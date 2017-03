DGAP-News: Tiger Resources Ltd. - Betriebs-Update (deutsch)

Tiger Resources Ltd.



- Betriebs-Update

^ DGAP-News: Tiger Resources Ltd. / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Umsatzentwicklung Tiger Resources Ltd. - Betriebs-Update

09.03.2017 / 08:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Betriebs-Update

Perth, Western Australia, Australien. Tiger Resources Ltd. (WKN: A0CAJF, ASX: TGS) ("Tiger") verweist auf ihr Betriebs-Update für das Kupferprojekt Kipoi in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) am 22. Februar 2017, in dem das Unternehmen über Schäden an Komponenten des Tanklaugungskreislaufs wie z. B. Pumpenmischer berichtet.

Der Tanklaugungskreislauf ist zurzeit außer Betrieb, um die Defekte an zwei Pumpenmischern zu reparieren. Laut gegenwärtiger Schätzungen werden die Reparaturarbeiten innerhalb von 7 Tagen abgeschlossen sein.

Die Außerbetriebnahme des Tanklaugungskreislaufs wird laut Erwartungen zu einer Verringerung der Kupferproduktion im März 2017 um ungefähr 100 Tonnen führen.

Das Unternehmen bestätigt die laufenden Gespräche mit Hauptaktionären und vorrangigen Kreditgebern, um kurz- und mittelfristige Cashflow-Probleme anzusprechen. Ein weiteres Update wird nächste Woche erwartet.

Für weitere Informationen bezüglich der Aktivitäten des Unternehmens wenden Sie sich bitte an:

Brad Sampson Chief Executive Officer

Tel. +61-8-6188 2000 info@tigerez.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.com www.axino.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

09.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Tiger Resources Ltd. Level 1, 1152 Hay Street 6005 West Perth WA Australien Telefon: +61 (08) 9481 7833 Fax: +61 (08) 9481 7835 E-Mail: tiger@tigerez.com Internet: www.tigerez.com ISIN: AU000000TGS2 WKN: A0CAJF Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

552113 09.03.2017

°