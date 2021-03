DGAP-News: The Social Chain AG: Die Social Chain AG erreicht ihre Jahresziele 2020 und plant für 2021 organisches Wachstum um 40 Prozent auf 320 Mio. EUR Umsatz (deutsch)

The Social Chain AG: Die Social Chain AG erreicht ihre Jahresziele 2020 und plant für 2021 organisches Wachstum um 40 Prozent auf 320 Mio.



EUR Umsatz

The Social Chain AG: Die Social Chain AG erreicht ihre Jahresziele 2020 und

plant für 2021 organisches Wachstum um 40 Prozent auf 320 Mio. EUR Umsatz

08.03.2021 / 12:46

Medienmitteilung

Die Social Chain AG erreicht ihre Jahresziele 2020 und plant für 2021

organisches Wachstum um 40 Prozent auf 320 Mio. EUR Umsatz (1)

* Vorläufige Pro-Forma Zahlen für das Geschäftsjahr 2020: Umsatz: 230 Mio.

EUR (plus 28%) I EBITDA: 8 Mio. EUR (plus 15 Mio. EUR)

* Prognose für 2021: Umsatz: 320 Mio. EUR (plus 40%) I EBITDA: 15 Mio. EUR

(plus 7 Mio. EUR)

* Strategie 2021: Weitere Internationalisierung und Stärkung des

US-Geschäfts

* Klarer Fokus, mehr Effizienz: Neue Organisation entlang von vier Social

Commerce Verticals

* Wanja S. Oberhof, CEO der Social Chain AG: "Bereits im ersten

vollständigen Geschäftsjahr nach der Fusion von Lumaland AG und The

Social Chain Group schreibt die neue Social Chain AG operativ schwarze

Zahlen und konnte kräftig wachsen."

Berlin, 8. März 2021. Einem starken Geschäftsjahr 2020 folgt ein noch

besseres 2021. Die Social Chain AG (WKN: A1YC99) beschleunigt ihren

Wachstumskurs und bleibt dabei in den schwarzen Zahlen. 2020 steigerte das

Social-Commerce-Unternehmen seinen Umsatz um 28 Prozent auf 230 Millionen

Euro (2019: 179 Mio. EUR). Das EBITDA stieg im Jahresvergleich von minus 7

Millionen Euro auf plus 8 Millionen Euro. Bereits in seinem ersten vollen

Geschäftsjahr hat die Social Chain AG damit ein kräftiges und profitables

Wachstum erzielt. Die Social Chain AG ist erst Ende Oktober 2019 durch eine

Einbringung der The Social Chain Group AG in die Lumaland AG entstanden.

Das dynamische Wachstum setzt sich auch in diesem Geschäftsjahr fort: Für

2021 prognostiziert die Social Chain AG einen Umsatz von 320 Millionen Euro,

ein organisches Wachstum von 40 Prozent. Das EBITDA soll sich auf 15

Millionen Euro annähernd verdoppeln. Der Investmentfokus liegt 2021 auf der

weiteren Internationalisierung. Vor allem das US-Geschäft soll kräftig

ausgebaut werden. Für mehr Effizienz und einen klaren Fokus auf

Schwerpunktkategorien organisiert die Social Chain ihr

Social-Commerce-Geschäft künftig entlang von vier Verticals: Food, Home &

Living, Beauty und Fitness. Die Social Chain AG plant, 2021 das organische

Wachstum mit weiteren Akquisitionen zu beschleunigen. Dadurch könnte die

Umsatzprognose von 320 Millionen Euro noch deutlich übertroffen werden.

Wanja S. Oberhof, CEO der Social Chain AG: "Wir sind in fortgeschrittenen

Verhandlungen mit Direct-to-Consumer Brands, die unsere Social Commerce

Verticals weiter stärken. Das Geschäft der Social Chain AG läuft

ausgesprochen erfreulich. Bereits im ersten vollständigen Geschäftsjahr nach

der Fusion von Lumaland AG und The Social Chain Group schreibt die neue

Social Chain AG operativ

schwarze Zahlen und konnte kräftig wachsen. Unsere Strategie und unser

Handeln ist "Digital first - direct to Customer": von der Markenbildung über

Marketing bis zum Direktverkauf unserer Produkte in den Kategorien Food,

Home & Living, Beauty und Fitness."

