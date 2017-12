DGAP-News: Transwell Biotech, Partner von Elanix, schließt Phase I der klinischen Phase-I/II-Studie mit Vorläuferzellen zur Wundbehandlung bei Hauttransplantaten ab (deutsch)

Transwell Biotech, Partner von Elanix, schließt Phase I der klinischen Phase-I/II-Studie mit Vorläuferzellen zur Wundbehandlung bei Hauttransplantaten ab

27.12.2017 / 08:00

- In 28-tägiger Sicherheitsbewertung wurden keine produktbezogenen

Nebenwirkungen entdeckt

- Start der Phase II sind für 1. Quartal 2018 in Taiwan und Japan geplant

Nyon, Schweiz und Berlin, Deutschland, 27. Dezember 2017 -- Elanix

Biotechnologies AG (FRA: ELN), ein Unternehmen mit dem Schwerpunkt

Geweberegeneration und Spezialkosmetik für dermatologische und

gynäkologische Anwendungen hat heute bekanntgegeben, dass ihr Partner

Transwell Biotech Co. Ltd, eine Tochtergesellschaft der Easywell

Biomedicals, die Phase I der klinischen Phase-I/II-Studien mit TWB-103 an

Entnahmestellen von Hauttransplantaten von Erwachsenen abgeschlossen hat.

TWB-103 ist ein neuartiges, von Transwell Biotech entwickeltes Produkt, das

ein proprietäres Hydrogel mit kryokonservierten Zellen kombiniert, die aus

Hautfibroblasten-Vorläuferzellen von Elanix stammen.

Die Phase-I/II-Studie ist randomisiert und placebokontrolliert. Während die

Patienten in der Behandlungsgruppe sowohl das Hydrogel als auch Zellen

erhalten, wird die Kontrollgruppe nur mit Hydrogel behandelt. Ohne

Entblindung wurden in 28 Tagen vorläufige Daten aus den mit Placebo und

Zellen behandelten Gruppen erhoben. Mit Ausnahme eines Falls von Jucken im

Zusammenhang mit der sekundären Wundauflage wurden keine

behandlungsbezogenen Nebenwirkungen berichtet. Die Entnahmestellen waren bei

allen Patienten am 7. oder 10. Tag der Nachuntersuchung geheilt, mit

Ausnahme eines Patienten, der die Untersuchung am 10. Tag versäumte und am

14. Tag geheilt war.

"Unser Partner Transwell Bio kommtmall zügig mit der klinischen Untersuchung

von TWB-103 bei der akuten Wundheilung voran. Das Produkt basiert auf

unserer Vorläuferzelltechnologie, die mit der TWB-eigenen Technologie

kombiniert wird. Die ersten Sicherheitsprofile sind vielversprechend, und

wir freuen uns auf den Beginn der Wirksamkeitsstudien Anfang 2018," sagt

Tomas Svoboda, CEO von Elanix Biotechnologies.

Die Phase II der Studie wird am Tri-Service General Hospital in Taipei in

Taiwan sowie am Tokyo Medical University Hospital und dem Nippon Medical

School Hospital in Japan durchgeführt. Das oberste Ziel der Studie ist die

Beschleunigung der Abheilzeit von der Transplantatentnahme bis zur 100

%-igen Reepithelialisierung. Die Probandensuche wird im 1. Quartal 2018

beginnen.

Elanix Biotechnologies AG (Frankfurt: ELN) entwickelt und kommerzialisiert

Produkte zur Geweberegeneration für die akute Wundversorgung, für

dermatologische und gynäkologische Anwendungen und bietet Dienstleistungen

rund um Zelltechnologien an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 in der

Schweiz aus der Universitätsklinik Lausanne (CHUV) heraus gegründet, um eine

patentierte Vorläuferzelltechnologie zu kommerzialisieren. Vorläuferzellen

sind vollständig differenzierte, aber immunologisch neutrale Zellen, die

sehr potente Induktoren für Gewebewachstum und -heilung sind. Elanix ist im

Besitz GMP-zertifizierter Master- und Working-Zellbanken mit riesigen Mengen

an Zellen.

Elanix hat seinen Hauptsitz in Nyon, Schweiz, mit Niederlassungen in

Wiesbaden, Deutschland, und ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol

ELN.F notiert. Weitere Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter

www.elanixbiotechnologies.com.

Pressekontakte:

Elanix Biotechnologies AG Halsin Partners

Tomas Svoboda, CEO Mike Sinclair

Tel: +41 (0)22 363 66 40 Tel: +44 (0)20 7318 2955

[1]investor.relations@elanix-bt.com msinclair@halsin.com

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen zum

Unternehmen und seinen Geschäften enthalten. Solche Aussagen beinhalten

gewisse Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,

dass sich die Ergebnisse, die Finanzlage, die Wertentwicklung und der Erfolg

des Unternehmens in der Realität erheblich von dem unterscheiden, was durch

eine solche Aussage zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurde. Der Leser

sollte diesen Aussagen daher nicht übermäßig vertrauen, insbesondere nicht

im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Das

Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche vorausschauenden Aussagen zu

aktualisieren.

