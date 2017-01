DGAP-News: Timeless Homes GmbH: TUI und TIMELESS vermieten Luxusvilla TIMELESS HIDEAWAY Zell am See (deutsch)

Timeless Homes GmbH: TUI und TIMELESS vermieten Luxusvilla TIMELESS HIDEAWAY Zell am See

DGAP-News: Timeless Homes GmbH / Schlagwort(e): Expansion/Immobilien Timeless Homes GmbH: TUI und TIMELESS vermieten Luxusvilla TIMELESS HIDEAWAY Zell am See (News mit Zusatzmaterial)

10.01.2017 / 16:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

NEUES TIMELESS HIDEAWAY ERÖFFNET

TUI und TIMELESS vermieten Luxusvilla TIMELESS HIDEAWAY Zell am See

* Designer-Luxusvilla für acht Personen in Zell am See, Österreich * Einmalige Lage mit fantastischem Ausblick über den Zeller See und die umliegende Bergwelt * Wellnessbereich mit Infinity-Pool, Whirlpool und Sauna * Marke TIMELESS HIDEAWAYS wächst

Zell am See, München, Bremen 10. Januar 2017 - TUI Ferienhaus und die TIMELESS LUXURY GROUP geben heute den Vermietungsstart der neuen Luxusvilla TIMELESS HIDEAWAY Zell am See bekannt.

Einzigartige Luxusvilla in der Premium Kategorie von TUI Ferienhaus Mit der neuen Luxus-Ferienvilla der Marke TIMELESS HIDEAWAYS werden völlig neue Maßstäbe im Bereich hochwertiger Ferienhäuser gesetzt. Das Objekt besticht durch ein geradliniges, zeitloses und konsequentes Design, schlichte Eleganz und wird durch seine luxuriöse Ausstattung auch den höchsten Ansprüchen gerecht. Mit der neuen Luxusvilla der Marke TIMELESS HIDEAWAYS erweitert TUI Ferienhaus sein Angebot erneut in der Premium-Kategorie. "Nach dem erfolgreichen Launch der Marke TIMELESS HIDEAWAYS mit dem Luxus-Chalet TIMELESS HIDEAWAY Wilder Kaiser freuen wir uns besonders, unseren Kunden eine weitere Ferienvilla in einer einzigartigen und traumhaften Lage anbieten zu können. Auch bei dieser Villa wurde Design und hochwertigstee Ausstattung grandios umgesetzt", erklärt Janka Schelb, Leitung Einkauf TUI Ferienhaus.

Vermietungsstart TIMELESS HIDEAWAY Zell am See In Zell am See, einem international beliebten Urlaubsort am Fuße der Dreitausender der Hohen Tauern, vermieten TUI Ferienhaus und TIMELESS ab sofort eine Luxusvilla für höchste Ansprüche.

Die 350 qm Luxusimmobilie schmiegt sich mit ihren vier Etagen in den Hang oberhalb des Ortskerns von Zell am See und verfügt über vier zeitlos elegante Doppelzimmer mit eigenem Bad für insgesamt acht Gäste, einen großzügigen, offenen Wohn- und Essbereich mit offenem Kamin, einen komfortablen Wellnessbereich mit Sauna, Whirlpool und einem ganzjährig nutzbaren Infinity-Außenpool mit Blick über den Zeller See und die umliegende Bergwelt. Im gesamten Gebäude wurde neueste Haustechnik verbaut, die Küche ist mit hochwertigen Geräten von Siemens und Bora ausgestattet. Ein Highlight bildet der begehbare Weinkeller mit Humidor, der für die Gäste eine erlesene Auswahl von Weinen, edlen Spirituosen und Zigarren der Marke TIMELESS SELECTION bereithält.

Großzügige Glasfronten und rundum verglaste Balkone sorgen durch ihr offenes und lichtdurchflutetes Raumgefühl für ein einzigartiges Wohngefühl und fließende Übergänge zwischen Innen- und Außenbereich. Der Ausblick aus den Wohnräumen oder von einer der Dachterrassen auf den Zeller See, die nahe liegenden Skipisten und die Dreitausender der Hohen Tauern ist atemberaubend.

Die Region Zell am See ist ein boomender Immobilienstandort, gehört zu den Top-Adressen unter den internationalen Erholungszielen und ist Anziehungspunkt für Gäste aus aller Welt. Der traditionell österreichische Ort mit seiner malerischen Altstadt und der einladenden Seepromenade bietet Sommer wie Winter kulturelles Programm und beeindruckende Landschaftserlebnisse vor filmreifer Kulisse. Am Rande des Nationalparks Hohe Tauern finden Sportler, Aktivurlauber, Familien und Erholungssuchende abwechslungsreiche Erlebniswelten, die auch Sommerkonzerte, Ausstellungen, Feuerwerke, Seefeste, Musicalfestivals und Bergfeste mit einschließen.