[1] Alle Finanzinformationen sind ungeprüfte vorläufige Finanzinformationen

nach HGB, die zur besseren Veranschaulichung pro-forma-konsolidiert wurden.

Investmentfokus Internationalisierung:

Strategische Akquisitionen in den USA, mehr Präsenz in Europa

2021 steht für die Social Chain AG vor allem unter dem Zeichen der weiteren

Internationalisierung.

Die USA spielen in den Entwicklungsplänen dabei eine besondere Rolle. Erst

vor kurzem hatte das Unternehmen die Beauty-Marke Coral übernommen -

zusammen mit einem großen Logistikzentrum mit 27.000 Quadratmetern. Der neue

Standort trägt dazu bei, dass auch andere Markenprodukte der Social Chain AG

US-weit innerhalb von höchstens 48 Stunden ausgeliefert werden können.

Insgesamt rechnet die Social Chain AG 2021 mit einem US-Gesamtumsatz in Höhe

von 100 Millionen USD nach 53 Millionen USD in 2020. Coral ist die erste

Akquisition einer Direct-to-Consumer-Marke in den USA. Bislang ist die

Social Chain AG dort vor allem mit eigenen Social Media Communities sowie

mit Kreativ- und Tech-Dienstleistern für Social Media Marketing präsent.

Social Media Communities der Social Chain AG erreichen in den USA derzeit

rund 41 Millionen Follower, fast die Hälfte der insgesamt 86 Millionen

Follower des Unternehmens. Die amerikanische Niederlassung der Social Chain

Agency betreut in New York und Los Angeles Top-Kunden wie TikTok, Zalando US

und Amazon. A4D mit Sitz im kalifornischen San Diego ist ein US-weit

operierender Spezialist für digitales Performance Marketing, der seit 2020

zur Social Chain AG gehört. Oberhof: "Wir sind in aussichtsreichen

Verhandlungen mit Blick auf Eingliederung weiterer Consumer Brands in unser

US-Geschäft. Auch bestehende Social-Chain-Marken wie Lumaland, Urbanara und

KoRo werden in diesem Jahr Vermarktung und Vertrieb in den USA aufbauen."

Ein Beispiel für die erfolgreiche Internationalisierung in Europa ist die

Marke KoRo ( korodrogerie.de). Der Anbieter von haltbaren Lebensmitteln und

Superfood in Großpackungen ist mittlerweile in zehn europäischen Ländern

präsent. Auch die Home & Living Marke Urbanara ( urbanara.com) hat

inzwischen den deutschen Kernmarkt erweitert, betreibt mehrere Webshops und

liefert in 20 europäische Länder.

Klarer Fokus, mehr Effizienz: Neue Organisation entlang der

Social Commerce Verticals Food, Home & Living, Beauty und Fitness

Während die Social Chain AG ihr Spielfeld international erweitert,

konzentriert sie sich produktseitig auf die Kategorien Food, Home & Living,

Beauty und Fitness. Vier entsprechende Social Commerce Verticals bilden

künftig die organisatorische Klammer. In den Verticals bündelt die Social

Chain AG jeweils Marken, Communities und spezifische Kompetenzen. Oberhof:

"Voll integrierte Social Commerce Verticals sind prägend für unsere künftige

Organisation. Wir bringen Konsumenten und ihre Interessen, Produzenten und

ihre Brands Schritt für Schritt zusammen. Unser Ziel: Wir begleiten einen

Kunden vom ersten Like bis zum Kauf entlang der gesamten Customer Journey,

immer aktiv und auf Augenhöhe." Das Social-Commerce-System aus Communities,

Marken und digitalen Points of Sale steuert die Social Chain AG über eine

proprietäre Technologie-Plattform: LINKS analysiert permanent Interessen,

Kaufabsichten und Produktzufriedenheit entlang der kompletten digitalen

Customer Journey. (Einen Überblick über die vier Social Commerce Verticals

der Social Chain AG finden Sie im Anschluss oder direkt unter

socialchain.com.)

