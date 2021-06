DGAP-News: The NAGA Group AG: NAGA Pay verkündet Partnerschaft mit Contis und erhält Genehmigung durch VISA. NAGA Group initiiert die Lizenzierung ihres Kryptogeschäfts (deutsch)

The NAGA Group AG: NAGA Pay verkündet Partnerschaft mit Contis und erhält Genehmigung durch VISA.



14.06.2021

* Einführung von NAGA Pay im dritten Quartal

* VISA-zugelassenes Kartenprogramm für die EU und das Vereinigte

Königreich

* NAGA leitet Prozess für die Lizenzierung für Kryptosparte ein

Hamburg, 14.06.2021 - Die NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7),

Anbieter des sozialen Netzwerks für den Finanzmarkthandel NAGA.com, gibt den

Start der revolutionären Zahlungsplattform NAGA Pay mit UK/EU-Zahlungen und

VISA-Debitkarte bekannt.

Das einzigartige Programm von NAGA Pay vereint ein IBAN-Konto, eine

VISA-Debitkarte, ein Aktiendepot, Copy-Trading sowie physische

Krypto-wallets, wobei letztere später im vierten Quartal einer Lizenzierung

unterliegen.

NAGA Pay wird Direktzahlungsdienste anbieten, die von allen auf der

NAGA-Handelsplattform verfügbaren Anlageklassen unterstützt werden. Die

brandneue NAGA Pay App wird von Contis Ltd. betrieben, einem der führenden

europäischen Anbieter von Zahlungslösungen für FinTechs und Finanzinstitute.

Dank Contis erhält NAGA Zugang für Zahlungen in der EU und im Vereinigten

Königreich, sowie eine weltweit anerkannte VISA-Debitkarte, die von über 140

Millionen Händlern weltweit akzeptiert wird.

Die Auslieferung der ersten personalisierten Konten sowie Karten wird

vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen im dritten Quartal 2021

erwartet.

Benjamin Bilski, CEO von NAGA: "Unser erstes NAGA-Kartenprogramm hat nicht

all unsere technischen Bedürfnisse erfüllt. Mit der Entscheidung für Contis

haben wir einen starken und sehr erfahrenen Partner mit beachtlichem

Track-Record und Branchenführerschaft gewonnen. Contis bietet umfangreiche

Zahlungslösungen an, die zudem das Umwandeln von jeglichen Vermögenswerten

in die Finanzierung von Fiat-Transaktionen in Echtzeit am Point of Sale

ermöglichen. Das bietet NAGA dank unserer Trading- & Krypto-Infrastruktur

einzigartige Möglichkeiten, welche uns deutlich von anderen Payment-Apps

hervorheben wird".

So wird die brandneue NAGA Pay- und VISA-Debitkarte mittels der

"Buffer"-Technologie von Contis ermöglichen, verschiedene Zahlungsquellen am

Point Sale sofort in Fiat umzuwandeln. Transaktionen werden sofort in

Echtzeit mit dem Wert der verfügbaren Vermögenswerte der Benutzer auf der

NAGA-Plattform finanziert. Nutzer können an der Kasse mit einer einfachen

Auswahl in ihrer App entscheiden, ob ihr persönliches Konto oder ihr aktives

Aktien- und Aktienportfolio ihre Kartentransaktion finanzieren soll.

"Wenn ich beispielsweise ein Guthaben von 50 EUR auf meiner Karte und 500

EUR in Apple-Aktien habe, kann ich in der App entscheiden, welcher

Vermögenswert für meine Zahlung an der Kasse ausgewählt wird. Zusätzlich

werden wir es in Zukunft erlauben, Kryptowährungen wie z.B. Bitcoin oder

Ethereum als Zahlungsmittel mittels Echtzeitumtausch zu wählen. Dies

Vorbehaltlich der Lizenzierung unserer Kryptoprodukte im Laufe des Jahres",

fügt Bilski hinzu.

NAGA Pay bietet einen vollständig digitalen Kontoeröffnungsprozess und wird

entweder als Standard-Free- oder Premium-Lösung (4,99 EUR pro Monat)

angeboten. Das Premium-Konto hat niedrigere Gebühren für Abhebungen,

Premium-Kundensupport und höhere Limits für Transaktionen.

Benutzer können sich unter https://www.naga.com/pay in die Warteliste

eintragen

Abschließend gibt die NAGA Group Pläne zur vollständigen Lizenzierung ihrer

der Kryptowährungs-Sparte bekannt und hat zu diesem Zweck ein Team von

Spezialisten eingestellt. "Blockchain-Technologie und Kryptowährungen werden

diese Dekade prägen. Wir glauben, dass Regulierung und Lizenzierung in

Zukunft ein essenzieller Faktor für alle Akteure sein werden. Angesichts

unserer Expansion in den Zahlungsverkehr und unserer Pläne, sofortige

Kryptowährungszahlungen zu ermöglichen, sowie der steigenden Nachfrage

unserer Kundschaft nach physischem Kryptowährungshandel, haben wir den

Prozess der ordnungsgemäßen Lizenzierung unserer Kryptoprodukte eingeleitet

und ein Management-Team sowie Technologie-Team engagiert, um unser

Kryptowährungsangebot bei NAGA auszubauen", ergänzt Bilski.

###

Über NAGA

NAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen

Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos

miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe

von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und

Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen Mastercard reichen. Zusätzlich

ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert

relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades

erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergistische Gesamtlösung, die

leicht zugänglich und inklusiv ist. Sie liefert eine verbesserte Grundlage,

um zu handeln, zu investieren, sich zu vernetzen, zu verdienen und zu

bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte.

Presse-Kontakt:

Andreas Luecke,

The NAGA Group AG

press@naga.com

www.naga.com

