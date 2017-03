DGAP-News: True Leaf Medicine International Ltd. kündigt Angebot gemäss Regulation A+ an (deutsch)

True Leaf Medicine International Ltd.



kündigt Angebot gemäss Regulation A+ an

TRUE LEAF MEDICINE INTERNATIONAL LTD. KÜNDIGT ANGEBOT GEMÄSS REGULATION A+ AN

Vancouver (2. März 2017) - True Leaf Medicine International Ltd. (CSE: MJ) (Frankfurt:TLA, WKN: A14NM1) hat bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eine Emissionserklärung (Offering Statement) hinsichtlich der Durchführung eines Wertpapierangebots in Höhe von 3 Millionen $ gemäß Regulation A+ in den Vereinigten Staaten und Kanada eingereicht. Der Nettoerlös aus dem Angebot dient in erster Linie der Förderung des Haustierproduktgeschäfts von True Leaf und der Forschung zur Verwendung von Cannabis in Haustieren.

True Lead plant, seine Wertpapiere durch die Inanspruchnahme von Regulation A+ Freunden, Kunden, Vertriebspartnern, Händlern und neuen Fans anzubieten, die ansonsten nicht die Voraussetzungen eines "zugelassenen Investors" (Accredited Investor) erfüllen. True Leaf könnte im Laufe der nächsten zwei Jahre rasant wachsen, sollte es sich die dafür erforderlichen Mittel sichern können. Das Unternehmen möchte, dass alle Interessen an diesem Wachstum teilhaben, und will sicherstellen, dass nicht nur ein paar Auserwählte vom zukünftigen Erfolg des Unternehmens profitieren.

"Wir haben die Möglichkeit eines Crowdfunding für die Entwicklung eines neuen True Leaf Pet-Produktsortiments in Erwägung gezogen; wir hatten aber kein gutes Gefühl dabei, dass diejenigen Leute, die unser Wachstum durch eine solche Kampagne unterstützen, nicht auch von einer Eigenkapitalbeteiligung profitieren werden", sagte Darcy Bomford, CEO von True Leaf.

"Regulation A+ gestattet es uns, zu werben und all diejenigen Personen gezielt anzusprechen, die an unseren Produkten und unserem Geschäft interessiert sein könnten", so Darcy Bomford weiter. "Dies kann mit einem Vorverkauf oder einer Crowfunding-Kampagne auf Plattformen wie Kickstarter oder Indiegogo verglichen werden, erlaubt es uns jedoch auch, den Teilnehmern Beteiligungen an unserem Unternehmen anzubieten. Zudem können wir ihnen versichern, dass ein Teil der Mittel für die Forschung zu Cannabis für Haustiere bereitgestellt wird. Unsere Stammkunden sind Tierliebhaber, die nur das Beste für ihre Begleiter wollen. Wir würden uns sehr freuen, wenn diese auch Aktionäre werden und an unserer Entwicklung teilhaben."

True Leaf ist das erste kanadische börsennotierte Unternehmen, das von Regulation A+ seit ihrer Einführung im Juni 2015 Gebrauch macht. Regulation A+ gestattet es Emittenten, innerhalb von 12 Monaten bis zu 50 Millionen USD zu erheben. Die Teilnehmer an einem solchen Angebot müssen die Voraussetzungen eines zugelassenen Investors nicht erfüllen; es muss ihnen jedoch ein von der Securities and Exchange Commission genehmigter Emissionsprospekt (Offering Circular) zugehen. True Leaf wird durch die Inanspruchnahme nicht zu einem der Publizitätspflicht in den USA unterliegenden Emittenten. Die in Verbindung mit dem Angebot verkauften Wertpapiere von True sind nicht an eine Haltedauer in den USA gebunden.

Über True Leaf

True Leaf Medicine International Ltd. drängt über seine hundertprozentige Tochter True Leaf Pet mit einem Sortiment an Kausnacks und Nahrungsergänzungsmitteln auf Hanfbasis in den globalen 104,9-Milliarden- Dollar-Heimtiermarkt. Diese Produkte sollen in Europa, Kanada und den USA über Vertriebskanäle für Naturheilkunde und Tiermedizin vertrieben werden. Darüber hinaus hat True Leaf Medicine Inc., eine weitere Tochter des Unternehmens, bei der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada einen Antrag auf Lizenzierung als kanadischer Marihuanaproduzent im Rahmen der Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) gestellt. Das Unternehmen hat die erste und zweite Stufe des Selektionsverfahrens von Health Canada erfolgreich durchlaufen und wartet nun auf die Erteilung einer Unbedenklichkeitserkläurng und einer sog. "Pre-License Inspection"- Genehmigung.

Sondierung des Marktes:

True Leaf plant eine Sondierung des Marktes, um die Marktnachfrage nach seinem geplanten Angebot gemäß Regulation A+ vor Freigabe der Emissionserklärung durch die SEC zu beurteilen. Hiermit werden keine Gelder oder andere Gegenleistungen angefordert und und solche werden, falls diese im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Informationen beim Unternehmen eingehen, nicht akzeptiert. Bis zur Freigabe der Emissionserklärung (Form 1-A) durch die SEC dürfen etwaige Angebote zum Kauf der Wertpapiere nicht angenommen und vollständige oder teilweise Zahlungen des Kaufpreises nicht entgegengenommen werden. Ein solches Angebot ist unverbindlich und kann jederzeit vor der Benachrichtigung über die Annahme des Angebots nach dem Freigabedatum zurückgezogen oder widerrufen werden. Eine Interessensbekundung wird nicht als Verpflichtung oder Zusage jedweder Art gedeutet. Eine Kopie des Emissionsprospekts ist auf der Website der SEC unter folgendem Link erhältlich:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1698370/000169837017000003/ tlsuccess02172017.htm

Lesen Sie vor einer möglichen Investition bitte den Emissionsprospekt.

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Hierin soll mit der Verwendung der Wörter "erwarten", "fortsetzen", "schätzen", "rechnen mit", "dürfen", "werden", "prognostizieren", "sollten", "glauben" und ähnlicher Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Erwartungen und Annahmen angemessen sind; diese sollten jedoch nicht als verlässlich betrachtet werden, da das Unternehmen nicht gewährleisten kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Gegebenheiten und sind daher grundsätzlich inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten lediglich zum Datum dieser Pressemeldung. Die eigentlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Die verschiedenen Risikofaktoren werden in der unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com erhältlichen Management's Discussion and Analysis beschrieben. Das Unternehmen kann diese Informationen jederzeit freiwillig aktualisieren, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet.

www.trueleaf.com

Ansprechpartner für Medien: Paul Sullivan BreakThrough Communications Tel: 604-685-4742 Mobil: 604-603-7358

Ansprechpartner für Anleger Kevin Bottomley Director und Corporate Relations kevin@trueleaf.com Mobil: 778.389.9933

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Sprache: Deutsch Unternehmen: True Leaf Medicine International Ltd. 32 - 100 Kalamalka Lake Road V1T 9 G1 Vernon (BC) Kanada Telefon: +17783899933 E-Mail: kevin@trueleaf.com Internet: www.trueleaf.com ISIN: CA89785C1077, CA89785C1077 WKN: , A0Q3EE Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt; Canadian Venture Exchange