Kreative und technologische Basis für erfolgreichen Social Commerce:

Die Digital Marketing Services der Social Chain AG

Basis für den Erfolg der Social Commerce Verticals bildet ein erfahrenes

Digital Marketing Team mit über 250 Experten. Die Social Chain Agency mit

Büros in Manchester, New York und Berlin betreut Top-Kunden wie TikTok,

Zalando US und Amazon. A4D mit Sitz in San Diego ist ein Spezialist für

digitales Performance Marketing. Von Berlin aus bietet die neu gegründete

Social Commerce Alliance mit einem Team aus strategischen Beratern,

Affiliate Marketing- und User-Experience-Experten auch externen

Geschäftskunden Zugriff auf das breite Know-how der Social Chain AG.

Insgesamt erwartet die Social Chain AG mit Digital Marketing Services 2021

einen Umsatz von 90 bis 100 Millionen Euro.

AUF EINEN BLICK: DIE VIER SOCIAL COMMERCE VERTICALS DER SOCIAL CHAIN AG

Social Commerce Vertical Food:

Nachhaltige, gesunde Lebensmittel und Food Services

Wesentliche Beteiligungsunternehmen:

Clasen Bio (100%), KoRo (57%), 3Bears (15%), VYTAL (12,4%), Planty-of-Meat

(10%)

Umsatzerwartung 2021: ca. 100-110 Millionen Euro

Clasen Bio ( clasen-bio.de) vertreibt Nüsse, Trockenfrüchte, Snacks, Saaten,

Getreide, Hülsen-früchte, Pulver und Spezialmehle. Der Fokus im

Direktvertrieb an Endkunden liegt auf der Marke Clasen Bio mit derzeit rund

85 Artikeln in acht Warengruppen. Seit Dezember 2019 ist Clasen Bio zudem

Demeter-zertifiziert.

KoRo betreibt eigene Online Shops für Lebensmittel in zehn europäischen

Ländern ( korodrogerie.de). Das Unternehmen setzt auf hochwertige Produkte

in Großpackungen mit Preisvorteilen für Endkunden. KoRo nutzt beim Marketing

fast ausschließlich Social Media und ist im Food-Bereich damit einer der

Vorreiter für Social Commerce.

3Bears produziert und vertreibt innovative Porridge-Produkte auf Haferbasis,

hergestellt aus rein natürlichen Zutaten und Superfoods ( 3bears.de). 3Bears

hat sich in den vergangenen beiden Jahren als bekannte und beliebte Marke

etabliert, die sowohl Online als auch in vielen Supermarktregalen zu finden

ist.

VYTAL ist ein innovatives digitales Mehrwegsystem für Abhol- und Lieferessen

sowie Convenience Food ( vytal.org). Das Start-up VYTAL hat als

Plattformbetreiber deutschlandweit bereits über 800 Restaurants, Kantinen

und Supermärkte als Partner.

Planty-of-Meat bietet auf rein pflanzenbasierter Basis schmackhafte

Fleischalternativen mit Sonnenblumenkernen als Proteinquelle (

planty-of-meat.de).

Social Commerce Vertical Home & Living:

Erschwingliche Premiumprodukte mit niedrigen Rücklaufquoten

Wesentliche Beteiligungsunternehmen:

URBANARA (100%), RAVENSBERGER Matratzen (100%), Lumaland (100%), Möbelfreude

(100%)

Umsatzerwartung 2021: ca. 65-75 Millionen Euro

URBANARA ist eine innovative Direct-to-Consumer-Marke für Naturmaterialien

und Wohnaccessoires ( urbanara.com).