Die Villa kann in allen TUI Reisebüros sowie online gebucht werden. Weitere TIMELESS HIDEAWAYS Standorte in einzigartiger Lage auf Mallorca und in Kitzbühel werden noch in 2017 fertiggestellt.

"Mit TUI Ferienhaus als Vertriebspartner konnten wir im Jahr 2016 bereits für unser Luxus-Chalet in Going am Wilden Kaiser eine Buchungsauslastung erzielen, die weit über unseren Planungen lag. TUI Ferienhaus ist mit seinem enormen Vertriebsnetz, mit zahlreichen Internetpräsenzen und mehreren tausend Reisebüros der ideale Partner für TIMELESS", kommentiert Michael Gössl, CEO der TIMELESS LUXURY GROUP, die Kooperation mit TUI.

TIMELESS LUXURY GROUP Die TIMELESS LUXURY GROUP besteht aus den Unternehmen Timeless Properties, Timeless Homes und Timeless Projects.

Timeless Properties GmbH Die Timeless Properties ist Anbieter exklusiver Luxus-Ferienvillen und Chalets, die unter der Marke TIMELESS HIDEAWAYS in Kooperation mit TUI, dem größten Touristikkonzern Europas, vermarktet werden. Außerdem realisiert das Unternehmen weitere, über den Immobilienbereich hinausgehende Projekte im Luxussegment unter der Marke TIMELESS, unter anderem Yachten der Marke TIMELESS YACHTS.

Timeless Homes GmbH Timeless Homes ist die Projektentwicklungsgesellschaft von TIMELESS. Das Unternehmen ist Anbieter von Luxusvillen der Marke TIMELESS HOMES und Luxus-Chalets der Marke TIMELESS CHALETS. Dabei arbeitet Timeless Homes mit ausgewählten Architekten sowie Partnern aus der Design- und Immobilienbranche zusammen. Im Rahmen eines Exklusivvertrages entwickelt Timeless Homes auch sämtliche Immobilienprojekte der Timeless Properties, insbesondere Luxus-Ferienvillen der Marke TIMELESS HIDEAWAYS.

Die Anleihe der Timeless Homes GmbH (WKN: A1R09H) notiert seit Juli 2013 an der Börse Düsseldorf im Segment Primärmarkt für Anleihen und wird seit November 2013 auch im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Timeless Projects GmbH Timeless Projects, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Timeless Homes GmbH, betreibt in Kooperation mit Kofler & Kompanie, einem der renommiertesten Unternehmen der Catering- und Eventbranche, das Clubschiff MS CATWALK, das vom PORSCHE DESIGN STUDIO gestaltet wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter www.timeless-luxury.com.

TUI Ferienhaus: Mit über 15.000 Ferienhäusern und -wohnungen in mehr als 18 europäischen Ländern und den USA verfügt der Ferienhausspezialist der TUI über ein breit angelegtes Angebot. Im Reisejahr 2017 können Kunden aus zwei Länderkatalogen und dem Flair & Ambiente Katalog das passende Traumdomizil wählen: vom Blockhaus am norwegischen Fjord bis zur Villa an der Côte d'Azur, vom Appartement in Paris bis zum Landgut in der Toskana. Das umfangreiche Angebot ist im Reisebüro oder unter www.tui-ferienhaus.de buchbar. TUI Ferienhaus ist Teil des Unternehmens Wolters Reisen mit Sitz in Stuhr bei Bremen. Der Reiseveranstalter ist Spezialist für Ferienhausurlaub sowie Rundreisen nach Nordeuropa und auf die Britischen Inseln. Seit 1989 gehört Wolters Reisen zur World of TUI und ist somit ein hundertprozentiges Tochterunternehmen des TUI Konzerns.

Medienkontakt TIMELESS LUXURY GROUP: Maximilian Fischer max. Equity Marketing GmbH Marienplatz 2 80331 München Tel.: +49 89 139 2889 0 mailto: m.fischer@max-em.de

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/timelesshome/535281.html Bildunterschrift: TIMELESS HYDAWAY Zell am See

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=JRFSAIPKJY Dokumenttitel: TIMELESS HYDAWAY Zell am See

---------------------------------------------------------------------------

10.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

535281 10.01.2017