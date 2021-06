DGAP-News: True Colors Festival: Musikvideo &

True Colors Festival: Musikvideo „You Gotta Be' feiert heute Online-Premiere

True Colors Festival: Musikvideo 'You Gotta Be' feiert heute Online-Premiere

14.06.2021 / 11:05

Musikvideo "You Gotta Be" feiert heute Online-Premiere

True Colors Festival vereint 13 herausragende internationale Künstler aus 9

Ländern.

SINGAPUR - Media OutReach - 14. Juni 2021 - Die Künstler im neuesten

Musikvideo von True Colors performen von ihren heimischen Gefilden aus und

präsentieren eine neue Version des R&B-Klassikers You Gotta Be von Des'ree.

https://youtu.be/nRvxvh37yCQ

Zum Ensemble gehören Mandy Harvey, deren Leistung bei America's Got Talent

von Simon Cowell mit dem goldenen Buzzer gewürdigt wurde; Raul Midón, ein

Grammy-nominierter Künstler, der sein Leben der Musik widmete, nachdem ihm

gesagt wurde, dass seine Blindheit ihn daran hindern würde; Kenta Kambara,

ein erfolgreicher Luftakrobat, der an den Paralympischen Spielen 2016 in Rio

teilnahm; Signmark, der erste blinde Künstler, der von einem großen

Plattenlabel unter Vertrag genommen wurde; und Alienètte Coldfire, die beim

französischen Supertalent den dritten Platz belegte.

Der technische Prozess hinter der Entstehung dieses Musikvideos umfasste

unzählige WhatsApp-, Messenger- und Zoom-Anrufe, die Zusammenarbeit über

mehrere Zeitzonen hinweg und die Verwendung von Google Translate in

Echtzeit. "Die wahre Herausforderung bestand allerdings darin, mit allen

Künstlern eine Beziehung aufzubauen, damit sie genug Vertrauen und Freiheit

empfinden, um zu performen und sie selbst zu sein, und ihr Wesen und ihre

Energie auf authentische und spürbare Weise zum Ausdruck kommen", erklärt

Dr. Sydney Tan, Kreativ- und Musikdirektor.

Mandy Harvey fügt hinzu: "Obwohl wir uns nicht persönlich getroffen haben,

spürt man, dass alle ihr Herz in dieses Projekt gesteckt haben. Ein Teil

dieses Teams zu sein hat mir noch einmal verdeutlicht, dass alles, was in

einem steckt, so viel stärker ist als die Hürden, mit denen wir konfrontiert

werden. Es erinnert uns daran, nach den Sternen zu greifen und von Größerem

zu träumen. Ich hoffe, das ermutigt viele Menschen dazu, es zu versuchen!"

Ichiro Kabasawa, Geschäftsführer der Nippon Foundation und Moderator des

True Colors Festivals meint: "Menschen von überall auf der Welt haben einen

langen Zeitraum der Unsicherheit, Isolation und Angst durchgemacht. Wir

haben diesen Klassiker, You Gotta Be, gewählt, damit alle in diesen Zeiten

ihr eigenes Potenzial erkennen; damit sie mutiger, stärker, weiser sein

wollen, egal, was jeder Tag bringen mag. Wir erinnern daran, dass wir

letztendlich alle nur Menschen sind und gemeinsam in unserer einen Welt

leben."

Das Musikvideo von True Colors verfügt über Untertitel (für Gehörlose) &

eine Audiobeschreibung (für sehbehinderte Menschen) sowie ein begleitendes

Videotranskript (für taubblinde Menschen).

