 . 91 80 57 Fax: +49 (0)2244 . 91 83 819 E-Mail: IR@twintec.de Internet: www.twintec.de ISIN: DE000A0LSAT7 WKN: A0LSAT Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

536987 17.01.2017