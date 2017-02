DGAP-News: True Hemp Haustierkausnacks kommen nach Neuseeland (deutsch)

True Hemp Haustierkausnacks kommen nach Neuseeland

True Hemp Haustierkausnacks kommen nach Neuseeland

Mit einem Vertrag, das Produkt mit Neuseelands grösster Haustier- Einzelhandelskette zu vertreiben, geht True Leaf Pet erstmals in den Asien- Pazifik-Markt

Vancouver, Kanada, 17. Februar 2017 - True Leaf Pet hat mit Liberty Premium Pet Products aus Christchurch, Neuseeland, eine Vereinbarung getroffen, um die innovativen True Hemp Haustierkausnacks in Animates- Haustierfachgeschäften im ganzen Land zu vertreiben.

Während True Hemp bereits in Nord-Amerika, England und Deutschland verkauft wird, so markiert dies das erste Mal, dass das Produkt in der Asien- Pazifik-Region verkauft wird. Beginnend ab April 2017 wird True Hemp exklusiv in allen Animates-Geschäften in ganz Neuseeland verkauft, sowie über die eCommerce-Webseite von Animates und in den Animates-Tiespitäler.

Animates ist die grösste Haustiereinzelhandelskette in Neuseeland.

"Liberty ist stolz, True Hemp in Neuseeland zu repräsentieren", sagte Libertys Managing Partner Carl Rees. "Da es kein vergleichbares hanfbasiertes therapeutisches Hundeprodukt im neuseeländischen Markt gibt, sind wir begeistert über die Markteinführung von True Hemp und freuen uns bereits darauf, die Resonanz von Hundebesitzern zu sehen."

Gesundheitsbewusste Konsumenten weltweit erkennen zunehmend die Vorteile der Hanfpflanze, sowohl für sich selbst als auch für ihre Haustiere. Die innovativen Kausnacks von True Hemp gibt es in drei Sorten: True Hemp(TM) CALMING gegen Beunruhigung, True Hemp(TM) HEALTH mit antioxidativer Gesundheitswirkung, und True Hemp(TM) - HIP+JOINT zur Unterstützung der Hüfte und Gelenke.

"Das Wachstum der True Hemp Marke war die Erfolgsgeschichte von True Leaf Pet im Jahr 2016," sagte True Leaf CEO Darcy Bomford. "Von Quartal zu Quartal haben wir die Verkaufszahlen verdoppelt und nun beginnt 2017 mit einem grossartigen Start, indem wir mit Liberty in Neuseeland zusammen arbeiten. Es ist kaum zu glauben, dass wir nach nur zwei Jahren bereits auf drei Kontinenten vertreten sind."

Liberty wurde 2011 gegründet und betreibt Lagerhäuser und Büros im neuseeländischen Christchurch. Liberty importiert Premium-Haustierprodukte von nordamerikanischen Unternehmen. Liberty beliefert das gesamte geographische Gebiet Neuseelands (sowohl die nördlichen als auch südlichen Inseln) und besitzt starke Partnerschaften mit Neuseelands führenden Haustiereinzelhandelsketten, einschliesslich Animates.

Über True Leaf True Leaf Medicine International Ltd. (CSE: MJ; WKN: A14NM1; Kürzel: TLA) drängt über seine hundertprozentige Tochter True Leaf Pet mit einem Sortiment an Kausnacks und Nahrungsergänzungsmitteln auf Hanfbasis in den 60-Milliarden-Dollar-Heimtiermarkt. Diese Produkte sollen in Kanada, den USA und Europa über Vertriebskanäle für Naturheilkunde und Tiermedizin vertrieben werden. Darüber hinaus hat True Leaf Medicine Inc., eine weitere Tochter des Unternehmens, bei der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada einen Antrag auf Lizenzierung als kanadischer Marihuanaproduzent im Rahmen der Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) gestellt. Das Unternehmen hat die erste und zweite Stufe des Selektionsverfahrens von Health Canada erfolgreich durchlaufen und wartet nun auf die Sicherheitsbescheinigung und Erteilung einer sog. "Pre-License Inspection"-Genehmigung. Weitere Informationen: www.trueleaf.com

Ansprechpartner für Medien: Paul Sullivan BreakThrough Communications Tel: 604-685-4742 Mobil: 604-603-7358

Investoranfragen: Kevin Bottomley Director und Corporate Relations M: 778.389.9933 E: kevin@trueleaf.com www.trueleaf.com

