DGAP-News: Tonkens Agrar AG: Wechsel in das neue Frankfurter Börsensegment Scale (deutsch)

Sülzetal, 23. März 2017 - Vorstand und Aufsichtsrat der Tonkens Agrar AG haben die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in das neue Freiverkehrssegment "Scale" beschlossen und einen entsprechenden Antrag gestellt. Zum 1. März 2017 sind die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Frankfurter Wertpapierbörse für den Freiverkehr in Kraft getreten, welche die bisherige Börsenheimat der Tonkens Agrar Aktien - den Entry Standard - abgeschafft haben. Daher wurden die Aktien der Tonkens Agrar AG mit Wirkung zum selbigen Tag automatisch in das neue Basic Board einbezogen. An Stelle des Entry Standards ist das neue Segment "Scale" mit leicht erhöhten Transparenzanforderungen getreten.

Die Aufnahme der Tonkens Agrar Aktien in "Scale" erfolgt mit Wirkung zum 28. März 2017, womit die Gesellschaft aufgrund der Übergangsregelungen noch von verringerten Kosten für den Wechsel profitiert. Für die Aktionäre der Gesellschaft ergibt sich mit den verpflichtenden Research Reports durch zwei von der Deutsche Börse festgelegte Research Provider und der Teilnahme an einer jährlichen Analysten- und Investorenkonferenz eine noch höhere Transparenz.

Über die Tonkens Agrar AG: Die Tonkens Agrar AG und ihre Tochtergesellschaften sind mit mehreren Betrieben im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion tätig. Die Geschäftstätigkeit unterteilt sich dabei in die Bereiche Ackerbau / Milchproduktion / Lagerung, Vermarktung und Veredelung / Erneuerbare Energie. Die Tonkens Agrar AG ist in der Herstellung von Agrarprodukten ausschließlich in Deutschland tätig.

Anstehende Termine: 24. März 2017 Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss 2016/2017 29. März 2017 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2016/2017 Ende April 2017 Aktionärsbrief Ende Juli 2017 Presseinformation zum operativen Geschäftsverlauf Mitte Oktober 2017 Berichterstattung zum Ernteverlauf Mitte November 2017 Veröffentlichung vorläufiger Zahlen 2016/2017 Ende November 2017 Veröffentlichung Jahresabschluss 2016/2017 Mitte Dezember 2017 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2016/2017

Weitere Informationen: www.tonkens-agrar.de

Kontakt: UBJ. GmbH Tonkens Agrar AG Ingo Janssen Gerrit Tonkens, Vorstand Kapstadtring 10, 22297 Hamburg Welsleber Straße 1, 39171 Sülzetal Telefon +49 (0) 40 6378 5410 Telefon +49 (0) 39205 41 74 - 10 Telefax +49 (0) 40 6378 5423 Telefax +49 (0) 39205 41 74 - 20 E-Mail ir@ubj.de E-Mail ir@tonkens-agrar.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Tonkens Agrar AG Welsleber Straße 1 39171 Sülzetal Deutschland Telefon: 039205 417410 Fax: 039205 417420 E-Mail: mail@tonkens-agrar.de Internet: www.tonkens-agrar.de ISIN: DE000A1EMHE0 WKN: A1EMHE Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

