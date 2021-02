DGAP-News: The Social Chain AG: Neues Dienstleistungskonzept für Markenartikler: Social Chain AG gründet Social Commerce Alliance GmbH (deutsch)

The Social Chain AG: Neues Dienstleistungskonzept für Markenartikler: Social Chain AG gründet Social Commerce Alliance GmbH

Medienmitteilung

Neues Dienstleistungskonzept für Markenartikler:

Social Chain AG gründet Social Commerce Alliance GmbH

* Vom ersten Klick bis zum digitalen Point of Sale: Beratung, Strategie

und Lösungen entlang der kompletten digitalen Customer Journey

* Gründungsgeschäftsführer Christian Rüsken: "Die Social Commerce Alliance

bietet kundenzentrierte End-to-End-Lösungen aus Social Media und

E-Commerce."

* Breites Netzwerk: Zugriff auf 250 Digital-Experten in Berlin, Manchester

und New York sowie eigene Social Media Communities und Influencer

* Gesamtumsatz der Social Chain AG mit Digital Marketing Services steigt

2021 um 50 Prozent auf 90 Mio. EUR

* Wanja S. Oberhof: "Das Geschäft mit innovativen Digital Marketing

Services ist für uns ein wichtiges Standbein, sowohl aus

unternehmerischer als auch kreativer Sicht."

Berlin, New York, Manchester, 25. Februar 2021. Neues Dienstleistungsmodell

für die neue Welt des Handels: Die Social Chain AG (WKN: A1YC99) gründet die

Social Commerce Alliance GmbH. Das neue Unternehmen bietet Beratung,

Strategie und Lösungen entlang der kompletten digitalen Customer Journey.

Bei seinen Angeboten für Marken und Unternehmen bündelt es die gesamte

internationale Social-Commerce-Kompetenz der Social Chain AG.

Christian Rüsken, Gründungsgeschäftsführer der Social Commerce Alliance

GmbH: "Die Social Chain AG setzt international Maßstäbe beim Thema Social

Commerce. Vom ersten Klick bis zum digitalen Point of Sale. Diese Erfahrung

beim Aufbau und Vertrieb eigener Marken bietet die Social Commerce Alliance

jetzt auch externen Interessenten an. Die Social Chain AG verfügt über ein

eingespieltes System aus Kreativ-, Content- und Technologieexperten. Wir

können Kunden entlang der gesamten digitalen Customer Journey betreuen. Mit

Social Media für das erste "Like" bis zur optimalen Sales Experience für den

erfolgreichen Kaufabschluss. Wir treten auch an, um mehr Transparenz und

Messbarkeit in das digitale Marketing zu bringen, vor allem bei Direct-to

Customer-Produkten. Mit verkaufsorientierten KPIs und erfolgsabhängigen

Vergütungsmodellen auch beim Influencer Marketing tragen wir dazu bei, dass

die Grenzen zwischen Marketing und Vertrieb fallen."

Rüsken ist ein ausgewiesener Experte für modernes Multi-Channel-Management,

Affiliate- und Performance-Marketing. Bis Dezember 2020 war er COO der

Berliner Agentur Try No Agency. Zuvor arbeitete er unter anderem in

leitenden Funktionen bei der Data Management Plattform Mapp Digital US

(ehemals Webtrekk), dem Coupon-Marketing-Anbieter Media-1 und Sparwelt,

einem Unternehmen der Mediengruppe RTL Deutschland.

Integrierte Digital Marketing Services - eigene Reichweiten und

Influencer-Netzwerk inklusive

Die Social Commerce Alliance bildet ein Kernteam aus strategischen Planern

und Konzeptern, Affiliate-Marketing- und User-Experience-Experten. Sie kann

innerhalb der Social Chain AG auf ein Kompetenzteam von über 250 Mitgliedern

zugreifen. Die Social Chain Agency mit Büros in Manchester, New York und

Berlin betreut Top-Kunden wie TikTok, Zalando US und Amazon. Das im

vergangenen Jahr von der Social Chain AG erworbene Unternehmen A4D mit Sitz

im kalifornischen San Diego ist ein US-weit operierender Spezialist für

digitales Performance Marketing.

Kunden der Social Commerce Alliance GmbH können auch auf eigene Reichweiten

und ein breites Influencer-Netzwerk der Social Chain AG zugreifen. Die

Social Communities der Social Chain erreichen derzeit 86 Millionen Follower.

Über 100 reichweitenstarke Influencer und mehr als 10.000 Mikro-Influencer

arbeiten mit Social Chain zusammen.

Wanja S. Oberhof, CEO der Social Chain AG: "Das Geschäft mit Digital

Marketing Services ist für uns ein wichtiges Standbein, aus

unternehmerischer als auch kreativer Sicht. Wir erwarten in diesem Bereich

einen Umsatz 2021 von 90 Millionen Euro, nach 60 Millionen Euro im

vergangenen Jahr. Auch kreativ und entwicklungsseitig stärkt uns die Arbeit

für externe Geschäftskunden, durch neue Herausforderungen, stetige

Optimierung und Kollaboration. Aus einigen Agenturbeziehungen sind bereits

unternehmerische Partnerschaften und neue Produktideen entstanden."

Social Commerce als Dienstleistung: Internationale Competence Center der

Social Chain AG

Die Social Commerce Alliance kann neben eigenen Experten und Influencern auf

folgende

Competence Center der Social Chain AG zugreifen:

Social Chain Agency UK (100%)

Keimzelle der heutigen Social Chain. Social Media Marketing für Top-Kunden

wie Arla, Boohoo Group und Beats.

Zentraler Content Hub für internationale Social Media Communities.

Firmensitz: Manchester/London

Mitarbeiter: 200

www.socialchain.agency

Social Chain Agency US (100%)

Social Media Marketing für Top-Kunden wie TikTok, Zalando US und Amazon.

Firmensitz: New York/Los Angeles

Mitarbeiter: 50

www.socialchain.agency

A4D Inc. (100%1)

Spezialist für digitales Performance Marketing.

Firmensitz: San Diego

Mitarbeiter: 50

www.a4d.com

1)Stimmrechtsmehrheit

The Social Chain AG: Social Commerce im globalen Maßstab

Die Social Chain AG gestaltet die Welt der Marken und des Handels neu.

Unsere Strategie und unser Handeln ist "Digital first - direct to Customer":

von der Markenbildung über Marketing bis zum Direktverkauf unserer Produkte

in den Kategorien Food, Home & Living, Beauty und Fitness. Unsere

Online-Shops sind die effizientesten Point of Sales für unsere

Direct-to-Consumer brands. Mehr als 70 Prozent der Verkäufe an Endkunden

erfolgen in eigenen Web-Shops. Unsere Communities mit über 86 Millionen

Followern weltweit inspirieren Konsumenten und verstärken die

Markenbotschaften. Den Ausbau unseres Social-Commerce-Ökosystems aus

Communities, Marken und digitalen Point of Sales steuern wir über eine

proprietäre Technologie-Plattform: LINKS analysiert Interessen,

Kaufabsichten und Produktzufriedenheit entlang der kompletten digitalen

Customer Journey.

Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin, weitere Standorte sind München,

London, Manchester, New York und San Diego. Die Social Chain AG beschäftigt

insgesamt rund 720 Mitarbeiter. Die Aktien der Social Chain AG (WKN: A1YC99)

werden auf XETRA und weiteren deutschen Börsenplätzen gehandelt.

www.socialchain.com

Kontakt:

Jana Walker | Presse

press@socialchain.com

