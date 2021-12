DGAP-News: True Colors Film Festival: Ein weltweit kostenlos zu streamendes Fest der Premieren und preisgekrönten Kurzfilme und Dialoge (deutsch)

True Colors Film Festival: Ein weltweit kostenlos zu streamendes Fest der Premieren und preisgekrönten Kurzfilme und Dialoge

True Colors Film Festival: Ein weltweit kostenlos zu streamendes Fest der

Premieren und preisgekrönten Kurzfilme und Dialoge

03.12.2021 / 10:10

True Colors Film Festival: Ein weltweit kostenlos zu streamendes Fest der

Premieren und preisgekrönten Kurzfilme und Dialoge

SINGAPUR - Media OutReach - 3. Dezember 2021 - Das True Colors Film Festival

(TCFF) meldet sich ab heute wieder zurück und ermöglicht Zuschauern weltweit

ein kostenloses Streaming von 20 Kurzfilmen und 4 Dialogen. Die von der

Nippon Foundation präsentierten Filme stellen neue und manchmal radikale

menschliche Blickwinkel auf das Leben und das Streben nach Glück vor. Zu den

Highlights gehören:

* Der 2021 als weltweit erster Film mit einem taubblinden Hauptdarsteller

für einen Oscar nominierte Kurzfilm FEELING THROUGH und seine ,Making

of'-Dokumentation, CONNECTING THE DOTS;

* Die Oscar-prämierten Kurzfilme DAS STILLE KIND (2017) und HELIUM (2013);

* Aus der offiziellen Auswahl des Mailänder Fashion Film Festivals vom

13.-18. Januar 2022, THE FUTURE IS NOW!, eine True Colors

Festival-Dokumentation.

* ON BEAUTY, inspiriert von der Arbeit des Fotografen und Gründers von

Positive Exposure, Rick Guidotti, der die von der Modebranche

verbreiteten ,universellen' Schönheitsstandards in Frage stellt.

* Dialoge: Hören Sie Ausführungen aus dem Munde des US-Regisseurs Doug

Roland (FEELING THROUGH) und seiner Schauspieler Robert Tarango und

Steven Prescod; Tunku Mona Riza (REDHA) aus Malaysia spricht mit der

Schauspielerin und Pädagogin, Aidli Mosbit; US-Regisseurin Amanda Lukoff

(THE R-WORD) mit den singapurischen Behindertenaktivisten Tasneem Majeed

und Allan Cai, die sich für ihre eigenen Rechte und die ihrer

behinderten Geschwister stark machen; sowie US-Fotograf Rick Guidotti

mit der in Tokio beheimateten Fotografin und Multimedia-Künstlerin, Lily

Shu, und der singapurischen Schauspielerin und Moderatorin Oon Shu An.

"Es gibt eine Fülle an Optionen für das Streamen von Filmen auf Abruf, aber

bei uns können Sie eine Auswahl entdecken, die Sie nirgendwo sonst finden;

ein umfassendes Angebot preisgekrönter Filme und Dialoge über besondere

Blickwinkel, das unterhält, herausfordert und inspiriert", erklärt Audrey

Perera, ausführende Produzentin des True Colors Film Festivals 2021.

Kurzfilme und Dialoge lassen sich weltweit über Vimeo ansehen, Spielfilme

können von Zuschauern in ganz Asien auf The Projector Plus angesehen werden

und das Bonusprogramm steht nur in Japan und Singapur auf Filmbankmedia zur

Verfügung. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie die TCFF

2021-Website. Um aktuelle Neuigkeiten zu erfahren, abonnieren Sie den TCFF

2021-Newsletter.

True Colors Film Festival 2021 ist ein kostenloses Online-Event, das am 3.

Dezember, dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen, startet.

Es findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt, nachdem das erste True Colors

Film Festival im Jahr 2020 beinahe 8.000 Zuschauer aus 39 Ländern

verzeichnen konnte.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=vp7ZhaKBBbc

