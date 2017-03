DGAP-News: True Leaf verpflichtet führende Firma als Handelsvertreter für den Vertrieb an nationale Zoofachhandlungen (deutsch)

True Leaf verpflichtet führende Firma als Handelsvertreter für den Vertrieb an nationale Zoofachhandlungen

True Leaf verpflichtet führende Firma als Handelsvertreter für den Vertrieb an nationale Zoofachhandlungen

Industriegröße Chuck Latham Associates Inc. (CLA) wird das True Hemp(TM)-Produktangebot auf Hanfbasis für den Vertrieb an nationale Zoofachgeschäfte - stationär und online - vertreten

Vancouver, BC, Kanada: 16. März 2017 - True Leaf Pet Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von True Leaf Medicine International Ltd. (CSE: MJ)(Frankfurt: TLA, WKN: A14NM1), hat mit Chuck Latham Associates (CLA) eine Vereinbarung unterzeichnet, welcher zufolge die Agentur als Handelsvertreter für das innovative True Hemp(TM)-Produktangebot für den Vertrieb an nationale Zoofachmarktketten - stationär und online - wie Petco(R), PetSmart(TM), Pet Supplies Plus(R) und Amazon auftreten wird.

CLA ist mit vier strategischen Niederlassungen und mehr als 800 Mitarbeitern in den USA der anerkannte Experte für den Vertrieb von Haustierprodukten. CLA ist die führende Handelsvertretung für den Zoofachmarkt und bietet den flächendeckenden Vertrieb über alle wichtigen Verkaufskanäle einschließlich unabhängige Tierhandlungen, Hofläden, nationale Zoofachmarktketten und Internethändler.

"Dies ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen", sagte Darcy Bomford, CEO von True Leaf. "CLA ist die Handelsvertretung schlechthin im Haustiermarkt und wir freuen uns sehr, dass das Team von CLA unser Produktangebot in den USA vertreten wird. Der Abschluss der Vereinbarung erfolgte nach den Gesprächen zu Beginn des Jahres. Das Unternehmen befindet sich nun im Onboarding-Prozess mit der Firma, bevor es in die Hochsaison im Frühjahr startet.

Bob Haege, Mitglied der Geschäftsleitung von CLA sagte: "True Leaf passt hervorragend zu CLA, da das Unternehmen nicht nur über ein innovatives Produktangebot verfügt, das den amerikanischen Regulierungskriterien entspricht, sondern auch von einem großartigen Team mit umfassender Branchenerfahrung geführt wird. Wir halten True Hemp(TM) für einen Wachstumsmotor für diejenigen Geschäfte, die ihren gesundheitsbewussten Kunden, insbesondere in der wichtigen Zielgruppe der Millenials, eine legale und effektive Produktreihe auf Hanfbasis anbieten möchten."

True Leaf Pet bereitet sich nun auf Messesaison vor und verpasst dem neuen erweiterten Produktangebot, das auf der bevorstehenden Global Pet Expo vom 22. bis 24. März in Orlando (Florida) vorgestellt wird, den letzten Schliff. "Wir haben während der Messe Treffen mit dem Team von CLA und potenziellen Kunden vereinbart und hoffen auf eine positive Resonanz auf unsere neue Produkte", sagte Darcy Bomford, CEO von True Leaf Pet.

Über True Leaf True Leaf Medicine International Ltd. drängt über seine hundertprozentige Tochter True Leaf Pet mit einem Sortiment an Kausnacks und Nahrungsergänzungsmitteln auf Hanfbasis in den globalen 104,9-Milliarden-Dollar-Heimtiermarkt. Diese Produkte sollen in Europa, Kanada und den USA über Vertriebskanäle für Naturheilkunde und Tiermedizin vertrieben werden. Darüber hinaus hat True Leaf Medicine Inc., eine weitere Tochter des Unternehmens, bei der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada einen Antrag auf Lizenzierung als kanadischer Marihuanaproduzent im Rahmen der Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) gestellt. Das Unternehmen hat die erste und zweite Stufe des Selektionsverfahrens von Health Canada erfolgreich durchlaufen und wartet nun auf die Erteilung einer Unbedenklichkeitserklärung und einer sog. "Pre-License Inspection"-Genehmigung.

Ansprechpartner für Medien: Paul Sullivan BreakThrough Communications Tel: 604-685-4742 Mobil: 604-603-7358

Ansprechpartner für Anleger Kevin Bottomley Director und Corporate Relations Mobil: 778.389.9933 E-Mail: kevin@trueleaf.com

www.trueleaf.com

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Sprache: Deutsch Unternehmen: True Leaf Medicine International Ltd. 32 - 100 Kalamalka Lake Road V1T 9 G1 Vernon (BC) Kanada Telefon: +17783899933 E-Mail: kevin@trueleaf.com Internet: www.trueleaf.com ISIN: CA89785C1077, CA89785C1077 WKN: , A0Q3EE Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt; Canadian Venture Exchange