RAVENSBERGER Matratzen bietet individuelle Matratzen und

Schlafzimmeraccessoires ( ravensberger-matratzen.de).

Lumaland ist ein internationales E-Commerce-Netzwerk für Home & Living

Accessoires und deutscher Marktführer für Sitzsäcke ( lumaland-sitzsack.de).

Möbelfreude ( moebelfreude.de) setzt auf zeitgenössische Möbel und

Boxspringbetten für modernes Leben.

Social Commerce Vertical Beauty:

Beauty-Produkte mit hoher Social Media Awareness

Wesentliche Beteiligungsunternehmen:

GLOW (100%), viralProtect (100%), Coral (51%), MABYEN (51%), Puffin Beauty

(49%)

Umsatzerwartung 2021: ca. 25-30 Millionen Euro

GLOW by dm ist Europas größte Beauty Convention mit einer breiten Social

Media Community, 250 aktiven Beauty-Influencern und eigenen GLOW-Marken (

glowcon.de).

viralProtect bietet Gesundheits- und Hygiene-Produkte ( viralprotect.de).

Coral ist ein Anbieter von Mundhygiene-Produkte und

Nahrungsergänzungsmitteln mit natürlichen Inhaltsstoffen auf Basis von

EcoSafe-zertifiziert gewonnenem Korallenkonzentrat ( coraltoothpaste.com).

MABYEN vertreibt Pflegeprodukte und für Babys und Mütter ( mabyen.com).

Puffin Beauty bietet innovative Haaraccessoires für schnelles Styling (

puffinbeauty.com).

Social Commerce Vertical Fitness:

Lifestyle-Produkte zur Stärkung von Körper und Geist

Wesentliche Beteiligungsunternehmen:

#DoYourSports (100%), World Fitness Experience (100%), SYNBIOTIC (20%)

Umsatzerwartung 2021: ca. 10-15 Millionen Euro

#DoYourSports bietet Home Fitness & Yoga Accessories ( doyoursports.de).

World Fitness Experience (100%) ist eine führende Fitness Convention mit

ergänzender Eigenmarke ( worldfitness.de).

SYNBIOTIC (20%) ist ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich der

Cannabinoid-Industrie ( synbiotic.com).

The Social Chain AG: Social Commerce im globalen Maßstab

Die Social Chain AG gestaltet die Welt der Marken und des Handels neu.

Unsere Strategie und unser Handeln ist "Digital first - direct to Customer":

von der Markenbildung über Marketing bis zum Direktverkauf unserer Produkte

in den Kategorien Food, Home & Living, Beauty und Fitness. Unsere

Online-Shops sind die effizientesten Points of Sale für unsere

Direct-to-Consumer Brands. Mehr als 70 Prozent der Verkäufe an Endkunden

erfolgen in eigenen Web-Shops. Unsere Communities mit über 86 Millionen

Followern weltweit inspirieren Konsumenten und verstärken die

Markenbotschaften. Den Ausbau unseres Social-Commerce-Ökosystems aus

Communities, Marken und digitalen Points of Sale steuern wir über eine

proprietäre Technologie-Plattform: LINKS analysiert Interessen,

Kaufabsichten und Produktzufriedenheit entlang der kompletten digitalen

Customer Journey.

Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin, weitere Standorte sind München,

London, Manchester, New York und San Diego. Die Social Chain AG beschäftigt

insgesamt rund 720 Mitarbeiter. Die Aktien der Social Chain AG (WKN: A1YC99)

werden auf XETRA und weiteren deutschen Börsenplätzen gehandelt.

www.socialchain.com

Kontakt:

Jana Walker | Presse

press@socialchain.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: The Social Chain AG

Gormannstraße 22

10119 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 208484010

E-Mail: contact@socialchain.com

Internet: www.socialchain.com

ISIN: DE000A1YC996

WKN: A1YC99

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)

