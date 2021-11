DGAP-News: Tryp Therapeutics reicht IND-Antrag für klinische Phase-2a-Studie bei Fibromyalgie ein (deutsch)

Tryp Therapeutics reicht IND-Antrag für klinische Phase-2a-Studie bei Fibromyalgie ein

San Diego, California--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 4. November 2021) -

Tryp Therapeutics (CSE: TRYP) (OTCQB: TRYPF) ("Tryp" oder das "Unternehmen"),

ein Pharmaunternehmen mit Fokus auf der Entwicklung von Psilocybin-basierten

Verbindungen für Krankheiten mit ungedecktem medizinischem Bedarf, gab heute

bekannt, dass es einen Antrages für ein neues Prüfpräparat ("IND") bei der

US-amerikanischen Food and Drug Administration ("FDA)" zur Bewertung ihres

klinischen Kandidaten TRP-8802 in einer klinischen Phase-2a-Studie

eingereicht hat, die in Zusammenarbeit mit der University of Michigan die

Sicherheit und vorläufige Wirksamkeit der Psilocybin-unterstützten Therapie

bei Patienten mit Fibromyalgie untersucht.

Die Studie wird in Zusammenarbeit mit Dr. Kevin Boehnke von der University

of Michigan durchgeführt und soll die orale Formulierung des synthetischen

Psilocybins TRP-8802 des Unternehmens in Kombination mit einer

Psychotherapie untersuchen. Der Antrag enthält Einzelheiten zum

Studienprotokoll und Sicherheitsinformationen. Tryp geht davon aus, dass die

Phase-2a-Studie im 4. Quartal dieses Jahres beginnen kann, sofern die FDA

den IND-Antrag positiv entscheidet.

"Viele Fibromyalgie-Patienten finden keine ausreichende Linderung durch die

derzeit verfügbaren, von der FDA zugelassenen Behandlungen für die

Krankheit, da diese nur begrenzt wirksam sind und erhebliche Nebenwirkungen

haben", kommentierte Dr. Boehnke. "Wir haben mit Tryp die Möglichkeit, eine

Phase-2a-Studie durchzuführen, die die Sicherheit und den klinischen Nutzen

von Psilocybin bei Fibromyalgie untersucht, da wir auf die Ursachen der

Krankheit abzielen und nicht nur die Symptome der Patienten behandeln."

An der offenen klinischen Phase-2a-Studie sollen 20 Fibromyalgie-Patienten

teilnehmen. Angesichts der hohen Prävalenz von Komorbiditäten wie schlechter

Schlafqualität, Depressionen, Angstzuständen und anderen Erkrankungen

umfasst die Studie eine Reihe von explorativen Endpunkten. Es wird erwartet,

dass die Verabreichung von Psilocybin die Neuroplastizität erhöht und

gestörte neuronale Verbindungen anspricht, die typisch für Fibromyalgie und

andere noziplastische Schmerzzustände sind. Die Patienten werden sich vor,

während und nach der Einnahme von TRP-8802 mit Psychotherapeuten treffen.

"Wir haben unermüdlich daran gearbeitet, diesen IND-Antrag fertigzustellen,

und sind bestrebt, eine der ersten Bewertungen von Psilocybin zur Behandlung

von Fibromyalgie in einer Phase-2-Studie in die Wege zu leiten", sagte Greg

McKee, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Tryp. "Durch unsere enge

Zusammenarbeit mit Dr. Boehnke und anderen Experten auf diesem Gebiet haben

wir die Grenzen der derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten für diese Krankheit

erkannt und sind entschlossen, eine wirksamere Therapie für die Millionen

von Fibromyalgie-Patienten zu entwickeln."

Über Tryp Therapeutics

Tryp Therapeutics ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf der

Entwicklung von Psilocybin-basierten Wirkstoffen zur Behandlung von

Krankheiten mit ungedecktem medizinischem Bedarf durch beschleunigte

Zulassungsverfahren. Das Programm Psilocybin-For-Neuropsychiatric Disorders

(PFN(TM)) von Tryp konzentriert sich auf die Entwicklung von synthetischem

Psilocybin als neue Arzneimittelklasse zur Behandlung chronischer Schmerzen

und anderer Indikationen. Das Unternehmen hat angekündigt, in Kürze

klinische Phase-2a-Studien mit der University of Michigan und der University

of Florida durchzuführen, um seine Arzneimittel gegen Fibromyalgie bzw.

Essstörungen zu testen. Tryp entwickelt auch TRP-8803, ein firmeneigenes

Produkt auf Psilocybin-Basis mit einer neuartigen Formulierung und

Verabreichungsmethode für eine bessere Patientenerfahrung. Weitere

Informationen finden Sie unter www.tryptherapeutics.com.

Investor Relations:

Joseph Green

Edison Group

investors@tryptherapeutics.com

Medienarbeit:

Abby Berger

KCSA Strategische Kommunikation

TRYP@KCSA.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen

zukunftsgerichtete Informationen dar. Erkennen lassen sich solche

zukunftsgerichteten Informationen in einigen, aber nicht unbedingt allen

Fällen an zukunftsbezogenen Begriffen wie "plant", "zielt ab", "erwartet"

oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "besteht eine Gelegenheit", "ist

aufgestellt", "schätzt", "beabsichtigt", "nimmt an", "antizipiert" oder

"antizipiert nicht" oder "glaubt", bzw. Abwandlungen solcher Wörter und

Formulierungen, oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder

Ergebnisse "eintreten", "ergriffen werden", oder "erzielt werden" "können",

"könnten", "würden", oder "werden". Darüber hinaus enthalten auch alle

Aussagen in Bezug auf Erwartungen, Projektionen oder andere

Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände zukunftsgerichtete

Informationen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten,

sind keine historischen Fakten, sondern stellen die Erwartungen, Schätzungen

und Projektionen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse dar.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe

von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die Tryp zwar zum Zeitpunkt dieser

Pressemitteilung als angemessen erachtet, die jedoch bekannten und

unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren

unterliegen. Diese könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse,

Aktivitäten, Leistungen oder Zielerreichung erheblich davon abweichen, was

in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder

impliziert wird, insbesondere Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren"

des endgültigen Prospekts von Tryp ausführlicher beschrieben werden und

unter www.sedar.com abrufbar sind. Dies ist keine vollständige Aufzählung

der Faktoren, die sich auf Tryp auswirken könnten, doch sollten diese

Faktoren sorgfältig berücksichtigt werden. Es kann nicht garantiert werden,

dass sich solche Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Die in

dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum

Datum der Pressemitteilung getätigt. Tryp lehnt ausdrücklich jegliche

Verpflichtung ab, Aussagen mit zukunftsgerichteten Aussagen oder die

zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern,

ob aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderweitig,

sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

WEDER DIE KANADISCHE WERTPAPIERBÖRSE NOCH IHRE REGULIERUNGSBEHÖRDEN

ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER

PRESSEMITTEILUNG.

