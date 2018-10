DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG verkauft Microapartements-Projekt in Leipzig für 13,35 Mio. EUR (deutsch)

The Grounds Real Estate Development AG verkauft Microapartements-Projekt in Leipzig für 13,35 Mio.



EUR

^

DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e):

Immobilien

The Grounds Real Estate Development AG verkauft Microapartements-Projekt in

Leipzig für 13,35 Mio. EUR

24.10.2018 / 13:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Berlin, 24. Oktober 2018. Die The Grounds Real Estate Development AG (ISIN

DE000A2GSVV5), ein Projektentwickler mit klarem Fokus auf den Handel und die

nachhaltige Bewirtschaftung von Wohnimmobilien in Deutschland, hat das in

Citylage von Leipzig geplante Microapartementhaus für studentisches Wohnen

erfolgreich für 13,35 Mio. EUR in einem Forward-Deal veräußert. Der Käufer

ist ein institutioneller deutscher Investor, der das Projekt für einen

seiner Fonds erworben hat.

The Grounds hatte das unmittelbar in der Nähe zu den Hochschulen für

Technik, Wirtschaft und Kultur sowie für Telekommunikation gelegene 1.317 m²

große Grundstück im März 2018 gemeinsam mit dem erfahrenen Joint-Venture

Partner KSW GmbH aus Leipzig erworben. The Grounds wird das zu möblierende

Micropartementhaus mit 136 Wohneinheiten und 2 Gewerbeeinheiten mit einer

Wohn/Nutzfläche von 3.135 m² voraussichtlich im Jahr 2020 fertigstellen. Mit

den Bauvorbereitungen wurde in den vergangenen Monaten bereits begonnen.

Kontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Thomas Prax, Vorstand

Leipziger Platz 3, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@thegroundsag.com

Web: www.thegroundsag.com

UBJ. GmbH

Ingo Janssen, Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

F. +49 (0) 40 6378 5423

E-Mai: ir@ubj.de - Web: www.ubj.de

Über KSW GmbH

Die KSW GmbH ist ein Projektentwickler im Premium Segment mit dem Fokus auf

Objekten in den besten Lagen Leipzigs. Bei ihren Projekten legt die KSW

höchsten Wert auf Individualität. Holz, Glas, Naturstein, Edelstahl und

modernste Kommunikations- und Beleuchtungstechnik kommen ebenso zum Einsatz

wie alternative Niedrigenergiekonzepte. KSW realisiert sowohl eigene

Bauvorhaben, renoviert aber auch Denkmalschutzobjekte in der Leipziger

Innenstadt. Behutsam und in enger Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden

erschließt die KSW die wertvolle Bausubstanz vergangener Zeiten für die

Anforderungen der Gegenwart. So übernimmt die KSW Verantwortung für das

Stadtbild, schafft Bauten, die in der Zukunft Bestand haben werden und trägt

damit wesentlich zur Verbesserung der Lebensqualität im Stadtraum bei. Hier

konnte die KSW viele historisch wertvolle Bauten, die vernachlässigt oder

bereits aufgegeben waren, vor dem Verfall retten.

Über The Grounds Real Estate Development AG

Erwerb, Projektentwicklung und nachhaltige Bewirtschaftung von

Wohnimmobilien

Die The Grounds-Gruppe fokussiert sich auf den Erwerb und die Entwicklung

von Wohnimmobilien und hat es sich zum Ziel gesetzt, bezahlbaren Wohnraum

für unterschiedliche Phasen von Lebensabschnitten bereit zu stellen, indem

sie als Komplettanbieter die Geschäftsfelder Investments (inkl. Property-/

Asset-Management), Development und Trading abbildet. Der Fokus liegt auf

Wohnimmobilien, so insbesondere auch Spezialimmobilien wie Studenten- und

Altenwohnheime, in den deutschen Metropolregionen und an attraktiven

Standorten sowie auf aufstrebenden Randlagen in Deutschland. Mittelfristig

soll ein signifikanter und qualitativ hochwertiger Immobilienbestand in

einer Größenordnung von 500 Mio. Euro aufgebaut werden, welcher die

Erwirtschaftung stabiler Erträge und damit zukünftig attraktive

Dividendenausschüttungen an die The Grounds-Aktionäre ermöglicht. Die The

Grounds-Gruppe strebt durch die eigene Wertschöpfung im Rahmen der

Entwicklung von Wohnraum und der damit einhergehenden Entwicklung der

Marktkapitalisierung die Positionierung als einer der führenden deutschen

Immobilienunternehmen an.

---------------------------------------------------------------------------

24.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG

Leipziger Platz 3

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 2021 6866

Fax: 030 2021 6489

E-Mail: info@thegroundsag.com

Internet: www.thegroundsag.com

ISIN: DE000A2GSVV5

WKN: A2GSVV

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt),

Frankfurt, München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

737231 24.10.2018

°